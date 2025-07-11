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Новини Торгові війни Трампа Тарифи США на товари з Канади
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США введуть нові мита у 35% на товари з Канади, - Трамп

Трамп оголосив про нові мита в 35% для Канади

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати запровадять нові мита у розмірі 35% на імпорт канадських товарів з 1 серпня.

Про це він написав у листі, який опублікував у своїй соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

Трамп повідомив у листі прем'єр-міністру Канади Марку Карні, що нову ставку митних тарифів для його країни буде збільшено в разі будь-яких канадських заходів у відповідь.

У листі Трамп також пригрозив запровадити загальні мита в розмірі 15% або 20% на імпорт з більшості інших країн-торговельних партнерів США.

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Країни, які не отримають листа від Трампа, зіткнуться з вищими митами, ніж ті, які погодилися на "взаємну" угоду зі ставкою 10%, пише TheGuardian..

У відповідь Карні заявив, що його уряд продовжуватиме захищати канадських працівників і підприємства в переговорах зі США

"Протягом усіх поточних торговельних переговорів зі Сполученими Штатами канадський уряд неухильно захищав наших працівників і підприємства. Ми продовжуватимемо це робити, працюючи над переглянутим терміном 1 серпня", - написав він у дописі в соцмережі X.

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Торговельна війна Трампа

2 квітня Трамп оголосив про запровадження мит у розмірі 10% на весь імпорт товарів у США. Додаткові тарифи запроваджені проти 74 країн та ЄС, з якими США має від'ємне сальдо зовнішньоторгівельного балансу.

Наприклад, мита для найбільшого торговельного партнера США – Китаю – спочатку становили 34%. Китай дзеркально відповів на запровадження нових підвищених мит, своєю чергою Трамп заявив про нове підвищення тарифів. У підсумку ставка мит США на китайський імпорт сягнула 145%.

9 квітня Трамп оголосив про 90-денну паузу в підвищенні мит для більшості країн, але продовжив підвищувати тарифи для китайських товарів.

Однак у травні США та Китай досягли угоди про призупинення дії рішень про взаємне підвищення мит на 90 днів.

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Автор: 

Канада (2237) мито (1126) США (23750) тарифи (2079) Трамп Дональд (6416)


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Ну то замість кленового сиропу будуть *** у Доні смоктати )
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11.07.2025 19:45 Відповісти
Бий свій свого, щоб китайози перелякалися.
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11.07.2025 19:48 Відповісти
Шо знов?
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11.07.2025 19:46 Відповісти
Шахрайській заробіток на біржі явно до смаку визнаного судом шахраю.
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11.07.2025 19:49 Відповісти
Нече ж трохи притих Донні - але ні - знову рішив Канаду штурманути - обом країнам буде мінус
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11.07.2025 19:56 Відповісти
агент кгб краснов работает... кремль доволен..
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11.07.2025 20:08 Відповісти
 
 