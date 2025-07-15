Орбан хочет санкций ЕС против украинских чиновников из-за смерти закарпатца

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на заседании Совета ЕС 15 июля Будапешт поднимет вопрос санкций против украинских чиновников в связи со смертью Иосифа Шебештеня - жителя Закарпатья, который, по версии венгерской стороны, был якобы смертельно избит в ТЦК во время мобилизации.

Об этом написал Орбан в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Венгерская сторона требует включить ответственных лиц в санкционный список за нарушение прав человека. Дело уже обсуждали ранее - 10 июля посла Украины вызвали в МИД Венгрии.

В то же время в Сухопутных войсках Украины сообщили, что погибший был мобилизован законно, самовольно покинул часть, а через несколько дней обратился к врачам без видимых повреждений. Причиной смерти, по заключению судмедэкспертизы, стала тромбоэмболия легочной артерии.

МИД Украины назвал заявления официального Будапешта манипулятивными.

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Что предшествовало?

Напомним, накануне венгерское издание Telex сообщило, что МИД Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште Федора Шандора из-за смерти жителя Закарпатья с венгерским гражданством, которого якобы несколько недель назад избили военнослужащие ТЦК.

Так, заместитель министра иностранных дел Левенте Мадьяр заявил, что работники украинского ТЦК силой задержали венгра и отвезли в военкомат, где его якобы били железным прутом.

В то же время его родственникам из Венгрии, мол, говорили, что с мужчиной все в порядке. Однако тот умер от полученных травм.

Впоследствии в Сухопутных войсках ВСУ отреагировали на эту новость, заявив, что этот человек имел украинский паспорт, а звали его Иосиф Шебештень.

Командование ВСУ рассказало, что мужчину мобилизовали законным способом, однако впоследствии мужчина ушел в СЗЧ. А уже через две недели после этого он умер в результате тромбоэмболии легочной артерии, а следов побоев на нем не обнаружили.

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