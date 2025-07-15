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Новости Смерть гражданина Венгрии в ТЦК
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Орбан хочет санкций ЕС против украинских чиновников из-за смерти закарпатца

орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на заседании Совета ЕС 15 июля Будапешт поднимет вопрос санкций против украинских чиновников в связи со смертью Иосифа Шебештеня - жителя Закарпатья, который, по версии венгерской стороны, был якобы смертельно избит в ТЦК во время мобилизации.

Об этом написал Орбан в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Венгерская сторона требует включить ответственных лиц в санкционный список за нарушение прав человека. Дело уже обсуждали ранее - 10 июля посла Украины вызвали в МИД Венгрии.

В то же время в Сухопутных войсках Украины сообщили, что погибший был мобилизован законно, самовольно покинул часть, а через несколько дней обратился к врачам без видимых повреждений. Причиной смерти, по заключению судмедэкспертизы, стала тромбоэмболия легочной артерии.

МИД Украины назвал заявления официального Будапешта манипулятивными.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы требуем, чтобы ЕС принял меры против принудительной мобилизации в Украине, - Орбан

Что предшествовало?

Напомним, накануне венгерское издание Telex сообщило, что МИД Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште Федора Шандора из-за смерти жителя Закарпатья с венгерским гражданством, которого якобы несколько недель назад избили военнослужащие ТЦК.

Так, заместитель министра иностранных дел Левенте Мадьяр заявил, что работники украинского ТЦК силой задержали венгра и отвезли в военкомат, где его якобы били железным прутом.

В то же время его родственникам из Венгрии, мол, говорили, что с мужчиной все в порядке. Однако тот умер от полученных травм.

Впоследствии в Сухопутных войсках ВСУ отреагировали на эту новость, заявив, что этот человек имел украинский паспорт, а звали его Иосиф Шебештень.

Командование ВСУ рассказало, что мужчину мобилизовали законным способом, однако впоследствии мужчина ушел в СЗЧ. А уже через две недели после этого он умер в результате тромбоэмболии легочной артерии, а следов побоев на нем не обнаружили.

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Автор: 

Венгрия (2044) смерть (9269) ТЦК (666)


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Топ комментарии
+15
Орбан іде по шляху Путіна - пробує "захистить мадяромовного громадянина України"... Саме з цього починав і Путін - "защищал русскаязычных"...
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15.07.2025 12:38 Ответить
+14
Орбан хоче.Орбан смокче
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15.07.2025 12:36 Ответить
+13
МУДЬЯр, іди нах..й, це внутрішня справа ДЕРЖАВИ УКРАЇНА.
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15.07.2025 12:47 Ответить
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Орбан хоче.Орбан смокче
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15.07.2025 12:36 Ответить
Орбан іде по шляху Путіна - пробує "захистить мадяромовного громадянина України"... Саме з цього починав і Путін - "защищал русскаязычных"...
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15.07.2025 12:38 Ответить
Украина должна заняться коллаборантами без предательства которых вторжение было бы невозможным среди них коллаборанты из Краматорска Мотов Алексей Николаевич фсб г.Москва и его супруга Карпенко Евгения Владимировна фсб г. Москва до своей гос измены оба жители Краматоска и района.
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15.07.2025 12:38 Ответить
На самом деле он хочет Закарпатье, да руки коротки.
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15.07.2025 12:41 Ответить
Насправді він смокче ху#лу, безперервно.
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15.07.2025 12:44 Ответить
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15.07.2025 12:47 Ответить
МУДЬЯр, іди нах..й, це внутрішня справа ДЕРЖАВИ УКРАЇНА.
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15.07.2025 12:47 Ответить
Немає фактів катування - з цього приводу є лише брехня мадярів без жодного доказу. І так, мадярів це у будь-якому разі не стосується. Санкцій за вбивство громадян України кацапськими загарбниками вони чомусь не вимагають, а навпаки - протидіють ним
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15.07.2025 13:09 Ответить
А це потвора з свинособак тому гавкає та хрука зі своїх смердючих бодот пожерши з ранку пареной репи та відсмоктавши кадирівського чупа чупса витягнувши к обіду помийками шо вони щамі називають зі сраки кітайський прутень.
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15.07.2025 13:23 Ответить
Ви спроможні документально пітвердити своі слова шо до катувань?
Як шо так то чекаю на документальне пілтвердження ваших слів.
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15.07.2025 13:20 Ответить
Шурік, де документи? Нема? Тоді навішо ти винирнув з власного гівна та вилянув з круглого отвору у підлозі своєй Параші набравши повний рот лайна? Не роби так більше, смокчи кчупа чупс кадирівців та хракай від задоволення не виймая зі сраки кітайськогг х..я, смердючий пензюк.
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15.07.2025 13:53 Ответить
Я знав шо свинособаки тупі від народження бо вас народжують чуваши, буряти, удмурти, осетини, тувінці, мордва та інши свинособаки з тавром "росіянін". Но шоб свинособака тік ток вважала документом це шось воне в пісні опаришів свинособак з Параші.
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15.07.2025 14:30 Ответить
До речі, ти то сам з яких свинособак? Кабардинських чи вепсів? А може інгушських свинособак чи евенкських?
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15.07.2025 14:32 Ответить
Орбан і його фанати ідуть на фіцо!!!
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15.07.2025 13:07 Ответить
Повний ЗЕбіл
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15.07.2025 12:54 Ответить
Та пішов ти ***** вітья, тебе занадто багато на Цензорі.
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15.07.2025 12:56 Ответить
Нашел на ком пропиарится,а с другой стороны молодец.Так бы наше зебыдло отстаивало наших граждан.
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15.07.2025 13:12 Ответить
Логика збоченьця: за смерть одного - санкції, за смерть тисяч - торгівля.
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15.07.2025 13:14 Ответить
Орбан забув уточнити кремлівсько-українських посадовців.
Українці тільки за всіма руками, навіть в Гуантанамо з радістю відправлять всю ту провладну кремлівську шоблу.
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15.07.2025 14:25 Ответить
ква-квА.... 🐸🐸
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15.07.2025 14:30 Ответить
 
 