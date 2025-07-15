Орбан хочет санкций ЕС против украинских чиновников из-за смерти закарпатца
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на заседании Совета ЕС 15 июля Будапешт поднимет вопрос санкций против украинских чиновников в связи со смертью Иосифа Шебештеня - жителя Закарпатья, который, по версии венгерской стороны, был якобы смертельно избит в ТЦК во время мобилизации.
Об этом написал Орбан в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Венгерская сторона требует включить ответственных лиц в санкционный список за нарушение прав человека. Дело уже обсуждали ранее - 10 июля посла Украины вызвали в МИД Венгрии.
В то же время в Сухопутных войсках Украины сообщили, что погибший был мобилизован законно, самовольно покинул часть, а через несколько дней обратился к врачам без видимых повреждений. Причиной смерти, по заключению судмедэкспертизы, стала тромбоэмболия легочной артерии.
МИД Украины назвал заявления официального Будапешта манипулятивными.
Что предшествовало?
Напомним, накануне венгерское издание Telex сообщило, что МИД Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште Федора Шандора из-за смерти жителя Закарпатья с венгерским гражданством, которого якобы несколько недель назад избили военнослужащие ТЦК.
Так, заместитель министра иностранных дел Левенте Мадьяр заявил, что работники украинского ТЦК силой задержали венгра и отвезли в военкомат, где его якобы били железным прутом.
В то же время его родственникам из Венгрии, мол, говорили, что с мужчиной все в порядке. Однако тот умер от полученных травм.
Впоследствии в Сухопутных войсках ВСУ отреагировали на эту новость, заявив, что этот человек имел украинский паспорт, а звали его Иосиф Шебештень.
Командование ВСУ рассказало, что мужчину мобилизовали законным способом, однако впоследствии мужчина ушел в СЗЧ. А уже через две недели после этого он умер в результате тромбоэмболии легочной артерии, а следов побоев на нем не обнаружили.
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Як шо так то чекаю на документальне пілтвердження ваших слів.
Українці тільки за всіма руками, навіть в Гуантанамо з радістю відправлять всю ту провладну кремлівську шоблу.