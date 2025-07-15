Орбан хоче санкцій ЄС проти українських посадовців через смерть закарпатця
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що на засіданні Ради ЄС 15 липня Будапешт підніме питання санкцій проти українських посадовців у зв’язку зі смертю Йосипа Шебештеня - жителя Закарпаття, якого, за версією угорської сторони, було нібито смертельно побито у ТЦК під час мобілізації.
Про це написав Орбан у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Угорська сторона вимагає включити відповідальних осіб до санкційного списку за порушення прав людини. Справу вже обговорювали раніше - 10 липня посла України викликали до МЗС Угорщини.
Водночас у Сухопутних військах України повідомили, що загиблий був мобілізований законно, самовільно залишив частину, а через кілька днів звернувся до лікарів без жодних видимих ушкоджень. Причиною смерті, за висновком судмедекспертизи, стала тромбоемболія легеневої артерії.
МЗС України назвало заяви офіційного Будапешта маніпулятивними.
Що передувало?
Нагадаємо, напередодні угорське видання Telex повідомило, що МЗС Угорщини викликало посла України в Будапешті Федора Шандора через смерть мешканця Закарпаття з угорським громадянством, якого нібито кілька тижнів тому побили військовослужбовці ТЦК.
Так, заступник міністра закордонних справ Левенте Мадяр заявив, що працівники українського ТЦК силоміць затримали угорця і відвезли до військкомату, де його нібито били залізним прутом.
Водночас його родичам з Угорщини, мовляв, казали, що із чоловіком усе гаразд. Однак той помер від зазнаних травм.
Згодом у Сухопутних військах ЗСУ відреагували на цю новину, заявивши, що цей чоловік мав український паспорт, а звали його Йосип Шебештень.
Командування ЗСУ розповіло, що чоловіка мобілізували у законний спосіб, однак згодом чоловік пішов у СЗЧ. А вже за два тижні після цього він помер внаслідок тромбоемболії легеневої артерії, а слідів побоїв на ньому не виявили.
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Як шо так то чекаю на документальне пілтвердження ваших слів.