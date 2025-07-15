Орбан хоче санкцій ЄС проти українських посадовців через смерть закарпатця

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що на засіданні Ради ЄС 15 липня Будапешт підніме питання санкцій проти українських посадовців у зв’язку зі смертю Йосипа Шебештеня - жителя Закарпаття, якого, за версією угорської сторони, було нібито смертельно побито у ТЦК під час мобілізації.

Про це написав Орбан у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Угорська сторона вимагає включити відповідальних осіб до санкційного списку за порушення прав людини. Справу вже обговорювали раніше - 10 липня посла України викликали до МЗС Угорщини.

Водночас у Сухопутних військах України повідомили, що загиблий був мобілізований законно, самовільно залишив частину, а через кілька днів звернувся до лікарів без жодних видимих ушкоджень. Причиною смерті, за висновком судмедекспертизи, стала тромбоемболія легеневої артерії.

МЗС України назвало заяви офіційного Будапешта маніпулятивними.

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Що передувало?

Нагадаємо, напередодні угорське видання Telex повідомило, що МЗС Угорщини викликало посла України в Будапешті Федора Шандора через смерть мешканця Закарпаття з угорським громадянством, якого нібито кілька тижнів тому побили військовослужбовці ТЦК.

Так, заступник міністра закордонних справ Левенте Мадяр заявив, що працівники українського ТЦК силоміць затримали угорця і відвезли до військкомату, де його нібито били залізним прутом.

Водночас його родичам з Угорщини, мовляв, казали, що із чоловіком усе гаразд. Однак той помер від зазнаних травм.

Згодом у Сухопутних військах ЗСУ відреагували на цю новину, заявивши, що цей чоловік мав український паспорт, а звали його Йосип Шебештень.

Командування ЗСУ розповіло, що чоловіка мобілізували у законний спосіб, однак згодом чоловік пішов у СЗЧ. А вже за два тижні після цього він помер внаслідок тромбоемболії легеневої артерії, а слідів побоїв на ньому не виявили.

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