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Новини Смерть громадянина Угорщини в ТЦК
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Орбан хоче санкцій ЄС проти українських посадовців через смерть закарпатця

орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що на засіданні Ради ЄС 15 липня Будапешт підніме питання санкцій проти українських посадовців у зв’язку зі смертю Йосипа Шебештеня - жителя Закарпаття, якого, за версією угорської сторони, було нібито смертельно побито у ТЦК під час мобілізації.

Про це написав Орбан у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Угорська сторона вимагає включити відповідальних осіб до санкційного списку за порушення прав людини. Справу вже обговорювали раніше - 10 липня посла України викликали до МЗС Угорщини.

Водночас у Сухопутних військах України повідомили, що загиблий був мобілізований законно, самовільно залишив частину, а через кілька днів звернувся до лікарів без жодних видимих ушкоджень. Причиною смерті, за висновком судмедекспертизи, стала тромбоемболія легеневої артерії.

МЗС України назвало заяви офіційного Будапешта маніпулятивними.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми вимагаємо, щоб ЄС вжив заходів проти примусової мобілізації в Україні, - Орбан

Що передувало?

Нагадаємо, напередодні угорське видання Telex повідомило, що МЗС Угорщини викликало посла України в Будапешті Федора Шандора через смерть мешканця Закарпаття з угорським громадянством, якого нібито кілька тижнів тому побили військовослужбовці ТЦК.

Так, заступник міністра закордонних справ Левенте Мадяр заявив, що працівники українського ТЦК силоміць затримали угорця і відвезли до військкомату, де його нібито били залізним прутом.

Водночас його родичам з Угорщини, мовляв, казали, що із чоловіком усе гаразд. Однак той помер від зазнаних травм.

Згодом у Сухопутних військах ЗСУ відреагували на цю новину, заявивши, що цей чоловік мав український паспорт, а звали його Йосип Шебештень.

Командування ЗСУ розповіло, що чоловіка мобілізували у законний спосіб, однак згодом чоловік пішов у СЗЧ. А вже за два тижні після цього він помер внаслідок тромбоемболії легеневої артерії, а слідів побоїв на ньому не виявили.

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Автор: 

Угорщина (2385) смерть (6797) ТЦК та СП (716)


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Топ коментарі
+12
Орбан іде по шляху Путіна - пробує "захистить мадяромовного громадянина України"... Саме з цього починав і Путін - "защищал русскаязычных"...
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15.07.2025 12:38 Відповісти
+11
Орбан хоче.Орбан смокче
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15.07.2025 12:36 Відповісти
+11
МУДЬЯр, іди нах..й, це внутрішня справа ДЕРЖАВИ УКРАЇНА.
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15.07.2025 12:47 Відповісти
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Орбан хоче.Орбан смокче
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15.07.2025 12:36 Відповісти
Орбан іде по шляху Путіна - пробує "захистить мадяромовного громадянина України"... Саме з цього починав і Путін - "защищал русскаязычных"...
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15.07.2025 12:38 Відповісти
Украина должна заняться коллаборантами без предательства которых вторжение было бы невозможным среди них коллаборанты из Краматорска Мотов Алексей Николаевич фсб г.Москва и его супруга Карпенко Евгения Владимировна фсб г. Москва до своей гос измены оба жители Краматоска и района.
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15.07.2025 12:38 Відповісти
На самом деле он хочет Закарпатье, да руки коротки.
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15.07.2025 12:41 Відповісти
Насправді він смокче ху#лу, безперервно.
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15.07.2025 12:44 Відповісти
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15.07.2025 12:47 Відповісти
МУДЬЯр, іди нах..й, це внутрішня справа ДЕРЖАВИ УКРАЇНА.
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15.07.2025 12:47 Відповісти
Немає фактів катування - з цього приводу є лише брехня мадярів без жодного доказу. І так, мадярів це у будь-якому разі не стосується. Санкцій за вбивство громадян України кацапськими загарбниками вони чомусь не вимагають, а навпаки - протидіють ним
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15.07.2025 13:09 Відповісти
А це потвора з свинособак тому гавкає та хрука зі своїх смердючих бодот пожерши з ранку пареной репи та відсмоктавши кадирівського чупа чупса витягнувши к обіду помийками шо вони щамі називають зі сраки кітайський прутень.
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15.07.2025 13:23 Відповісти
Ви спроможні документально пітвердити своі слова шо до катувань?
Як шо так то чекаю на документальне пілтвердження ваших слів.
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15.07.2025 13:20 Відповісти
Шурік, де документи? Нема? Тоді навішо ти винирнув з власного гівна та вилянув з круглого отвору у підлозі своєй Параші набравши повний рот лайна? Не роби так більше, смокчи кчупа чупс кадирівців та хракай від задоволення не виймая зі сраки кітайськогг х..я, смердючий пензюк.
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15.07.2025 13:53 Відповісти
Зайди в тік ток або телеграм і подивись докази... Хоча навряд чи дойде тобі, бо очі твої залиті ЗЕленим лайном, як і вуха доречі і все твоє світосприйняття обмежене відосіками ЗЕбіла))))
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15.07.2025 14:06 Відповісти
Орбан і його фанати ідуть на фіцо!!!
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15.07.2025 13:07 Відповісти
Повний ЗЕбіл
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15.07.2025 12:54 Відповісти
Та пішов ти ***** вітья, тебе занадто багато на Цензорі.
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15.07.2025 12:56 Відповісти
Нашел на ком пропиарится,а с другой стороны молодец.Так бы наше зебыдло отстаивало наших граждан.
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15.07.2025 13:12 Відповісти
Логика збоченьця: за смерть одного - санкції, за смерть тисяч - торгівля.
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15.07.2025 13:14 Відповісти
 
 