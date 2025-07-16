Министры стран Люблинского треугольника поддержали идею встречи трех президентов в Киеве

В среду, 16 июля, министры иностранных дел стран-участниц Люблинского треугольника провели встречу в польском Люблине. Встреча состоялась по случаю пятой годовщины создания формата Люблинского треугольника и для обсуждения дальнейшего сотрудничества.

Об этом пишет "ЕП" со ссылкой на совместное заявление Украины, Польши и Литвы, сообщает Цензор.НЕТ.

Во время встречи главы МИД Украины, Литвы и Польши - Андрей Сибига, Кястутис Будрис и Радослав Сикорский выразили готовность способствовать проведению следующей встречи президентов трех стран в Киеве. Также стороны договорились провести очередную встречу министров иностранных дел до конца 2025 года в Литве.

Министры подчеркнули важность укрепления культурного и гуманитарного сотрудничества в сферах общего исторического наследия и исторической памяти.

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Кроме этого, дипломаты поддержали необходимость дальнейших действий в борьбе с гибридными угрозами, в частности в сфере кибербезопасности, энергетической безопасности и противодействия использованию Россией энергетики как инструмента геополитического давления и шантажа, а также в решении проблемы российского "теневого флота".

Главы МИД трех стран подтвердили непоколебимую поддержку Украины на ее пути к членству в Европейском Союзе, признали осуществленные Украиной реформы и заявили, что рассматривают расширение ЕС на основе заслуг как геостратегическую инвестицию в мир, безопасность, стабильность и процветание Европы.

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Также министры подтвердили дальнейшую поддержку Украины на ее пути к членству в НАТО как неотъемлемой части архитектуры безопасности континента.

Кроме того, дипломаты подчеркнули важность сохранения политической, военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине, а также подтвердили готовность участвовать в восстановлении и реконструкции Украины.

Среди прочего главы МИД Украины, Литвы и Польши приветствовали создание Специального трибунала за преступление агрессии против Украины.

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