Министры стран Люблинского треугольника поддержали идею встречи трех президентов в Киеве
В среду, 16 июля, министры иностранных дел стран-участниц Люблинского треугольника провели встречу в польском Люблине. Встреча состоялась по случаю пятой годовщины создания формата Люблинского треугольника и для обсуждения дальнейшего сотрудничества.
Об этом пишет "ЕП" со ссылкой на совместное заявление Украины, Польши и Литвы, сообщает Цензор.НЕТ.
Во время встречи главы МИД Украины, Литвы и Польши - Андрей Сибига, Кястутис Будрис и Радослав Сикорский выразили готовность способствовать проведению следующей встречи президентов трех стран в Киеве. Также стороны договорились провести очередную встречу министров иностранных дел до конца 2025 года в Литве.
Министры подчеркнули важность укрепления культурного и гуманитарного сотрудничества в сферах общего исторического наследия и исторической памяти.
Кроме этого, дипломаты поддержали необходимость дальнейших действий в борьбе с гибридными угрозами, в частности в сфере кибербезопасности, энергетической безопасности и противодействия использованию Россией энергетики как инструмента геополитического давления и шантажа, а также в решении проблемы российского "теневого флота".
Главы МИД трех стран подтвердили непоколебимую поддержку Украины на ее пути к членству в Европейском Союзе, признали осуществленные Украиной реформы и заявили, что рассматривают расширение ЕС на основе заслуг как геостратегическую инвестицию в мир, безопасность, стабильность и процветание Европы.
Также министры подтвердили дальнейшую поддержку Украины на ее пути к членству в НАТО как неотъемлемой части архитектуры безопасности континента.
Кроме того, дипломаты подчеркнули важность сохранения политической, военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине, а также подтвердили готовность участвовать в восстановлении и реконструкции Украины.
Среди прочего главы МИД Украины, Литвы и Польши приветствовали создание Специального трибунала за преступление агрессии против Украины.
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- проти вступу України в ЄС ;
- вимагає одностороннього визнання вини в волинській трагедії (ні на мить не згадуючи про гріхи самих поляків) ?
p.s. Та ще й під час війни це з'ясовує настирно. От навіщо, щоб воно вилило гівна в Києві?
Навпаки чим більше спільних заходів тим більше можливостей сказати шо ось дивіться, то все було передвиборча гонка і невеликі питання, які ми між собою вирішимо. Але підтримка є і доказ цього - ось президент на зустрічі в Києві.
Ворога нам вистачає.
Ну набиває він собі політичні бали у поляків.
А якщо дивитися на те як Польша допомагала
і допомагає Україні то не варто і звертати увагу на ці його похотеньки.
А це як?
Зайдіть на кацапські форуми і побачите як вони вже пишуть не "на" а "В Україні".