Міністри країн Люблінського трикутника підтримали ідею зустрічі трьох президентів у Києві
У середу, 16 липня, міністри закордонних справ країн-учасниць Люблінського трикутника провели зустріч у польському Любліні. Зустріч відбулася з нагоди п’ятої річниці створення формату Люблінського трикутника та для обговорення подальшої співпраці.
Про це пише "ЄП" з посиланням на спільну заяву України, Польщі та Литви, повідомляє Цензор.НЕТ.
Під час зустрічі глави МЗС України, Литви та Польщі – Андрій Сибіга, Кястутіс Будріс та Радослав Сікорський висловили готовність сприяти проведенню наступної зустрічі президентів трьох країн в Києві. Також сторони домовилися провести чергову зустріч міністрів закордонних справ до кінця 2025 року в Литві.
Міністри наголосили на важливості зміцнення культурного й гуманітарного співробітництва у сферах спільної історичної спадщини та історичної пам'яті.
Окрім цього, дипломати підтримали необхідність подальших дій у боротьбі з гібридними загрозами, зокрема у сфері кібербезпеки, енергетичної безпеки та протидії використанню Росією енергетики як інструменту геополітичного тиску й шантажу, а також у розв'язанні проблеми російського "тіньового флоту".
Очільники МЗС трьох країн підтвердили непохитну підтримку України на її шляху до членства в Європейському Союзі, визнали здійснені Україною реформи й заявили, що розглядають розширення ЄС на основі заслуг як геостратегічну інвестицію в мир, безпеку, стабільність і процвітання Європи.
Також міністри підтвердили подальшу підтримку України на її шляху до членства в НАТО як невід’ємної частини архітектури безпеки континенту.
Крім того, дипломати наголосили на важливості збереження політичної, військової, фінансової та гуманітарної допомоги Україні, а також підтвердили готовність брати участь у відновленні та реконструкції України.
Серед іншого глави МЗС України, Литви та Польщі привітали створення Спеціального трибуналу за злочин агресії проти України.
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Навпаки чим більше спільних заходів тим більше можливостей сказати шо ось дивіться, то все було передвиборча гонка і невеликі питання, які ми між собою вирішимо. Але підтримка є і доказ цього - ось президент на зустрічі в Києві.
Ворога нам вистачає.
Ну набиває він собі політичні бали у поляків.
А якщо дивитися на те як Польша допомагала
і допомагає Україні то не варто і звертати увагу на ці його похотеньки.
А це як?
Зайдіть на кацапські форуми і побачите як вони вже пишуть не "на" а "В Україні".