Міністри країн Люблінського трикутника підтримали ідею зустрічі трьох президентів у Києві

У середу, 16 липня, міністри закордонних справ країн-учасниць Люблінського трикутника провели зустріч у польському Любліні. Зустріч відбулася з нагоди п’ятої річниці створення формату Люблінського трикутника та для обговорення подальшої співпраці.

Про це пише "ЄП" з посиланням на спільну заяву України, Польщі та Литви, повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час зустрічі глави МЗС України, Литви та Польщі – Андрій Сибіга, Кястутіс Будріс та Радослав Сікорський висловили готовність сприяти проведенню наступної зустрічі президентів трьох країн в Києві. Також сторони домовилися провести чергову зустріч міністрів закордонних справ до кінця 2025 року в Литві.

Міністри наголосили на важливості зміцнення культурного й гуманітарного співробітництва у сферах спільної історичної спадщини та історичної пам'яті.

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Окрім цього, дипломати підтримали необхідність подальших дій у боротьбі з гібридними загрозами, зокрема у сфері кібербезпеки, енергетичної безпеки та протидії використанню Росією енергетики як інструменту геополітичного тиску й шантажу, а також у розв'язанні проблеми російського "тіньового флоту".

Очільники МЗС трьох країн підтвердили непохитну підтримку України на її шляху до членства в Європейському Союзі, визнали здійснені Україною реформи й заявили, що розглядають розширення ЄС на основі заслуг як геостратегічну інвестицію в мир, безпеку, стабільність і процвітання Європи.

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Також міністри підтвердили подальшу підтримку України на її шляху до членства в НАТО як невід’ємної частини архітектури безпеки континенту.

Крім того, дипломати наголосили на важливості збереження політичної, військової, фінансової та гуманітарної допомоги Україні, а також підтвердили готовність брати участь у відновленні та реконструкції України.

Серед іншого глави МЗС України, Литви та Польщі привітали створення Спеціального трибуналу за злочин агресії проти України.

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