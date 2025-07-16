УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10447 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Люблінського трикутника
974 7

Міністри країн Люблінського трикутника підтримали ідею зустрічі трьох президентів у Києві

міністри Люблінського трикутника

У середу, 16 липня, міністри закордонних справ країн-учасниць Люблінського трикутника провели зустріч у польському Любліні. Зустріч відбулася з нагоди п’ятої річниці створення формату Люблінського трикутника та для обговорення подальшої співпраці.

Про це пише "ЄП" з посиланням на спільну заяву України, Польщі та Литви, повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час зустрічі  глави МЗС України, Литви та Польщі – Андрій Сибіга, Кястутіс Будріс та Радослав Сікорський висловили готовність сприяти проведенню наступної зустрічі президентів трьох країн в Києві. Також сторони домовилися провести чергову зустріч міністрів закордонних справ до кінця 2025 року в Литві.

Міністри наголосили на важливості зміцнення культурного й гуманітарного співробітництва у сферах спільної історичної спадщини та історичної пам'яті.

Читайте також: Заява "Люблінського трикутника": вимагаємо від РФ негайно припинити військові дії

Окрім цього, дипломати підтримали необхідність подальших дій у боротьбі з гібридними загрозами, зокрема у сфері кібербезпеки, енергетичної безпеки та протидії використанню Росією енергетики як інструменту геополітичного тиску й шантажу, а також у розв'язанні проблеми російського "тіньового флоту".

Очільники МЗС трьох країн підтвердили непохитну підтримку України на її шляху до членства в Європейському Союзі, визнали здійснені Україною реформи й заявили, що розглядають розширення ЄС на основі заслуг як геостратегічну інвестицію в мир, безпеку, стабільність і процвітання Європи.

Читайте також: Очільники МЗС Люблінського трикутника зустрінуться 16 липня в Польщі

Також міністри підтвердили подальшу підтримку України на її шляху до членства в НАТО як невід’ємної частини архітектури безпеки континенту.

Крім того, дипломати наголосили на важливості збереження політичної, військової, фінансової та гуманітарної допомоги Україні, а також підтвердили готовність брати участь у відновленні та реконструкції України.

Серед іншого глави МЗС України, Литви та Польщі привітали створення Спеціального трибуналу за злочин агресії проти України.

Читайте також: Україна, Литва та Польща домовилися започаткувати Форум істориків, - Сибіга

Автор: 

Литва (2485) Польща (8694) Люблінський трикутник (24)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну можна піти з поляками на конфронтацію. Воно нам сильно допоможе?
показати весь коментар
16.07.2025 18:48 Відповісти
А може навпаки треба? "Тримай друзів близько, а ворогів - ще ближче" (С)
Навпаки чим більше спільних заходів тим більше можливостей сказати шо ось дивіться, то все було передвиборча гонка і невеликі питання, які ми між собою вирішимо. Але підтримка є і доказ цього - ось президент на зустрічі в Києві.
показати весь коментар
16.07.2025 18:50 Відповісти
Друже, Україні потрібні друзі а не вороги.
Ворога нам вистачає.
Ну набиває він собі політичні бали у поляків.
А якщо дивитися на те як Польша допомагала
і допомагає Україні то не варто і звертати увагу на ці його похотеньки.
показати весь коментар
16.07.2025 18:54 Відповісти
Чергове збіговисько ні про що...🤡🤡🤡
показати весь коментар
16.07.2025 18:51 Відповісти
"ні про що"?
А це як?
Зайдіть на кацапські форуми і побачите як вони вже пишуть не "на" а "В Україні".
показати весь коментар
16.07.2025 18:55 Відповісти
Президентів там буде тілько двоє.
показати весь коментар
16.07.2025 19:04 Відповісти
 
 