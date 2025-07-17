С начала суток на фронте 131 боевое столкновение, - Генштаб

Всего с начала этих суток произошло 131 боевое столкновение. Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Сегодня российские войска нанесли один ракетный и 62 авиационных удара, применив две ракеты и сбросив 90 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли 1249 дронов-камикадзе и осуществили 4280 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отражали 11 штурмовых действий оккупантов, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

Боевые действия на Харьковщине

На Лиманском направлении российские захватчики 18 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Карповка, Зеленая Долина, Колодязи, Серебрянка и в сторону Шандриголового, семь боестолкновений продолжаются.

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Три вражеские штурмы отразили украинские защитники на Северском направлении - оккупанты пытались продвигаться в районе Григорьевки и в направлении Выемки.

На Краматорском направлении враг 11 раз штурмовал наши позиции в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Белая Гора и Предтечино.

На Торецком направлении семь раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Щербиновки, Александро-Калинового, Петровки, Русиного Яра и в направлении Плещеевки, все боестолкновения на направлении уже завершены.

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На Покровском направлении с начала суток оккупанты 48 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Родинское, Новоторецкое, Миролюбовка, Новоэкономичное, Лисовка, Новоукраинка, Зверево, Удачное, Муравка, Алексеевка и в направлении Покровска и Новопавловки. До сих пор продолжаются три боестолкновения.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении был обезврежен 231 оккупант, из них 130 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, три мотоцикла, два орудия, 18 БпЛА, один терминал спутниковой связи и пять антенн управления БпЛА; повреждены танк, пять орудий и два мотоцикла оккупантов.

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Боевые действия на юге

На Новопавловском направлении враг 12 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Поддубное, Зирка, Темировка, Мирное, Воскресенка, Вольное Поле, Шевченко. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях вражеских атак не зафиксировано, однако враг нанес авиаудары по Белогорью, Степногорску и Ольговке.

Сегодня стоит отметить воинов 140-го отдельного разведывательного батальона Морской пехоты и 105-й отдельной бригады территориальной обороны, которые эффективно уничтожают врага.

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