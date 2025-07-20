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В РФ заявили о якобы сбитых почти 100 "украинских БПЛА" ночью
В ночь на 20 июля над территорией девяти регионов России, в том числе и Москвы, а также над акваторией Черного моря, российская ПВО якобы обезвредила 93 украинских беспилотных летательных аппарата.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Минобороны страны-оккупанта.
"За прошедшую ночь в период с 23:30 мск 19 июля до 7:00 мск 20 июля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - заявили в Минобороны РФ.
Так, отмечается о якобы уничтожении:
- 38 БпЛА - над территорией Брянской области,
- 19 БпЛА - над территорией Московского региона, в том числе 16 БпЛА, летевших на Москву,
- 11 БпЛА - над территорией Калужской области,
- 8 БпЛА - над территорией Тульской области,
- 5 БпЛА - над территорией Орловской области,
- 5 БпЛА - над территорией Нижегородской области,
- 3 БпЛА - над акваторией Черного моря,
- 2 БпЛА - над территорией Курской области,
- 1 БпЛА - над территорией Белгородской области,
- 1 БпЛА - над территорией Рязанской области.
Напомним, ранее Минобороны России заявляло, что вечером 19 июля российская ПВО якобы перехватила и уничтожила 40 "украинских беспилотников" над территорией РФ.
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Касапи, он, нехай не щоночі, але вже до 500 запускають.
Нам треба в рази більше.
Кацапи під санкціями змогли налагодити виробництво 500 шт на день, а найвеличніший та найотужніший при підтримці всього цивілізаційного світу не зміг випередити кацапів.
А мало б бути що Україна виробляє 500 бпла на день і пуляє по військових виробництвах рф, так що вони не змогли б виробляти зброю, ракети, дрони в великих об'ємах.
Поганий менеджер. Недальновидний