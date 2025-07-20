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Новости Атаки БпЛА по РФ
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В РФ заявили о якобы сбитых почти 100 "украинских БПЛА" ночью

Атака беспилотников на РФ

В ночь на 20 июля над территорией девяти регионов России, в том числе и Москвы, а также над акваторией Черного моря, российская ПВО якобы обезвредила 93 украинских беспилотных летательных аппарата.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Минобороны страны-оккупанта.

"За прошедшую ночь в период с 23:30 мск 19 июля до 7:00 мск 20 июля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - заявили в Минобороны РФ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны атаковали Москву и Подмосковье: горели машины, есть повреждения. ВИДЕО

Так, отмечается о якобы уничтожении:

  • 38 БпЛА - над территорией Брянской области,
  • 19 БпЛА - над территорией Московского региона, в том числе 16 БпЛА, летевших на Москву,
  • 11 БпЛА - над территорией Калужской области,
  • 8 БпЛА - над территорией Тульской области,
  • 5 БпЛА - над территорией Орловской области,
  • 5 БпЛА - над территорией Нижегородской области,
  • 3 БпЛА - над акваторией Черного моря,
  • 2 БпЛА - над территорией Курской области,
  • 1 БпЛА - над территорией Белгородской области,
  • 1 БпЛА - над территорией Рязанской области.

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Напомним, ранее Минобороны России заявляло, что вечером 19 июля российская ПВО якобы перехватила и уничтожила 40 "украинских беспилотников" над территорией РФ.

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беспилотник (3965) россия (96638) Удары по РФ (423)


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А как же 28 галактических дредноутов и 2 Звезды Смерти? 🤔
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20.07.2025 12:14 Ответить
сто наших дронів на лаптєстан - малувато буде....
Касапи, он, нехай не щоночі, але вже до 500 запускають.
Нам треба в рази більше.
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20.07.2025 12:14 Ответить
Вже й дронів недостатньо(одна надія ,що Мерц з Зе не брешуть,і до кінця липня з'яляться балістичні ракети,а після прильоту ракети,можна вже все і дронами допалити.але не навпаки.
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20.07.2025 12:19 Ответить
Зеленський проїбав гонку по бпла.
Кацапи під санкціями змогли налагодити виробництво 500 шт на день, а найвеличніший та найотужніший при підтримці всього цивілізаційного світу не зміг випередити кацапів.
А мало б бути що Україна виробляє 500 бпла на день і пуляє по військових виробництвах рф, так що вони не змогли б виробляти зброю, ракети, дрони в великих об'ємах.
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20.07.2025 13:01 Ответить
Він все просрав. Думає якщо переставили ліжка у борделі, уряді тобто, то все налагодиться.
Поганий менеджер. Недальновидний
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20.07.2025 13:11 Ответить
А чому не 100500?
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20.07.2025 12:21 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=wQsfypaGO24 Подмосковье трясет: "Ужас! Каждую минуту бабахает!"
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20.07.2025 12:27 Ответить
Не вірю що ще аж сто дронів пустив. Максимум 10
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20.07.2025 13:10 Ответить
 
 