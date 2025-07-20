В РФ заявили о якобы сбитых почти 100 "украинских БПЛА" ночью

В ночь на 20 июля над территорией девяти регионов России, в том числе и Москвы, а также над акваторией Черного моря, российская ПВО якобы обезвредила 93 украинских беспилотных летательных аппарата.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Минобороны страны-оккупанта.

"За прошедшую ночь в период с 23:30 мск 19 июля до 7:00 мск 20 июля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - заявили в Минобороны РФ.

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Так, отмечается о якобы уничтожении:

38 БпЛА - над территорией Брянской области,

19 БпЛА - над территорией Московского региона, в том числе 16 БпЛА, летевших на Москву,

11 БпЛА - над территорией Калужской области,

8 БпЛА - над территорией Тульской области,

5 БпЛА - над территорией Орловской области,

5 БпЛА - над территорией Нижегородской области,

3 БпЛА - над акваторией Черного моря,

2 БпЛА - над территорией Курской области,

1 БпЛА - над территорией Белгородской области,

1 БпЛА - над территорией Рязанской области.

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Напомним, ранее Минобороны России заявляло, что вечером 19 июля российская ПВО якобы перехватила и уничтожила 40 "украинских беспилотников" над территорией РФ.