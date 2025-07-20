У РФ заявили про нібито збиття майже 100 "українських БпЛА" вночі

У ніч на 20 липня над територією дев’яти регіонів Росії, зокрема і Москви, а також над акваторією Чорного моря, російська ППО нібито знешкодила 93 українські безпілотні літальні апарати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міноборони країни-окупанта.

"Протягом минулої ночі в період із 23:30 мск 19 липня до 7:00 мск 20 липня черговими засобами ППО перехоплено та знищено 93 українські безпілотні літальні апарати літакового типу", - заявили в Міноборони РФ.

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Так, зазначається про нібито знищення:

38 БпЛА - над територією Брянської області,

19 БпЛА - над територією Московського регіону, зокрема 16 БпЛА, що летіли на Москву,

11 БпЛА - над територією Калузької області,

8 БпЛА - над територією Тульської області,

5 БпЛА - над територією Орловської області,

5 БпЛА - над територією Нижньогородської області,

3 БпЛА - над акваторією Чорного моря,

2 БпЛА - над територією Курської області,

1 БпЛА - над територією Бєлгородської області,

1 БпЛА - над територією Рязанської області.

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Нагадаємо, раніше Міноборони Росії заявляло, що ввечері 19 липня російська ППО нібито перехопила й знищила 40 "українських безпілотників" над територією РФ.