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У РФ заявили про нібито збиття майже 100 "українських БпЛА" вночі
У ніч на 20 липня над територією дев’яти регіонів Росії, зокрема і Москви, а також над акваторією Чорного моря, російська ППО нібито знешкодила 93 українські безпілотні літальні апарати.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міноборони країни-окупанта.
"Протягом минулої ночі в період із 23:30 мск 19 липня до 7:00 мск 20 липня черговими засобами ППО перехоплено та знищено 93 українські безпілотні літальні апарати літакового типу", - заявили в Міноборони РФ.
Так, зазначається про нібито знищення:
- 38 БпЛА - над територією Брянської області,
- 19 БпЛА - над територією Московського регіону, зокрема 16 БпЛА, що летіли на Москву,
- 11 БпЛА - над територією Калузької області,
- 8 БпЛА - над територією Тульської області,
- 5 БпЛА - над територією Орловської області,
- 5 БпЛА - над територією Нижньогородської області,
- 3 БпЛА - над акваторією Чорного моря,
- 2 БпЛА - над територією Курської області,
- 1 БпЛА - над територією Бєлгородської області,
- 1 БпЛА - над територією Рязанської області.
Нагадаємо, раніше Міноборони Росії заявляло, що ввечері 19 липня російська ППО нібито перехопила й знищила 40 "українських безпілотників" над територією РФ.
Топ коментарі
+7 Ан Мур
показати весь коментар20.07.2025 12:14 Відповісти Посилання
+2 Олег Мандрівник #582578
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+2 Dic Dolovo #609559
показати весь коментар20.07.2025 13:01 Відповісти Посилання
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Касапи, он, нехай не щоночі, але вже до 500 запускають.
Нам треба в рази більше.
Кацапи під санкціями змогли налагодити виробництво 500 шт на день, а найвеличніший та найотужніший при підтримці всього цивілізаційного світу не зміг випередити кацапів.
А мало б бути що Україна виробляє 500 бпла на день і пуляє по військових виробництвах рф, так що вони не змогли б виробляти зброю, ракети, дрони в великих об'ємах.
Поганий менеджер. Недальновидний
Те, що брешуть, ніби всі збили - то вже інша справа.
Так, була пошкоджена не лише контактна мережа російської залізниці, що стало причиною затримки поїздів "курортників" від 3-х до 12 годин. І не "падінням уламків", а прямим попаданням БПЛА була уражена тягова підстанція "Северно-Кавказской" залізниці "Замчалово", яка горіла так, що пожежу бачили супутники NASA Firms.
Тож, поновлення роботи тягової підстанції в найближчі місяць-два чекати не варто. А відтак, рашистам доведеться на цій ділянці переходити з електровозів на тепловози.
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