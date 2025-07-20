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Новини Атаки БпЛА по РФ
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У РФ заявили про нібито збиття майже 100 "українських БпЛА" вночі

Атака безпілотників на РФ

У ніч на 20 липня над територією дев’яти регіонів Росії, зокрема і Москви, а також над акваторією Чорного моря, російська ППО нібито знешкодила 93 українські безпілотні літальні апарати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міноборони країни-окупанта.

"Протягом минулої ночі в період із 23:30 мск 19 липня до 7:00 мск 20 липня черговими засобами ППО перехоплено та знищено 93 українські безпілотні літальні апарати літакового типу", - заявили в Міноборони РФ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони атакували Москву та Підмосков’я: горіли автівки, є пошкодження. ВIДЕО

Так, зазначається про нібито знищення:

  • 38 БпЛА - над територією Брянської області,
  • 19 БпЛА - над територією Московського регіону, зокрема 16 БпЛА, що летіли на Москву,
  • 11 БпЛА - над територією Калузької області,
  • 8 БпЛА - над територією Тульської області,
  • 5 БпЛА - над територією Орловської області,
  • 5 БпЛА - над територією Нижньогородської області,
  • 3 БпЛА - над акваторією Чорного моря,
  • 2 БпЛА - над територією Курської області,
  • 1 БпЛА - над територією Бєлгородської області,
  • 1 БпЛА - над територією Рязанської області.

Також дивіться: Росіяни заявили про масовану атаку дронів: затримано поїзди в Ростовській області, аеропорти в Москві тимчасово не працювали. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше Міноборони Росії заявляло, що ввечері 19 липня російська ППО нібито перехопила й знищила 40 "українських безпілотників" над територією РФ.

Автор: 

безпілотник (4556) росія (66782) Удари по РФ (425)


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Топ коментарі
+7
сто наших дронів на лаптєстан - малувато буде....
Касапи, он, нехай не щоночі, але вже до 500 запускають.
Нам треба в рази більше.
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20.07.2025 12:14 Відповісти
+2
А как же 28 галактических дредноутов и 2 Звезды Смерти? 🤔
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20.07.2025 12:14 Відповісти
+2
Зеленський проїбав гонку по бпла.
Кацапи під санкціями змогли налагодити виробництво 500 шт на день, а найвеличніший та найотужніший при підтримці всього цивілізаційного світу не зміг випередити кацапів.
А мало б бути що Україна виробляє 500 бпла на день і пуляє по військових виробництвах рф, так що вони не змогли б виробляти зброю, ракети, дрони в великих об'ємах.
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20.07.2025 13:01 Відповісти
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А как же 28 галактических дредноутов и 2 Звезды Смерти? 🤔
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20.07.2025 12:14 Відповісти
сто наших дронів на лаптєстан - малувато буде....
Касапи, он, нехай не щоночі, але вже до 500 запускають.
Нам треба в рази більше.
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20.07.2025 12:14 Відповісти
Вже й дронів недостатньо(одна надія ,що Мерц з Зе не брешуть,і до кінця липня з'яляться балістичні ракети,а після прильоту ракети,можна вже все і дронами допалити.але не навпаки.
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20.07.2025 12:19 Відповісти
Зеленський проїбав гонку по бпла.
Кацапи під санкціями змогли налагодити виробництво 500 шт на день, а найвеличніший та найотужніший при підтримці всього цивілізаційного світу не зміг випередити кацапів.
А мало б бути що Україна виробляє 500 бпла на день і пуляє по військових виробництвах рф, так що вони не змогли б виробляти зброю, ракети, дрони в великих об'ємах.
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20.07.2025 13:01 Відповісти
Він все просрав. Думає якщо переставили ліжка у борделі, уряді тобто, то все налагодиться.
Поганий менеджер. Недальновидний
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20.07.2025 13:11 Відповісти
А чому не 100500?
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20.07.2025 12:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=wQsfypaGO24 Подмосковье трясет: "Ужас! Каждую минуту бабахает!"
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20.07.2025 12:27 Відповісти
Не вірю що ще аж сто дронів пустив. Максимум 10
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20.07.2025 13:10 Відповісти
та ні, поки що касапи не брехали стосовно кількості наших дронів. Плюс/мінус пару штук збігалось з нашими повідомленнями.
Те, що брешуть, ніби всі збили - то вже інша справа.
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20.07.2025 13:20 Відповісти
Результати сьогоднішньої атаки українських дальньобійних дронів є.
Так, була пошкоджена не лише контактна мережа російської залізниці, що стало причиною затримки поїздів "курортників" від 3-х до 12 годин. І не "падінням уламків", а прямим попаданням БПЛА була уражена тягова підстанція "Северно-Кавказской" залізниці "Замчалово", яка горіла так, що пожежу бачили супутники NASA Firms.
Тож, поновлення роботи тягової підстанції в найближчі місяць-два чекати не варто. А відтак, рашистам доведеться на цій ділянці переходити з електровозів на тепловози.

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20.07.2025 13:39 Відповісти
 
 