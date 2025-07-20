Трамп подтверждает свои намерения и в дальнейшем делать все возможное для мирного урегулирования, - Песков

В Кремле заявили, что президент США Дональд Трамп имеет довольно жесткую и прямолинейную риторику и делает все возможное для мирного урегулирования.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил российским пропагандистам пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

"Понятно, что президент Трамп - это президент крупнейшей страны мира, крупнейшей экономики мира. Плюс все привыкли к его достаточно жесткой и прямолинейной риторике. Вместе с тем он подтверждает свои намерения и в дальнейшем делать все возможное, чтобы способствовать мирному урегулированию", - заявил он.

Касательно недавнего разговора Трампа и российского диктатора Владимира Путина Песков сказал, что это был деловой диалог.

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"Это был прагматичный деловой разговор людей, которые жестко стоят на своих позициях, но которые готовы слушать друг друга", - добавил он.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп пригрозил России "очень суровыми пошлинами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.

По данным WSJ, после того, как Россия в очередной раз обстреляла Украину поздно вечером 11 июля, президент США Дональд Трамп позвонил канцлеру Германии Фридриху Мерцу. Лидер США согласился с предложением о помощи Киеву.

В то же время Трамп до сих пор думает и надеется, что российский диктатор Владимир Путин настроен на мир.