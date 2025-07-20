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Новости Переговоры Трампа и путина 24 марта 2025
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Трамп подтверждает свои намерения и в дальнейшем делать все возможное для мирного урегулирования, - Песков

Песков о Трампе

В Кремле заявили, что президент США Дональд Трамп имеет довольно жесткую и прямолинейную риторику и делает все возможное для мирного урегулирования.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил российским пропагандистам пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

"Понятно, что президент Трамп - это президент крупнейшей страны мира, крупнейшей экономики мира. Плюс все привыкли к его достаточно жесткой и прямолинейной риторике. Вместе с тем он подтверждает свои намерения и в дальнейшем делать все возможное, чтобы способствовать мирному урегулированию", - заявил он.

Касательно недавнего разговора Трампа и российского диктатора Владимира Путина Песков сказал, что это был деловой диалог.

Также читайте: Трамп и Путин могут встретиться для фиксации "каких-то больших договоренностей", но время еще не пришло, - Песков

"Это был прагматичный деловой разговор людей, которые жестко стоят на своих позициях, но которые готовы слушать друг друга", - добавил он.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп пригрозил России "очень суровыми пошлинами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.

По данным WSJ, после того, как Россия в очередной раз обстреляла Украину поздно вечером 11 июля, президент США Дональд Трамп позвонил канцлеру Германии Фридриху Мерцу. Лидер США согласился с предложением о помощи Киеву.

В то же время Трамп до сих пор думает и надеется, что российский диктатор Владимир Путин настроен на мир.

Автор: 

Песков Дмитрий (1970) путин владимир (31730) Трамп Дональд (6022)


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Топ комментарии
+3
А ***** плєшиве підтверджує свої наміри і надалі знищувати Україну та вбивати українців. Ці два уйопки ніколи не погодяться одне з одним.
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20.07.2025 13:48 Ответить
+2
Пескову дан наказ лизать жопу Трампу?
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20.07.2025 13:39 Ответить
+2
Поставить вас з ****** раком, тай зробить УСЕ! можливе для мирного врегулювання.
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20.07.2025 13:48 Ответить
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Пескову дан наказ лизать жопу Трампу?
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20.07.2025 13:39 Ответить
Трамп насипає а рашка тим часом утюжить Україну Шахедами ракетами і лізе на передку
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20.07.2025 13:41 Ответить
Поставить вас з ****** раком, тай зробить УСЕ! можливе для мирного врегулювання.
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20.07.2025 13:48 Ответить
А ***** плєшиве підтверджує свої наміри і надалі знищувати Україну та вбивати українців. Ці два уйопки ніколи не погодяться одне з одним.
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20.07.2025 13:48 Ответить
****** ***** взбзднув їбалом ( прес-секретар путіна щось сказав)
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20.07.2025 13:52 Ответить
Художник Правнук Босха. Венера Бункерна.
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20.07.2025 15:20 Ответить
Будь ласка,не пишіть прізвища людиноподібних мразот з великої літери.
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20.07.2025 13:59 Ответить
***** і ************* розраховують, що Трамп примушуватиме Зелю до капітуляції на умовах їхнього ультиматуму. Тому касапи вдаються до методів факіра-герпетолога, заклинаючи Трампа (як кобру) з-за кожного придатного моменту погодитися з теорією *****, що України як держави ніколи не було і не буде...
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20.07.2025 14:02 Ответить
Як рашисти вміють одночасно смоктати член і мазати опоненту морду лайном
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20.07.2025 14:12 Ответить
Та сидіти на пляшці.
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20.07.2025 14:28 Ответить
Ні, прогиб не зараховується.
Давай іще раз і ротом пуйла!
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20.07.2025 14:27 Ответить
Ну с медведом хоть понятно, там Финляндия (и это речь не про страну, а про напиток) в каждом высере. А у ершика реально Кащенко. Он прям оттуда пишет? 🤔
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20.07.2025 14:27 Ответить
Трамп підтверджує свої наміри і надалі робити все можливе для мирного врегулювання,І саме тому дав нам рашистським нелюдам і вбивцям українського народу ще два місяці часу для злочинів проти українського народу і ще більшої окупації її території...
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20.07.2025 15:31 Ответить
Трамп со времени вступления в должность уже многое сделал: остановил военно-техническую помощь Украине и немало заявлений. Дальше будет.
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20.07.2025 16:02 Ответить
 
 