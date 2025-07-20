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Новини Переговори Трампа й Путіна
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Трамп підтверджує свої наміри і надалі робити все можливе для мирного врегулювання, - Пєсков

Пєсков про Трампа

У Кремлі заявили, що президент США Дональд Трамп має доволі жорстку і прямолінійну риторику і робить усе можливе для мирного врегулювання.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив російським пропагандистам прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков.

"Зрозуміло, що президент Трамп - це президент найбільшої країни світу, найбільшої економіки світу. Плюс всі звикли до його досить жорсткої і прямолінійної риторики. Водночас він підтверджує свої наміри і надалі робити все можливе, щоб сприяти мирному врегулюванню ", - заявив він.

Стосовно нещодавньої розмови Трампа і російського диктатора Володимира Путіна Пєсков сказав, що це був діловий діалог.

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"Це була прагматична ділова розмова людей, які жорстко стоять на своїх позиціях, але які готові слухати один одного", - додав він.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп пригрозив Росії "дуже суворими митами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди щодо України.

За даними WSJ, після того, як Росія вкотре обстріляла Україну пізно ввечері 11 липня, президент США Дональд Трамп зателефонував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу. Лідер США погодився із пропозицією щодо допомоги Києву.

Водночас Трамп досі думає та сподівається, що російський диктатор Володимир Путін налаштований на мир.

Автор: 

Пєсков Дмитро (1724) путін володимир (24315) Трамп Дональд (6504)


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Топ коментарі
+3
шеломов-кабаев
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20.07.2025 14:04 Відповісти
+2
А ***** плєшиве підтверджує свої наміри і надалі знищувати Україну та вбивати українців. Ці два уйопки ніколи не погодяться одне з одним.
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20.07.2025 13:48 Відповісти
+2
Люди не ведитесь Путин на самом деле не Путин, а Шеломов по матери! Обычный ближневосточный оккупант они всю историю претендуют на наши земли! их всех нужно сжечь в этой войне и война закончится, а не на руководящие должности ставить как сейчас!
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20.07.2025 13:52 Відповісти
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Пескову дан наказ лизать жопу Трампу?
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20.07.2025 13:39 Відповісти
Трамп насипає а рашка тим часом утюжить Україну Шахедами ракетами і лізе на передку
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20.07.2025 13:41 Відповісти
Поставить вас з ****** раком, тай зробить УСЕ! можливе для мирного врегулювання.
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20.07.2025 13:48 Відповісти
А ***** плєшиве підтверджує свої наміри і надалі знищувати Україну та вбивати українців. Ці два уйопки ніколи не погодяться одне з одним.
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20.07.2025 13:48 Відповісти
****** ***** взбзднув їбалом ( прес-секретар путіна щось сказав)
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20.07.2025 13:52 Відповісти
Художник Правнук Босха. Венера Бункерна.
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20.07.2025 15:20 Відповісти
Будь ласка,не пишіть прізвища людиноподібних мразот з великої літери.
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20.07.2025 13:59 Відповісти
***** і ************* розраховують, що Трамп примушуватиме Зелю до капітуляції на умовах їхнього ультиматуму. Тому касапи вдаються до методів факіра-герпетолога, заклинаючи Трампа (як кобру) з-за кожного придатного моменту погодитися з теорією *****, що України як держави ніколи не було і не буде...
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20.07.2025 14:02 Відповісти
Як рашисти вміють одночасно смоктати член і мазати опоненту морду лайном
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20.07.2025 14:12 Відповісти
Та сидіти на пляшці.
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20.07.2025 14:28 Відповісти
Ні, прогиб не зараховується.
Давай іще раз і ротом пуйла!
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20.07.2025 14:27 Відповісти
Ну с медведом хоть понятно, там Финляндия (и это речь не про страну, а про напиток) в каждом высере. А у ершика реально Кащенко. Он прям оттуда пишет? 🤔
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20.07.2025 14:27 Відповісти
Трамп підтверджує свої наміри і надалі робити все можливе для мирного врегулювання,І саме тому дав нам рашистським нелюдам і вбивцям українського народу ще два місяці часу для злочинів проти українського народу і ще більшої окупації її території...
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20.07.2025 15:31 Відповісти
 
 