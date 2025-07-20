Трамп підтверджує свої наміри і надалі робити все можливе для мирного врегулювання, - Пєсков

У Кремлі заявили, що президент США Дональд Трамп має доволі жорстку і прямолінійну риторику і робить усе можливе для мирного врегулювання.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив російським пропагандистам прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков.

"Зрозуміло, що президент Трамп - це президент найбільшої країни світу, найбільшої економіки світу. Плюс всі звикли до його досить жорсткої і прямолінійної риторики. Водночас він підтверджує свої наміри і надалі робити все можливе, щоб сприяти мирному врегулюванню ", - заявив він.

Стосовно нещодавньої розмови Трампа і російського диктатора Володимира Путіна Пєсков сказав, що це був діловий діалог.

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"Це була прагматична ділова розмова людей, які жорстко стоять на своїх позиціях, але які готові слухати один одного", - додав він.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп пригрозив Росії "дуже суворими митами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди щодо України.

За даними WSJ, після того, як Росія вкотре обстріляла Україну пізно ввечері 11 липня, президент США Дональд Трамп зателефонував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу. Лідер США погодився із пропозицією щодо допомоги Києву.

Водночас Трамп досі думає та сподівається, що російський диктатор Володимир Путін налаштований на мир.