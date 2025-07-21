С начала суток на фронте 139 боестолкновений, наиболее активно россияне штурмуют на Покровском направлении, - Генштаб
С начала суток произошло 139 боевых столкновений. Противник нанес один массированный ракетный удар двадцатью четырьмя ракетами и сорок пять авиационных ударов, сбросив шестьдесят одну управляемую авиационную бомбу. Также использовал для ударов 1251 дронов-камикадзе и совершил 3145 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.
Боевые действия на Севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили одиннадцать атак захватчиков, еще одно боестолкновение не утихает до сих пор. Враг нанес четыре авиационных удара, сбросив шесть управляемых авиационных бомб и осуществил 177 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.
Боевые действия на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения сдержали четыре атаки врага в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Строевка и Кутьковка. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Купянском направлении наши воины отбили шесть атак врага в районах Голубовки, Купянска, Песчаного, Загрызово и Зеленого Гая.
Боевые действия на Востоке
На Лиманском направлении украинские воины остановили восемнадцать штурмовых действий захватчиков вблизи населенных пунктов Новый Мир, Карповка, Колодязи, Ямполовка, Торское и в направлении населенных пунктов Серебрянка, Среднее, Шандриголовое, Григорьевка. Еще три боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Северском направлении противник совершил три наступательных действия в районе Серебрянки, Верхнекаменского и Переездного.
На Краматорском направлении наши защитники отбили шесть попыток захватчиков продвинуться вперед в районе Белой Горы и в сторону Предтечиного.
На Торецком направлении оккупанты сегодня девять раз штурмовали позиции наших защитников в районах Дилиевки, Романовки, Александро-Калиново, Новоспасского и в сторону Катериновки и Плещеевки. Силы обороны стойко сдерживают натиск и отбили все атаки врага.
В течение дня на Покровском направлении враг совершил сорок три наступательных действия. Активность российских оккупантов фиксировалась вблизи населенных пунктов Удачное, Новоэкономичное, Лисовка, Зверево в сторону Новоукраинки, Покровска, Дачного, Мирнограда, Маяка. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено восемьдесят одного оккупанта, из которых сорок шесть - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов, а также поразили одну вражескую пушку.
Боевые действия на Юге
На Новопавловском направлении украинские подразделения отбили девять атак в районах населенных пунктов Звезда, Поддубное, Мирное, Дачное и в сторону населенных пунктов Александроград, Воскресенка. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.
На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Ореховском направлении противник трижды наступал на позиции наших защитников в районе Каменского, однако подразделения Сил обороны успешно отбили вражеский натиск. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенному пункту Степногорск.
На Приднепровском направлении произошло одно боестолкновение с оккупантами в сторону населенного пункта Приднепровское. Противник успеха не имел.
Сегодня следует отметить воинов 140-го отдельного разведывательного батальона Морской пехоты ВМС ВС Украины, которые эффективно уничтожают врага.
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На Новопавлівському напрямку на північ від Олексіївки противник зайняв лісосмугу та опорні пункти в цьому районі.
Під Покровськом точаться бої за населений пункт Звірове (перейшов у сіру зону) та у напрямку Новоукраїнки.
Противник зайняв населений пункт Бельгійка та просунувся у районі колишньої залізничної станції Бельгійська.
На лівому фланзі Костянтинівського напрямку російські війська просунулися на схід від Попового Яру у напрямку Полтавки і продовжують штурмувати лісосмуги на південь і на південний схід у її напрямку.
На Сумському напрямку українським військам вдалося вибити супротивника з більшої частини населеного пункту Кондратівка. Триває зачищення. Російські війська малими групами роблять спроби контратакувати."