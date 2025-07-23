За минувшие сутки на фронте - 131 боестолкновение, - Генштаб
Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощения их боевого потенциала. С начала суток произошло 131 боевое столкновение.
Об этом пишет пресс-служба Генштаба, передает Цензор.НЕТ.
Российские обстрелы Украины
Противник нанес один ракетный и 51 авиационный удар, применил одну ракету и сбросил 66 КАБ. Кроме того, применил 1218 дронов-камикадзе, совершил 4094 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.
Боевые действия на Севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили семь штурмовых действий оккупантов. Также враг нанес 13 авиационных ударов, применив 22 управляемые авиабомбы, и совершил 234 обстрела, два из которых - из реактивных систем залпового огня.
Боевые действия на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении противник пытался штурмовать позиции наших подразделений вблизи населенного пункта Западное.
Три атаки отбили украинские защитники на Купянском направлении в районах Голубовки, Степной Новоселовки и Загрызово. В настоящее время идет бой.
Боевые действия на Востоке
На Лиманском направлении украинские воины остановили семнадцать атак захватчиков в районах населенных пунктов Грековка, Колодязи, Зеленая Долина, Мирное, Ямполевка, Торское и в направлении Серебрянки, еще четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Сиверском направлении противник совершил четыре наступательных действия в районе Григорьевки.
На Краматорском направлении наши защитники остановили одну попытку захватчиков продвинуться вперед в районе Часова Яра.
На Торецком направлении оккупанты сегодня 12 раз штурмовали позиции наших защитников в районах Дилиевки, Торецка, Александро-Калинового и Русина Яра. Силы обороны стойко сдерживают натиск и отбили десять штурмовых действий противника, до сих пор продолжается два боестолкновения.
На Покровском направлении враг совершил 61 атаку. Оккупанты пытались идти вперед вблизи населенных пунктов Полтавка, Новоторецкое, Новоэкономическое, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Новоукраинка, Зверево, Удачное, Зеленый Кут, Дачное и Алексеевка. Восемь боевых столкновений до сих пор продолжаются.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 131 оккупанта и ранили 70. Обезврежены боевая машина пехоты, мотоцикл, две артиллерийские системы, 15 БПЛА, антенна связи, антенна управления БПЛА, и два укрытия для личного состава противника. Также значительно поврежден танк, четыре мотоцикла, пять артиллерийских систем, четыре укрытия для личного состава, два средства спутниковой связи и пункт управления БПЛА российских оккупантов.
Боевые действия на Юге
На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили пять атак оккупантов вблизи населенных пунктов Воскресенка, Ялта, Поддубное и Зеленое Поле.
На Приднепровском направлении семь попыток противника продвинуться вперед на позиции украинских подразделений потерпели неудачу.
На Гуляйпольском и Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.
Сегодня следует отметить воинов 121-й отдельной бригады территориальной обороны, которые эффективно дают отпор противнику.
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