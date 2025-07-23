За минувшие сутки на фронте - 131 боестолкновение, - Генштаб

Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощения их боевого потенциала. С начала суток произошло 131 боевое столкновение.

Об этом пишет пресс-служба Генштаба, передает Цензор.НЕТ.

Российские обстрелы Украины

Противник нанес один ракетный и 51 авиационный удар, применил одну ракету и сбросил 66 КАБ. Кроме того, применил 1218 дронов-камикадзе, совершил 4094 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Боевые действия на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили семь штурмовых действий оккупантов. Также враг нанес 13 авиационных ударов, применив 22 управляемые авиабомбы, и совершил 234 обстрела, два из которых - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник пытался штурмовать позиции наших подразделений вблизи населенного пункта Западное.

Три атаки отбили украинские защитники на Купянском направлении в районах Голубовки, Степной Новоселовки и Загрызово. В настоящее время идет бой.

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Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении украинские воины остановили семнадцать атак захватчиков в районах населенных пунктов Грековка, Колодязи, Зеленая Долина, Мирное, Ямполевка, Торское и в направлении Серебрянки, еще четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Сиверском направлении противник совершил четыре наступательных действия в районе Григорьевки.

На Краматорском направлении наши защитники остановили одну попытку захватчиков продвинуться вперед в районе Часова Яра.

На Торецком направлении оккупанты сегодня 12 раз штурмовали позиции наших защитников в районах Дилиевки, Торецка, Александро-Калинового и Русина Яра. Силы обороны стойко сдерживают натиск и отбили десять штурмовых действий противника, до сих пор продолжается два боестолкновения.

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На Покровском направлении враг совершил 61 атаку. Оккупанты пытались идти вперед вблизи населенных пунктов Полтавка, Новоторецкое, Новоэкономическое, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Новоукраинка, Зверево, Удачное, Зеленый Кут, Дачное и Алексеевка. Восемь боевых столкновений до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 131 оккупанта и ранили 70. Обезврежены боевая машина пехоты, мотоцикл, две артиллерийские системы, 15 БПЛА, антенна связи, антенна управления БПЛА, и два укрытия для личного состава противника. Также значительно поврежден танк, четыре мотоцикла, пять артиллерийских систем, четыре укрытия для личного состава, два средства спутниковой связи и пункт управления БПЛА российских оккупантов.

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Боевые действия на Юге

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили пять атак оккупантов вблизи населенных пунктов Воскресенка, Ялта, Поддубное и Зеленое Поле.

На Приднепровском направлении семь попыток противника продвинуться вперед на позиции украинских подразделений потерпели неудачу.

На Гуляйпольском и Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.

Сегодня следует отметить воинов 121-й отдельной бригады территориальной обороны, которые эффективно дают отпор противнику.

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