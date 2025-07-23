Від початку доби на фронті 131 боєзіткнення, - Генштаб

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. З початку доби відбулося 131 бойове зіткнення.

Про це пише пресслужба Генштабу, передає Цензор.НЕТ.

Російські обстріли України

Противник завдав одного ракетного та 51 авіаційний удар, застосував одну ракету та скинув 66 КАБ. Крім того, застосував 1218 дронів-камікадзе, здійснив 4094 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

Бойові дії на Півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили сім штурмових дій окупантів. Також ворог завдав 13 авіаційних ударів, застосувавши 22 керовані авіабомби, та здійснив 234 обстріли, два із яких – із реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник намагався штурмувати позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Западне.

Три атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку у районах Голубівки, Степової Новоселівки та Загризового. На даний час точиться бій.

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Бойові дії на Сході

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили сімнадцять атак загарбників у районах населених пунктів Греківка, Колодязі, Зелена Долина, Мирне, Ямполівка, Торське та в напрямку Серебрянки, ще чотири боєзіткнення досі тривають.

На Сіверському напрямку противник здійснив чотири наступальні дії в районі Григорівки.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили одну спробу загарбників просунутися вперед в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 12 разів штурмували позиції наших оборонців в районах Диліївки, Торецька, Олександро-Калинового та Русиного Яру. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили десять штурмових дій противника, дотепер триває два боєзіткнення.

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На Покровському напрямку ворог здійснив 61 атаку. Окупанти намагались йти вперед поблизу населених пунктів Полтавка, Новоторецьке, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Зелений Кут, Дачне та Олексіївка. Вісім бойових зіткнень досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 131 окупанта та поранили 70. Знешкоджено бойову машину піхоти, мотоцикл, дві артилерійські системи, 15 БпЛА, антену зв’язку, антену управління БпЛА, та два укриття для особового складу противника. Також значно пошкоджено танк, чотири мотоцикли, п’ять артилерійських систем, чотири укриття для особового складу, два засоби супутникового зв’язку та пункт управління БпЛА російських окупантів.

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Бойові дії на Півдні

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили п’ять атак окупантів поблизу населених пунктів Воскресенка, Ялта, Піддубне та Зелене Поле.

На Придніпровському напрямку сім спроб противника просунутись вперед на позиції українських підрозділів зазнали невдачі.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Сьогодні слід відзначити воїнів 121-ї окремої бригади територіальної оборони, які ефективно дають відсіч противнику.

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