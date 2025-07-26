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Новости Мирный план Трампа
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США напомнили России о важности завершения войны и раскритиковали Китай

Дороті Ші

Исполняющая обязанности постоянного представителя США при ООН Дороти Ши напомнила Кремлю о необходимости завершить войну в Украине в течение 50 дней и раскритиковала Китай за помощь оборонному сектору РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в заявлении Ши.

Американский посол отметила, что Россия продолжает убивать украинских мирных жителей. По ее словам, российские беспилотники и ракеты атакуют школы, детские площадки, многоквартирные дома и дома престарелых.

Ши также отметила, что Россия развернула тысячи военных КНДР на передовой и отправила десятки тысяч российских солдат "погибать на поле боя".

Представительница США напомнила, что 14 июля Трамп предупредил президента России Владимира Путина о необходимости в течение 50 дней договориться о мире с Украиной.

"Если Россия не согласится в течение этого срока прекратить атаки, Соединенные Штаты готовы принять дальнейшие меры", - подчеркнула она.

Посол напомнила, что Совет Безопасности ООН более 100 дней назад одобрил резолюцию, призывающую к быстрому прекращению войны и установлению прочного мира в Украине.

"И хотя это поспособствовало переговорам в Саудовской Аравии и Стамбуле, прогресс далеко не соответствует действиям, необходимым для мира", - заявила представительница США.

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Напомним, 14 июля президент США Дональд Трамп пригрозил России "очень суровыми пошлинами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.

По данным WSJ, после того, как Россия в очередной раз обстреляла Украину поздно вечером 11 июля, президент США Дональд Трамп позвонил канцлеру Германии Фридриху Мерцу. Лидер США согласился с предложением о помощи Киеву.

В то же время Трамп до сих пор думает и надеется, что российский диктатор Владимир Путин настроен на мир.

Автор: 

ООН (4217) россия (96677) США (27570) война в Украине (5355)


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Топ комментарии
+6
Лицемерные мрази, даёте 50 дней на убийство украинцев
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26.07.2025 08:51 Ответить
+3
Трамп дав рашиському чорту 50 днів для знищення України .Замість того щоб накласти найжорстокіші санкції проти рашиської орди і проти Китаю за допомогою якого рашисти збирають ракети , шахеди і отримують корейські снаряди.
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26.07.2025 08:54 Ответить
+3
зараз точно засну від всіх цих нагадувань, 50 днів, озабоченностей і іншої лабуди.
нічого доня поганого кацапні не зробить.
продає допомогу Україні і то з великим скрипом,
яку може припинити в любу секунду, двічі вже таке було.
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26.07.2025 09:12 Ответить
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Лицемерные мрази, даёте 50 дней на убийство украинцев
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26.07.2025 08:51 Ответить
залишилось 38 днів
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26.07.2025 08:53 Ответить
Потім напише Владимир СТОП.
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26.07.2025 09:00 Ответить
Але не напише який саме Владімір...
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26.07.2025 09:04 Ответить
перемога незабаром а там потом репарации, контрибуции и прочие удовольствия
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26.07.2025 09:14 Ответить
Балачки
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26.07.2025 08:53 Ответить
Трамп дав рашиському чорту 50 днів для знищення України .Замість того щоб накласти найжорстокіші санкції проти рашиської орди і проти Китаю за допомогою якого рашисти збирають ракети , шахеди і отримують корейські снаряди.
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26.07.2025 08:54 Ответить
Потужно!
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26.07.2025 09:05 Ответить
а Васька слушает да ест , ***** слухає і обстрілює Україну !
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26.07.2025 09:10 Ответить
зараз точно засну від всіх цих нагадувань, 50 днів, озабоченностей і іншої лабуди.
нічого доня поганого кацапні не зробить.
продає допомогу Україні і то з великим скрипом,
яку може припинити в любу секунду, двічі вже таке було.
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26.07.2025 09:12 Ответить
Трампон перетворив Штати зі світового лідера на геморойного імпотента із замашками сцикливого гопника.
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26.07.2025 09:14 Ответить
який лідор така і страна
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26.07.2025 09:20 Ответить
Самое страшное шо эти без мозглэ дыбилы будут указыватъ после войны Украине как житъ и кого приниматъ из беженцев 3 мира
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26.07.2025 09:30 Ответить
 
 