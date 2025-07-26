США напомнили России о важности завершения войны и раскритиковали Китай
Исполняющая обязанности постоянного представителя США при ООН Дороти Ши напомнила Кремлю о необходимости завершить войну в Украине в течение 50 дней и раскритиковала Китай за помощь оборонному сектору РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в заявлении Ши.
Американский посол отметила, что Россия продолжает убивать украинских мирных жителей. По ее словам, российские беспилотники и ракеты атакуют школы, детские площадки, многоквартирные дома и дома престарелых.
Ши также отметила, что Россия развернула тысячи военных КНДР на передовой и отправила десятки тысяч российских солдат "погибать на поле боя".
Представительница США напомнила, что 14 июля Трамп предупредил президента России Владимира Путина о необходимости в течение 50 дней договориться о мире с Украиной.
"Если Россия не согласится в течение этого срока прекратить атаки, Соединенные Штаты готовы принять дальнейшие меры", - подчеркнула она.
Посол напомнила, что Совет Безопасности ООН более 100 дней назад одобрил резолюцию, призывающую к быстрому прекращению войны и установлению прочного мира в Украине.
"И хотя это поспособствовало переговорам в Саудовской Аравии и Стамбуле, прогресс далеко не соответствует действиям, необходимым для мира", - заявила представительница США.
Напомним, 14 июля президент США Дональд Трамп пригрозил России "очень суровыми пошлинами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.
По данным WSJ, после того, как Россия в очередной раз обстреляла Украину поздно вечером 11 июля, президент США Дональд Трамп позвонил канцлеру Германии Фридриху Мерцу. Лидер США согласился с предложением о помощи Киеву.
В то же время Трамп до сих пор думает и надеется, что российский диктатор Владимир Путин настроен на мир.
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нічого доня поганого кацапні не зробить.
продає допомогу Україні і то з великим скрипом,
яку може припинити в любу секунду, двічі вже таке було.