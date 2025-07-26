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Новини Мирний план Трампа
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США нагадали Росії про важливість завершення війни та розкритикували Китай

Дороті Ші

Виконувачка обов'язків постійного представника США при ООН Дороті Ші нагадала Кремлю про необхідність завершити війну в Україні впродовж 50 днів і розкритикували Китай за допомогу оборонному сектору РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у заяві Ші.

Американський посол зазначила, що Росія продовжує вбивати українських мирних жителів. За її словами, російські безпілотники і ракети атакують школи, дитячі майданчики, багатоквартирні будинки та будинки для людей похилого віку.

Ші також зазначила, що Росія розгорнула тисячі військових КНДР на передовій та відправила десятки тисяч російських солдатів "гинути на полі бою".

Представниця США нагадала, що 14 липня Трамп попередив президента Росії Володимира Путіна про необхідність упродовж 50 днів домовитися про мир з Україною.

"Якщо Росія не погодиться впродовж цього терміну припинити атаки, Сполучені Штати готові вжити подальших заходів", - підкреслила вона.

Посол нагадала, що Рада Безпеки ООН понад 100 днів тому схвалила резолюцію, що закликає до швидкого припинення війни і встановлення міцного миру в Україні.

"І хоча це посприяло переговорам у Саудівській Аравії та Стамбулі, прогрес далеко не відповідає діям, необхідним для миру", - заявила представниця США.

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Нагадаємо, 14 липня президент США Дональд Трамп пригрозив Росії "дуже суворими митами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди щодо України.

За даними WSJ, після того, як Росія вкотре обстріляла Україну пізно ввечері 11 липня, президент США Дональд Трамп зателефонував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу. Лідер США погодився із пропозицією щодо допомоги Києву.

Водночас Трамп досі думає та сподівається, що російський диктатор Володимир Путін налаштований на мир.

Автор: 

ООН (3410) росія (66861) США (23884) війна в Україні (5392)


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Топ коментарі
+9
Лицемерные мрази, даёте 50 дней на убийство украинцев
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26.07.2025 08:51 Відповісти
+5
Трамп дав рашиському чорту 50 днів для знищення України .Замість того щоб накласти найжорстокіші санкції проти рашиської орди і проти Китаю за допомогою якого рашисти збирають ракети , шахеди і отримують корейські снаряди.
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26.07.2025 08:54 Відповісти
+3
зараз точно засну від всіх цих нагадувань, 50 днів, озабоченностей і іншої лабуди.
нічого доня поганого кацапні не зробить.
продає допомогу Україні і то з великим скрипом,
яку може припинити в любу секунду, двічі вже таке було.
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26.07.2025 09:12 Відповісти
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Лицемерные мрази, даёте 50 дней на убийство украинцев
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26.07.2025 08:51 Відповісти
залишилось 38 днів
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26.07.2025 08:53 Відповісти
Потім напише Владимир СТОП.
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26.07.2025 09:00 Відповісти
Але не напише який саме Владімір...
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26.07.2025 09:04 Відповісти
Балачки
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26.07.2025 08:53 Відповісти
Трамп дав рашиському чорту 50 днів для знищення України .Замість того щоб накласти найжорстокіші санкції проти рашиської орди і проти Китаю за допомогою якого рашисти збирають ракети , шахеди і отримують корейські снаряди.
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26.07.2025 08:54 Відповісти
Потужно!
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26.07.2025 09:05 Відповісти
а Васька слушает да ест , ***** слухає і обстрілює Україну !
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26.07.2025 09:10 Відповісти
зараз точно засну від всіх цих нагадувань, 50 днів, озабоченностей і іншої лабуди.
нічого доня поганого кацапні не зробить.
продає допомогу Україні і то з великим скрипом,
яку може припинити в любу секунду, двічі вже таке було.
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26.07.2025 09:12 Відповісти
Трампон перетворив Штати зі світового лідера на геморойного імпотента із замашками сцикливого гопника.
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26.07.2025 09:14 Відповісти
який лідор така і страна
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26.07.2025 09:20 Відповісти
Самое страшное шо эти без мозглэ дыбилы будут указыватъ после войны Украине как житъ и кого приниматъ из беженцев 3 мира
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26.07.2025 09:30 Відповісти
"Ноша білої людини". Захід іноді перегинає з виконанням цієї концепції.
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26.07.2025 09:45 Відповісти
 
 