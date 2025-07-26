США нагадали Росії про важливість завершення війни та розкритикували Китай

Виконувачка обов'язків постійного представника США при ООН Дороті Ші нагадала Кремлю про необхідність завершити війну в Україні впродовж 50 днів і розкритикували Китай за допомогу оборонному сектору РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у заяві Ші.

Американський посол зазначила, що Росія продовжує вбивати українських мирних жителів. За її словами, російські безпілотники і ракети атакують школи, дитячі майданчики, багатоквартирні будинки та будинки для людей похилого віку.

Ші також зазначила, що Росія розгорнула тисячі військових КНДР на передовій та відправила десятки тисяч російських солдатів "гинути на полі бою".

Представниця США нагадала, що 14 липня Трамп попередив президента Росії Володимира Путіна про необхідність упродовж 50 днів домовитися про мир з Україною.

"Якщо Росія не погодиться впродовж цього терміну припинити атаки, Сполучені Штати готові вжити подальших заходів", - підкреслила вона.

Посол нагадала, що Рада Безпеки ООН понад 100 днів тому схвалила резолюцію, що закликає до швидкого припинення війни і встановлення міцного миру в Україні.

"І хоча це посприяло переговорам у Саудівській Аравії та Стамбулі, прогрес далеко не відповідає діям, необхідним для миру", - заявила представниця США.

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Нагадаємо, 14 липня президент США Дональд Трамп пригрозив Росії "дуже суворими митами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди щодо України.

За даними WSJ, після того, як Росія вкотре обстріляла Україну пізно ввечері 11 липня, президент США Дональд Трамп зателефонував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу. Лідер США погодився із пропозицією щодо допомоги Києву.

Водночас Трамп досі думає та сподівається, що російський диктатор Володимир Путін налаштований на мир.