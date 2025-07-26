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Информация о якобы получении Пивненко ₴190 миллионов взятки - фейк, - Кривонос

Александр Пивненко

Информация о якобы получении командующим Нацгвардии Александром Пивненко взятки в размере ₴190 миллионов является абсолютно ложной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Суспільному" сообщил глава НАБУ Семен Кривонос.

"Я такой информации не видел. Эта информация - ложная, и не соответствует действительности, абсолютно точно сейчас вам говорю. Там не документировалось вообще преступление в таком виде, как вы сейчас озвучили. Досудебное расследование продолжается, детективы работают, и мы обязательно покажем результат по этому делу", - заверил Кривонос.

По его словам, важно то, что по результатам расследования НАБУ по делу, по которому ранее у Пивненко провели обыски, уже был уволен один из высокопоставленных чиновников Нацгвардии и ряд других ее должностных лиц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Половина Нацгвардии "опустила оружие", другая собиралась ехать на Киев, - Малюк об обысках НАБУ у Пивненко

Кривонос проинформировал, что в этом деле сейчас назначен ряд экспертиз.

"А командующий (Нацгвардии Украины Александр Пивненко - ред.) продолжает работать. Насколько я знаю, он на месте, выполняет боевые задачи, руководит войском, полностью поддерживает деятельность Национальной гвардии. Это самое важное сейчас - защита от врага", - подчеркнул глава НАБУ.

Обыски в Нацгвардии

Напомним, перед этим ZN.UA писало, что несколько дней подряд НАБУ проводило масштабные обыски у командования Нацгвардии по делу о возможном хищении.

Впоследствии стало известно, что Министерство внутренних дел отстранило шестерых топ-чиновников направления материально-технического обеспечения Главного управления Национальной гвардии.

Автор: 

НАБУ (4444) Кривонос Семен (48) Пивненко Александр (27)


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Хто фейк запустив?
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26.07.2025 16:42 Ответить
Парашенка, хоче перебити тему зі своїми друзями - міндічєм і чєрнишовим
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26.07.2025 16:53 Ответить
Мендіч по Авсрії гуляє а Чернишов хер зна де - може затаївся
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26.07.2025 16:57 Ответить
А нафіга твої сцикуни приперлися до нього з обшуком, випендрювались у нього в кабінеті, коли він доповіді приймав, телефон з рук вихоплювали?
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26.07.2025 17:11 Ответить
После 3-го Майдана им всё можно. Или вы, уважаемая Марта, против НАБУ?
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26.07.2025 17:34 Ответить
Правосуддя в Україні, цивільне і тим паче військове це фейк суцільний.
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26.07.2025 17:16 Ответить
Или уважаемые мною журналисты Цензор опять совравшисовравши или у руководителя НАБУ отсутствует логика:
Я такой информации не видел. Эта информация - ложная, и не соответствует действительности, абсолютно точно сейчас вам говорю. Источник: https://censor.net/ru/n3565418
Не видел - она ложная - но следствие продолжается.
Руководитель не знает сути дел которые ведут его подчиненные?
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26.07.2025 17:31 Ответить
 
 