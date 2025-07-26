Информация о якобы получении Пивненко ₴190 миллионов взятки - фейк, - Кривонос

Информация о якобы получении командующим Нацгвардии Александром Пивненко взятки в размере ₴190 миллионов является абсолютно ложной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Суспільному" сообщил глава НАБУ Семен Кривонос.

"Я такой информации не видел. Эта информация - ложная, и не соответствует действительности, абсолютно точно сейчас вам говорю. Там не документировалось вообще преступление в таком виде, как вы сейчас озвучили. Досудебное расследование продолжается, детективы работают, и мы обязательно покажем результат по этому делу", - заверил Кривонос.

По его словам, важно то, что по результатам расследования НАБУ по делу, по которому ранее у Пивненко провели обыски, уже был уволен один из высокопоставленных чиновников Нацгвардии и ряд других ее должностных лиц.

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Кривонос проинформировал, что в этом деле сейчас назначен ряд экспертиз.

"А командующий (Нацгвардии Украины Александр Пивненко - ред.) продолжает работать. Насколько я знаю, он на месте, выполняет боевые задачи, руководит войском, полностью поддерживает деятельность Национальной гвардии. Это самое важное сейчас - защита от врага", - подчеркнул глава НАБУ.

Обыски в Нацгвардии

Напомним, перед этим ZN.UA писало, что несколько дней подряд НАБУ проводило масштабные обыски у командования Нацгвардии по делу о возможном хищении.

Впоследствии стало известно, что Министерство внутренних дел отстранило шестерых топ-чиновников направления материально-технического обеспечения Главного управления Национальной гвардии.