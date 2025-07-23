Половина Нацгвардии "опустила оружие", другая - собиралась ехать на Киев, - Малюк об обысках НАБУ у Пивненко

Председатель СБУ Василий Малюк заявил, что после обысков САП у командующего НГУ Александра Пивненко, половина Нацгвардии опустила оружие.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом он заявил во время брифинга.

"Как вам - зайти к командиру Нацгвардии, к Герою Украины, боевому генералу Пивненко с обыском? Вот просто прийти - там, где вообще какие-то вопросы третьи - и все. Он этого заслуживает? А потом это все понесли в Telegram-каналах. Половина Нацгвардии опустила оружие, не захотела выполнять задачи, потому что они сомневаются, что это за командир. А другая половина на Киев захотела ехать. И министр Клименко неделю объезжал все свои части и проводил с ними работу", - отметил он.

Малюк назвал Пивненко "мегапрофессиональным, смелым командиром, спецназовцем, легендарным "омеговцем", который был старшим в Бахмуте в свое время.

"И (к нему) просто пришли, и когда ему докладывали с фронта (сказали): "Э, телефончик сюда". Что это за история?" Да нужно было с "проходняка" встречать с пистолетом их, и два магазина там и оставить", - добавил глава СБУ.

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Обыски в Нацгвардии

Напомним, перед этим ZN.UA писало, что второй день подряд НАБУ проводит масштабные обыски у командования Нацгвардии по делу о возможном хищении.

Впоследствии стало известно, что Министерство внутренних дел отстранило шестерых топ-чиновников направления материально-технического обеспечения Главного управления Национальной гвардии.

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