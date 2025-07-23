Половина Нацгвардии "опустила оружие", другая - собиралась ехать на Киев, - Малюк об обысках НАБУ у Пивненко
Председатель СБУ Василий Малюк заявил, что после обысков САП у командующего НГУ Александра Пивненко, половина Нацгвардии опустила оружие.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом он заявил во время брифинга.
"Как вам - зайти к командиру Нацгвардии, к Герою Украины, боевому генералу Пивненко с обыском? Вот просто прийти - там, где вообще какие-то вопросы третьи - и все. Он этого заслуживает? А потом это все понесли в Telegram-каналах. Половина Нацгвардии опустила оружие, не захотела выполнять задачи, потому что они сомневаются, что это за командир. А другая половина на Киев захотела ехать. И министр Клименко неделю объезжал все свои части и проводил с ними работу", - отметил он.
Малюк назвал Пивненко "мегапрофессиональным, смелым командиром, спецназовцем, легендарным "омеговцем", который был старшим в Бахмуте в свое время.
"И (к нему) просто пришли, и когда ему докладывали с фронта (сказали): "Э, телефончик сюда". Что это за история?" Да нужно было с "проходняка" встречать с пистолетом их, и два магазина там и оставить", - добавил глава СБУ.
Обыски в Нацгвардии
Напомним, перед этим ZN.UA писало, что второй день подряд НАБУ проводит масштабные обыски у командования Нацгвардии по делу о возможном хищении.
Впоследствии стало известно, что Министерство внутренних дел отстранило шестерых топ-чиновников направления материально-технического обеспечения Главного управления Национальной гвардии.
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тай пика в нього не блеще інтелектом
там аналітик потрібен та патріот а не дебіл з пикою горіли
бо хто хоче робе а не киздить як він МОЖЕ 😁
а Микола в окопі їх повинен захищати.
цирк.
Ось він шрек підручний, відробляє, а нацгвардія в курсі?
Чи це лякалки для Пісяйшого, щоб виправдати нове фінансування каральної системи...
Чи обшуки можна проводити виключно у тих, на кого вкаже пЕрст Банкової?
а, чого тільки половина?
а, ті шо в києві?
малюку, теж литвин тексти пише, чи у сбу свій байкарь?
засралися зелені дегенерати мародери. засралися з головою.
насправді, це потужний сигнал та виклик.
принаймні у мене до мусарів багато питань по життю
Ялинкович в неї теж грав.
Ніхто не збирався опускати зброю!
Или тут видим, а тут селедку заворачиваем?
Труфальдино из Бергамо - нельзя служить Украине и поцаватым личностям одновременно. ( я не о Бр. генерале Пивненко, если что)
Так що СБУ треба пошукати свідків для показів на Трампа та інших серед молодих Українців!
А вообще, хотелось бы сравнить недвижимость прокуроров НАБУ и САП с недвижимостью прокуроров Гнепрокуратуры.
Турист приїздить в дикі шотландські місця, заходить до пабу, там сидить одинокий старигань. І цей дід починає виливати туристу свою душу, власне, історію свого життя. Розказує про те, скільки він всього зробив, та ніхто не називає його "МакГрегор, засновник пабу" чи "МакГрегор, будівничий церкви". Але варто було йому один лиш раз тра*нути козу…
Так от пане Малюк. Ви запам'ятаєтесь не дронами в Чорному морі, не операцією Павутина, не.... Вас запам'ятають як того, хто ******** козу. Або точніше, як людину що з піною з рота, стали на захист корупційного кодла. Поздоровляю з таким от, входом в історію.
Чому ви не розбомбили Єлабугу і виробництво шахедів під час так званої аперації Павутина, чи мосева вам не дозволила?