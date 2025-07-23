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Новости Обыски в Нацгвардии Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Половина Нацгвардии "опустила оружие", другая - собиралась ехать на Киев, - Малюк об обысках НАБУ у Пивненко

Малюк прокомментировал обыски САП у Пивненко

Председатель СБУ Василий Малюк заявил, что после обысков САП у командующего НГУ Александра Пивненко, половина Нацгвардии опустила оружие.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом он заявил во время брифинга.

"Как вам - зайти к командиру Нацгвардии, к Герою Украины, боевому генералу Пивненко с обыском? Вот просто прийти - там, где вообще какие-то вопросы третьи - и все. Он этого заслуживает? А потом это все понесли в Telegram-каналах. Половина Нацгвардии опустила оружие, не захотела выполнять задачи, потому что они сомневаются, что это за командир. А другая половина на Киев захотела ехать. И министр Клименко неделю объезжал все свои части и проводил с ними работу", - отметил он.

Малюк назвал Пивненко "мегапрофессиональным, смелым командиром, спецназовцем, легендарным "омеговцем", который был старшим в Бахмуте в свое время.

"И (к нему) просто пришли, и когда ему докладывали с фронта (сказали): "Э, телефончик сюда". Что это за история?" Да нужно было с "проходняка" встречать с пистолетом их, и два магазина там и оставить", - добавил глава СБУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Командующего Нацгвардии Пивненко не отстраняли от должности, - НГУ

Обыски в Нацгвардии

Напомним, перед этим ZN.UA писало, что второй день подряд НАБУ проводит масштабные обыски у командования Нацгвардии по делу о возможном хищении.

Впоследствии стало известно, что Министерство внутренних дел отстранило шестерых топ-чиновников направления материально-технического обеспечения Главного управления Национальной гвардии.

Также читайте: Не позволим пророссийской публике в НАБУ быть неприкосновенной в украинском тылу, - Малюк

Автор: 

НАБУ (4344) Малюк Василий (90) Пивненко Александр (26)


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Топ комментарии
+45
Зебанда зовсім берега загубила.
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23.07.2025 10:56 Ответить
+36
малюк на побігушках агента єрмака виправдовує своє прізвище!
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23.07.2025 10:57 Ответить
+35
Малюку ще вчора потрібно було зрадників шукати на банковій
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23.07.2025 10:58 Ответить
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Зебанда зовсім берега загубила.
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23.07.2025 10:56 Ответить
А він що керуюча компанія!? Дивись за своїми незрадниками!
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23.07.2025 11:06 Ответить
Настало время увлекательных историй...
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23.07.2025 10:56 Ответить
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23.07.2025 10:58 Ответить
А когда узнают что Зеля вор то вообще вся ЗСУ снимется с фронта? Судя по логике!
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23.07.2025 11:14 Ответить
Про це всі вже знають, і всіх влаштовує, бо такі самі.
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23.07.2025 11:57 Ответить
малюк на побігушках агента єрмака виправдовує своє прізвище!
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23.07.2025 10:57 Ответить
це огидно
тай пика в нього не блеще інтелектом
там аналітик потрібен та патріот а не дебіл з пикою горіли
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23.07.2025 11:36 Ответить
Пика, як дзеркало душі!
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23.07.2025 11:37 Ответить
артист Яковченко казав - "моя пика - моя годувальниця"
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23.07.2025 11:44 Ответить
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23.07.2025 12:31 Ответить
В зелоногнійні падалі всі пики такі : ермак омерзітельний збоченець щур , Стефанчук - хряк, пузатий " баба-да, корабельна сосна" , арахламідія , Міндіч, Анал-табу, третьякова, безугла-белка…………
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23.07.2025 12:32 Ответить
Малюку ще вчора потрібно було зрадників шукати на банковій
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23.07.2025 10:58 Ответить
Так можна вийти на самого себе. Воно йому треба?
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23.07.2025 11:09 Ответить
Або вийти на приватну таку армію в тилу наших же військ у складі мєнтів та вертухаїв: "А інша половина на Київ захотіла їхати". Це ж вже очевидне визнання, що у мєнта Клименка є своя гарно озброєна структура величиною з усі сухопутні ЗСУ, яка підпорядкована МВС і виконує тільки їхні накази. Ми ж не забули про авакяна і його "помилування" люстрованим мєнтам, 95% яких повернулись знову в мєнтярню.
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23.07.2025 11:33 Ответить
вони обісцуться
бо хто хоче робе а не киздить як він МОЖЕ 😁
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23.07.2025 11:37 Ответить
Та вони ж його й призначили!
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23.07.2025 11:38 Ответить
САП погане - обшукувало героя Півненка. Його не можна бо він має наказати стріляти в мітингувальників, а про обшуки ДБР Малюк ще слова не сказав та по їх діях там половина з фсб. Про Півненка вже знаємо , тепер розкажи про ДБР: про Марусю Звіробій і Софію Федину, про Єлісєєва, про Порошенка , про Шабуніна, про Романа Червінського і тд про терор ДБР за вказівкою Зеленського.
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23.07.2025 12:24 Ответить
****** Єрмака відпрацбовуює копійку...
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23.07.2025 10:58 Ответить
силовики між собою ділять сфери впливу і кормову базу.

а Микола в окопі їх повинен захищати.

цирк.
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23.07.2025 10:58 Ответить
На хуа тоді потрібна така влада, коли немає різниці між путіним і зеленським. За що тоді воює народ України?
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23.07.2025 11:55 Ответить
я не знаю.
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23.07.2025 11:57 Ответить
Влада і країна це не те саме. Ми воюємо не за владу, а за свою країну. Хоча в ній вистачає місцевих підарів. Але якщо народ України програє, усі будуть підари.
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23.07.2025 12:16 Ответить
Малюк роби швидше ВИБІР ! Або ти з дЄрмаківськими клоунами, або З НАРОДОМ !Найкраще - заарештувати все РНБО. А не обшукувати маленьких злодюжок НАБУ чи САП.
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23.07.2025 10:58 Ответить
Малюк не може зробити вибір. Він сам є вибором.
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23.07.2025 12:18 Ответить
Навіть останній зрадник має вибір. Навіть у останню мить. Або з народом, з ім'ям, з поважними батьками, або з прокляттям як у януковича. Навічно.
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23.07.2025 13:00 Ответить
АХАХАХ.
Ось він шрек підручний, відробляє, а нацгвардія в курсі?
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23.07.2025 10:58 Ответить
Так от за шо прильот....
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23.07.2025 10:59 Ответить
Тобто Малюк визнав, що це мстя? Епічно! До речі - схоже на погрозу хунтою.
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23.07.2025 10:59 Ответить
Нууу, подивимось, скільки часу тобі сміятися залишилось. 😏
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23.07.2025 11:21 Ответить
А шо ж ти хотів, шоб солдати були осторонь Zeленого безпределу? СОУ зброю не опустять, но можуть її розвернути. Як шо по роті з бригади до Києва то ніяки мусара жОПу та Слуг ***** не врятують.
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23.07.2025 11:01 Ответить
А чого не пішла?
Чи це лякалки для Пісяйшого, щоб виправдати нове фінансування каральної системи...
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23.07.2025 11:02 Ответить
А Малюк нічого не казав про начальника підрозділу СБУ, що вимагав 300 000 доларів і як це мотивує бійців спецпідрозділів СБУ на ЛБЗ?
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23.07.2025 11:02 Ответить
Тобто, СБУ може проводити обшуки, а САП ні?
Чи обшуки можна проводити виключно у тих, на кого вкаже пЕрст Банкової?
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23.07.2025 11:02 Ответить
думаю шерстять всих хто готовий пітти проти єрмачєли.кругом стукачі,гнила мавзолєйна падаль.
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23.07.2025 11:03 Ответить
Колись здавалося, що Малюк - то більш-менш нормальна людина, а виявилося - зелений холуй і зрадник власного народу, як і усі інші так звані правоохоронці.
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23.07.2025 11:04 Ответить
Як же файно малюк вилизує чотириразовому ухилянту, далеко піде
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23.07.2025 11:06 Ответить
хммм....
а, чого тільки половина?
а, ті шо в києві?
малюку, теж литвин тексти пише, чи у сбу свій байкарь?

засралися зелені дегенерати мародери. засралися з головою.
насправді, це потужний сигнал та виклик.
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23.07.2025 11:06 Ответить
В системі МВС ніхто нікуди без команди, транспорта і т.д. не поїде. Їхать, що би що? Втратити погони? Малюк гонить тупо.
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23.07.2025 11:08 Ответить
кулю можна отримати
принаймні у мене до мусарів багато питань по життю
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23.07.2025 11:38 Ответить
Малюк втирає наріду по вухах... Почекайте, на цей раз ще одне рішення на користь узурпації влади, то мабуть все ЗСУ буде в Києві ловити шулєрів, бо вони такі самі вороги, що і зовнішні.
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23.07.2025 11:09 Ответить
А зняття головкома зі всім ГШ під час наступу рачні то інше?
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23.07.2025 11:10 Ответить
Пусть эта половина нацгвардии приедет и посмотрит как служит клоун квартала в Киеве - на фронте не был,зарплату получает и красиво катается с девчатами по гастролям.
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23.07.2025 11:10 Ответить
І шо? Поїхала ця "половина"? Одні нікчемні погрози. Як доходить до того, щоб щось робити, всі одразу в кущі.
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23.07.2025 11:11 Ответить
Не розказуйте казки, запитайте у тих Нацгвардійців які справді воюють, які отримали поранення і не можуть отримати виплати, вони скажуть своє відношення до керівництва.
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23.07.2025 11:11 Ответить
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23.07.2025 11:12 Ответить
Хотіли їхати та Хотій недав ахахахах
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23.07.2025 11:12 Ответить
Харош фуфло гнати - артіст , якби хотіли то б пішли, а так Галя також багато що хотіла від Гриця.
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23.07.2025 11:14 Ответить
Що це за історія? Та потрібно було з "проходняка" зустрічати з пістолетом їх, і два магазина там і залишити", - додав голова СБУ.

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23.07.2025 11:18 Ответить
*****,що він несе?
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23.07.2025 11:22 Ответить
"Павутина"! Малюка проти України.
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23.07.2025 11:25 Ответить
Мне приснился сон: Зеленский умер как Кадафи, с палкой в заднице. Ленка - со скумбрией по 8 в жопе.
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23.07.2025 11:31 Ответить
а ви пустунчик!
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23.07.2025 11:40 Ответить
До чого тут мій сон трирічної давнини? Я просто раніше про нього нікому не розповідав.
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23.07.2025 11:59 Ответить
Тю. Беркут теж хотів і поїхав у Київ 2014.
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23.07.2025 11:33 Ответить
Вот почему зеленский ставит ставку на "АЛЬФУ" СБУ - увеличивает численность на 10 000 человек. В ЗСУ людей нет, а в Альфу есть.
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23.07.2025 11:37 Ответить
А кацапів вже не боїться?
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23.07.2025 12:20 Ответить
Мне приснился сон, что во время одной из чисток своего наградного оружия Малюк случайно стрельет себе в голову. Два раза. Как Кирпа.
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23.07.2025 11:36 Ответить
Ти переплутав. Не Кірпа, а Кравченко (міністр МВС).
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23.07.2025 11:48 Ответить
Не важливо прізвище, важливо "ДВА РАЗА"
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23.07.2025 11:56 Ответить
У кирпы был свой модный короткоствол -Беретта. А "застрелился" он из ПСМ, а перед эти себе руки повыламывал. Газеты про это писали, но инфа никого не смутила. Застрелился, так застрелился.
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23.07.2025 12:17 Ответить
Ну, з прізвищем я помилився, але те, що Кірпа ЧЕМПІОН, що Кравченко ЧЕМПІОН - тут ні. Головне що піпл схавав "ПОЛОМАНІ РУКИ" і "ДВА РАЗИ". Сподіваюся, що вкраїнчики порозумнішали з 2022 року і позбавилися свого статусу "ГОЛОВНІ ЛОХИ ПЛАНЕТИ ЗЕМЛЯ".
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23.07.2025 12:37 Ответить
коли сбу встановила камери у сауні, ніхто не хотів разом з сбу подрочити на голі піські журналістів
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23.07.2025 11:37 Ответить
Цікаво, а коли зелена пліснява судила генерала Марченка (Червінського...), Малюк не збирався їхати на Банкову, щоб боротись за справедливість, чи він спеціаліст тільки по Півненку
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23.07.2025 11:40 Ответить
Починаємо гру "Кого більше приїде у Київ"?

Ялинкович в неї теж грав.
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23.07.2025 11:41 Ответить
Зараз це не вийде, бо прилетить іскандер.
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23.07.2025 12:19 Ответить
А шо по баканову? Скільки людей через нього готово на Київ поїхати?
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23.07.2025 11:46 Ответить
5 мільйонів вже у Києві.
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23.07.2025 12:01 Ответить
Він бреше!
Ніхто не збирався опускати зброю!
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23.07.2025 12:00 Ответить
авжеж бреше. Просто Малюк порушуючи закон "Про СБУ" використовує СБУ в партійних, групових чи особистих інтересах, бо Малюк пудель зеленського.
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23.07.2025 12:04 Ответить
Кіт Базілєо. Сліпий. Не бачить в упор, як його співробітники кошмарять бізнес, перевозять через кордон утікачів, слідкують за журналістами...
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23.07.2025 12:01 Ответить
А когда выгоняли Залужного из ЗСУ не думали, что у солдат руки опустятся?
Или тут видим, а тут селедку заворачиваем?
Труфальдино из Бергамо - нельзя служить Украине и поцаватым личностям одновременно. ( я не о Бр. генерале Пивненко, если что)
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23.07.2025 12:08 Ответить
Юрій Швець https://youtu.be/4M47qc6xNAg?t=1178 каже що для притонів Епштейна французський власник модельних агенцій Жан Люк Брюнель постачав підлітків в тому числі із України!
Так що СБУ треба пошукати свідків для показів на Трампа та інших серед молодих Українців!
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23.07.2025 12:09 Ответить
Народ не даст в обиду прокуроров! Руки прочь от прокуроров!

А вообще, хотелось бы сравнить недвижимость прокуроров НАБУ и САП с недвижимостью прокуроров Гнепрокуратуры.
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23.07.2025 12:22 Ответить
Малюк має згадати старий анекдот. Не дуже культурний, але точний.
Турист приїздить в дикі шотландські місця, заходить до пабу, там сидить одинокий старигань. І цей дід починає виливати туристу свою душу, власне, історію свого життя. Розказує про те, скільки він всього зробив, та ніхто не називає його "МакГрегор, засновник пабу" чи "МакГрегор, будівничий церкви". Але варто було йому один лиш раз тра*нути козу…
Так от пане Малюк. Ви запам'ятаєтесь не дронами в Чорному морі, не операцією Павутина, не.... Вас запам'ятають як того, хто ******** козу. Або точніше, як людину що з піною з рота, стали на захист корупційного кодла. Поздоровляю з таким от, входом в історію.
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23.07.2025 12:24 Ответить
Це лексикон голови СБУ?
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23.07.2025 12:25 Ответить
Проходняк,сквозняк.Гоблін трішки на валуєва схожий,два неандертальці.
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23.07.2025 13:02 Ответить
Бурштинове гівно щось тут накварлалило!
Чому ви не розбомбили Єлабугу і виробництво шахедів під час так званої аперації Павутина, чи мосева вам не дозволила?
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23.07.2025 12:45 Ответить
 
 