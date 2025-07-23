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Новини Обшуки у Нацгвардії Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Половина Нацгвардії "опустила зброю", інша - збиралася їхати на Київ, - Малюк про обшуки НАБУ у Півненка

Малюк прокоментува обшуки САП у Півненка

Голова СБУ Василь Малюк заявив, що після обшуків САП у командувача НГУ Олександра Півненка, половина Нацгвардії опустила зброю.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив під час брифінгу.

"Як вам зайти до командира Нацгвардії, до Героя України, бойового генерала Півненка з обшуком? Ось просто прийти там, де взагалі якісь питання треті і все. Він на це заслуговує? А потім це все понесли в Telegram-каналах. Половина Нацгвардії опустила зброю, не захотіла виконувати задачі, тому що вони сумніваються, що це за командир. А інша половина на Київ захотіла їхати, і міністр Клименко тиждень об'їжджав всі свої частини і проводив з ними роботу", - зазначив він.

Малюк назвав Півненка "мегапрофесійним, сміливим командиром, спецпризначенцем, легендарним "Омегівцем", який був старшим в Бахмуті свого часу.

"І (до нього) просто прийшли, і коли йому доповідали з фронта (сказали): "Е, телефончик сюда". Що це за історія? Та потрібно було з "проходняка" зустрічати з пістолетом їх, і два магазина там і залишити", - додав голова СБУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Командувача Нацгвардії Півненка не відстороняли від посади, - НГУ

Обшуки у Нацгвардії

Нагадаємо, перед цим ZN.UA писало, що другий день поспіль НАБУ проводить масштабні обшуки у командування Нацгвардії у справі про можливе розкрадання.

Згодом стало відомо, що Міністерство внутрішніх справ відсторонило шістьох топпосадовців напрямку матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії.

Читайте: Зеленський посилює свій контроль, кидаючи тінь на майбутній курс країни, - The Economist

Автор: 

НАБУ (5217) Малюк Василь (118) Півненко Олександр (29)


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Топ коментарі
+50
Зебанда зовсім берега загубила.
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23.07.2025 10:56 Відповісти
+40
малюк на побігушках агента єрмака виправдовує своє прізвище!
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23.07.2025 10:57 Відповісти
+38
Малюку ще вчора потрібно було зрадників шукати на банковій
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23.07.2025 10:58 Відповісти
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Зебанда зовсім берега загубила.
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23.07.2025 10:56 Відповісти
А він що керуюча компанія!? Дивись за своїми незрадниками!
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23.07.2025 11:06 Відповісти
Настало время увлекательных историй...
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23.07.2025 10:56 Відповісти
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23.07.2025 10:58 Відповісти
А когда узнают что Зеля вор то вообще вся ЗСУ снимется с фронта? Судя по логике!
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23.07.2025 11:14 Відповісти
Про це всі вже знають, і всіх влаштовує, бо такі самі.
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23.07.2025 11:57 Відповісти
малюк на побігушках агента єрмака виправдовує своє прізвище!
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23.07.2025 10:57 Відповісти
це огидно
тай пика в нього не блеще інтелектом
там аналітик потрібен та патріот а не дебіл з пикою горіли
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23.07.2025 11:36 Відповісти
Пика, як дзеркало душі!
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23.07.2025 11:37 Відповісти
артист Яковченко казав - "моя пика - моя годувальниця"
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23.07.2025 11:44 Відповісти
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23.07.2025 12:31 Відповісти
В зелоногнійні падалі всі пики такі : ермак омерзітельний збоченець щур , Стефанчук - хряк, пузатий " баба-да, корабельна сосна" , арахламідія , Міндіч, Анал-табу, третьякова, безугла-белка…………
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23.07.2025 12:32 Відповісти
Малюку ще вчора потрібно було зрадників шукати на банковій
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23.07.2025 10:58 Відповісти
Так можна вийти на самого себе. Воно йому треба?
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23.07.2025 11:09 Відповісти
Або вийти на приватну таку армію в тилу наших же військ у складі мєнтів та вертухаїв: "А інша половина на Київ захотіла їхати". Це ж вже очевидне визнання, що у мєнта Клименка є своя гарно озброєна структура величиною з усі сухопутні ЗСУ, яка підпорядкована МВС і виконує тільки їхні накази. Ми ж не забули про авакяна і його "помилування" люстрованим мєнтам, 95% яких повернулись знову в мєнтярню.
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23.07.2025 11:33 Відповісти
вони обісцуться
бо хто хоче робе а не киздить як він МОЖЕ 😁
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23.07.2025 11:37 Відповісти
Та вони ж його й призначили!
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23.07.2025 11:38 Відповісти
САП погане - обшукувало героя Півненка. Його не можна бо він має наказати стріляти в мітингувальників, а про обшуки ДБР Малюк ще слова не сказав та по їх діях там половина з фсб. Про Півненка вже знаємо , тепер розкажи про ДБР: про Марусю Звіробій і Софію Федину, про Єлісєєва, про Порошенка , про Шабуніна, про Романа Червінського і тд про терор ДБР за вказівкою Зеленського.
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23.07.2025 12:24 Відповісти
Майже ніхто не прочитає цей клментар, але хочу додати таку детальку: Богдан в інтерв'ю УП якось сказав що ще до того як нинішній президент виграв вибори чи став президентом, планували повернути президенту НГУ від МВС, на випадок мітингів. Не зовсім зрозумів ваш коментар про розстріли мітингувальників, але одразу загадав про перепідпорядкування НГУ.
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23.07.2025 13:27 Відповісти
****** Єрмака відпрацбовуює копійку...
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23.07.2025 10:58 Відповісти
силовики між собою ділять сфери впливу і кормову базу.

а Микола в окопі їх повинен захищати.

цирк.
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23.07.2025 10:58 Відповісти
На хуа тоді потрібна така влада, коли немає різниці між путіним і зеленським. За що тоді воює народ України?
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23.07.2025 11:55 Відповісти
я не знаю.
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23.07.2025 11:57 Відповісти
Влада і країна це не те саме. Ми воюємо не за владу, а за свою країну. Хоча в ній вистачає місцевих підарів. Але якщо народ України програє, усі будуть підари.
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23.07.2025 12:16 Відповісти
Різниця таки є.
В Україні війсковий стан-але протестувати проти антинародних законів можна і українці цим користуються.
На параші немає військового стану-та за одиночний пікет з чистим листком паперу зразу пакуєть на пляшку і везуть на швабру. І кацапи просто імпотентні. У них на днях прийняли закон за "мБіслЄ прЄступлЄніЄ" не можна навіть на сайт зайти там де на думку путлера "естремізм". До цього просто знищили і тормозять інтернет-ютьюб не працює.
Так що різниця є і не можна її втрачати відпускаючи владу.
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23.07.2025 13:07 Відповісти
Малюк роби швидше ВИБІР ! Або ти з дЄрмаківськими клоунами, або З НАРОДОМ !Найкраще - заарештувати все РНБО. А не обшукувати маленьких злодюжок НАБУ чи САП.
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23.07.2025 10:58 Відповісти
Малюк не може зробити вибір. Він сам є вибором.
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23.07.2025 12:18 Відповісти
Навіть останній зрадник має вибір. Навіть у останню мить. Або з народом, з ім'ям, з поважними батьками, або з прокляттям як у януковича. Навічно.
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23.07.2025 13:00 Відповісти
АХАХАХ.
Ось він шрек підручний, відробляє, а нацгвардія в курсі?
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23.07.2025 10:58 Відповісти
Так от за шо прильот....
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23.07.2025 10:59 Відповісти
Тобто Малюк визнав, що це мстя? Епічно! До речі - схоже на погрозу хунтою.
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23.07.2025 10:59 Відповісти
Нууу, подивимось, скільки часу тобі сміятися залишилось. 😏
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23.07.2025 11:21 Відповісти
А шо ж ти хотів, шоб солдати були осторонь Zeленого безпределу? СОУ зброю не опустять, но можуть її розвернути. Як шо по роті з бригади до Києва то ніяки мусара жОПу та Слуг ***** не врятують.
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23.07.2025 11:01 Відповісти
А чого не пішла?
Чи це лякалки для Пісяйшого, щоб виправдати нове фінансування каральної системи...
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23.07.2025 11:02 Відповісти
А Малюк нічого не казав про начальника підрозділу СБУ, що вимагав 300 000 доларів і як це мотивує бійців спецпідрозділів СБУ на ЛБЗ?
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23.07.2025 11:02 Відповісти
Тобто, СБУ може проводити обшуки, а САП ні?
Чи обшуки можна проводити виключно у тих, на кого вкаже пЕрст Банкової?
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23.07.2025 11:02 Відповісти
думаю шерстять всих хто готовий пітти проти єрмачєли.кругом стукачі,гнила мавзолєйна падаль.
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23.07.2025 11:03 Відповісти
Колись здавалося, що Малюк - то більш-менш нормальна людина, а виявилося - зелений холуй і зрадник власного народу, як і усі інші так звані правоохоронці.
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23.07.2025 11:04 Відповісти
Як же файно малюк вилизує чотириразовому ухилянту, далеко піде
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23.07.2025 11:06 Відповісти
хммм....
а, чого тільки половина?
а, ті шо в києві?
малюку, теж литвин тексти пише, чи у сбу свій байкарь?

засралися зелені дегенерати мародери. засралися з головою.
насправді, це потужний сигнал та виклик.
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23.07.2025 11:06 Відповісти
В системі МВС ніхто нікуди без команди, транспорта і т.д. не поїде. Їхать, що би що? Втратити погони? Малюк гонить тупо.
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23.07.2025 11:08 Відповісти
кулю можна отримати
принаймні у мене до мусарів багато питань по життю
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23.07.2025 11:38 Відповісти
Малюк втирає наріду по вухах... Почекайте, на цей раз ще одне рішення на користь узурпації влади, то мабуть все ЗСУ буде в Києві ловити шулєрів, бо вони такі самі вороги, що і зовнішні.
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23.07.2025 11:09 Відповісти
А зняття головкома зі всім ГШ під час наступу рачні то інше?
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23.07.2025 11:10 Відповісти
Пусть эта половина нацгвардии приедет и посмотрит как служит клоун квартала в Киеве - на фронте не был,зарплату получает и красиво катается с девчатами по гастролям.
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23.07.2025 11:10 Відповісти
І шо? Поїхала ця "половина"? Одні нікчемні погрози. Як доходить до того, щоб щось робити, всі одразу в кущі.
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23.07.2025 11:11 Відповісти
Не розказуйте казки, запитайте у тих Нацгвардійців які справді воюють, які отримали поранення і не можуть отримати виплати, вони скажуть своє відношення до керівництва.
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23.07.2025 11:11 Відповісти
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23.07.2025 11:12 Відповісти
Хотіли їхати та Хотій недав ахахахах
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23.07.2025 11:12 Відповісти
Харош фуфло гнати - артіст , якби хотіли то б пішли, а так Галя також багато що хотіла від Гриця.
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23.07.2025 11:14 Відповісти
Що це за історія? Та потрібно було з "проходняка" зустрічати з пістолетом їх, і два магазина там і залишити", - додав голова СБУ.

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23.07.2025 11:18 Відповісти
*****,що він несе?
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23.07.2025 11:22 Відповісти
"Павутина"! Малюка проти України.
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23.07.2025 11:25 Відповісти
Мне приснился сон: Зеленский умер как Кадафи, с палкой в заднице. Ленка - со скумбрией по 8 в жопе.
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23.07.2025 11:31 Відповісти
а ви пустунчик!
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23.07.2025 11:40 Відповісти
До чого тут мій сон трирічної давнини? Я просто раніше про нього нікому не розповідав.
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23.07.2025 11:59 Відповісти
Тю. Беркут теж хотів і поїхав у Київ 2014.
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23.07.2025 11:33 Відповісти
Вот почему зеленский ставит ставку на "АЛЬФУ" СБУ - увеличивает численность на 10 000 человек. В ЗСУ людей нет, а в Альфу есть.
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23.07.2025 11:37 Відповісти
А кацапів вже не боїться?
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23.07.2025 12:20 Відповісти
Мне приснился сон, что во время одной из чисток своего наградного оружия Малюк случайно стрельет себе в голову. Два раза. Как Кирпа.
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23.07.2025 11:36 Відповісти
Ти переплутав. Не Кірпа, а Кравченко (міністр МВС).
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23.07.2025 11:48 Відповісти
Не важливо прізвище, важливо "ДВА РАЗА"
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23.07.2025 11:56 Відповісти
У кирпы был свой модный короткоствол -Беретта. А "застрелился" он из ПСМ, а перед эти себе руки повыламывал. Газеты про это писали, но инфа никого не смутила. Застрелился, так застрелился.
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23.07.2025 12:17 Відповісти
Ну, з прізвищем я помилився, але те, що Кірпа ЧЕМПІОН, що Кравченко ЧЕМПІОН - тут ні. Головне що піпл схавав "ПОЛОМАНІ РУКИ" і "ДВА РАЗИ". Сподіваюся, що вкраїнчики порозумнішали з 2022 року і позбавилися свого статусу "ГОЛОВНІ ЛОХИ ПЛАНЕТИ ЗЕМЛЯ".
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23.07.2025 12:37 Відповісти
коли сбу встановила камери у сауні, ніхто не хотів разом з сбу подрочити на голі піські журналістів
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23.07.2025 11:37 Відповісти
Цікаво, а коли зелена пліснява судила генерала Марченка (Червінського...), Малюк не збирався їхати на Банкову, щоб боротись за справедливість, чи він спеціаліст тільки по Півненку
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23.07.2025 11:40 Відповісти
Починаємо гру "Кого більше приїде у Київ"?

Ялинкович в неї теж грав.
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23.07.2025 11:41 Відповісти
Зараз це не вийде, бо прилетить іскандер.
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23.07.2025 12:19 Відповісти
А шо по баканову? Скільки людей через нього готово на Київ поїхати?
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23.07.2025 11:46 Відповісти
5 мільйонів вже у Києві.
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23.07.2025 12:01 Відповісти
Він бреше!
Ніхто не збирався опускати зброю!
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23.07.2025 12:00 Відповісти
авжеж бреше. Просто Малюк порушуючи закон "Про СБУ" використовує СБУ в партійних, групових чи особистих інтересах, бо Малюк пудель зеленського.
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23.07.2025 12:04 Відповісти
Кіт Базілєо. Сліпий. Не бачить в упор, як його співробітники кошмарять бізнес, перевозять через кордон утікачів, слідкують за журналістами...
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23.07.2025 12:01 Відповісти
А когда выгоняли Залужного из ЗСУ не думали, что у солдат руки опустятся?
Или тут видим, а тут селедку заворачиваем?
Труфальдино из Бергамо - нельзя служить Украине и поцаватым личностям одновременно. ( я не о Бр. генерале Пивненко, если что)
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23.07.2025 12:08 Відповісти
Юрій Швець https://youtu.be/4M47qc6xNAg?t=1178 каже що для притонів Епштейна французський власник модельних агенцій Жан Люк Брюнель постачав підлітків в тому числі із України!
Так що СБУ треба пошукати свідків для показів на Трампа та інших серед молодих Українців!
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23.07.2025 12:09 Відповісти
Народ не даст в обиду прокуроров! Руки прочь от прокуроров!

А вообще, хотелось бы сравнить недвижимость прокуроров НАБУ и САП с недвижимостью прокуроров Гнепрокуратуры.
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23.07.2025 12:22 Відповісти
Малюк має згадати старий анекдот. Не дуже культурний, але точний.
Турист приїздить в дикі шотландські місця, заходить до пабу, там сидить одинокий старигань. І цей дід починає виливати туристу свою душу, власне, історію свого життя. Розказує про те, скільки він всього зробив, та ніхто не називає його "МакГрегор, засновник пабу" чи "МакГрегор, будівничий церкви". Але варто було йому один лиш раз тра*нути козу…
Так от пане Малюк. Ви запам'ятаєтесь не дронами в Чорному морі, не операцією Павутина, не.... Вас запам'ятають як того, хто ******** козу. Або точніше, як людину що з піною з рота, стали на захист корупційного кодла. Поздоровляю з таким от, входом в історію.
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23.07.2025 12:24 Відповісти
Це лексикон голови СБУ?
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23.07.2025 12:25 Відповісти
Проходняк,сквозняк.Гоблін трішки на валуєва схожий,два неандертальці.
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23.07.2025 13:02 Відповісти
Бурштинове гівно щось тут накварлалило!
Чому ви не розбомбили Єлабугу і виробництво шахедів під час так званої аперації Павутина, чи мосева вам не дозволила?
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23.07.2025 12:45 Відповісти
 
 