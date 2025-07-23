Половина Нацгвардії "опустила зброю", інша - збиралася їхати на Київ, - Малюк про обшуки НАБУ у Півненка

Голова СБУ Василь Малюк заявив, що після обшуків САП у командувача НГУ Олександра Півненка, половина Нацгвардії опустила зброю.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив під час брифінгу.

"Як вам зайти до командира Нацгвардії, до Героя України, бойового генерала Півненка з обшуком? Ось просто прийти там, де взагалі якісь питання треті і все. Він на це заслуговує? А потім це все понесли в Telegram-каналах. Половина Нацгвардії опустила зброю, не захотіла виконувати задачі, тому що вони сумніваються, що це за командир. А інша половина на Київ захотіла їхати, і міністр Клименко тиждень об'їжджав всі свої частини і проводив з ними роботу", - зазначив він.

Малюк назвав Півненка "мегапрофесійним, сміливим командиром, спецпризначенцем, легендарним "Омегівцем", який був старшим в Бахмуті свого часу.

"І (до нього) просто прийшли, і коли йому доповідали з фронта (сказали): "Е, телефончик сюда". Що це за історія? Та потрібно було з "проходняка" зустрічати з пістолетом їх, і два магазина там і залишити", - додав голова СБУ.

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Обшуки у Нацгвардії

Нагадаємо, перед цим ZN.UA писало, що другий день поспіль НАБУ проводить масштабні обшуки у командування Нацгвардії у справі про можливе розкрадання.

Згодом стало відомо, що Міністерство внутрішніх справ відсторонило шістьох топпосадовців напрямку матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії.

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