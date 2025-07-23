Половина Нацгвардії "опустила зброю", інша - збиралася їхати на Київ, - Малюк про обшуки НАБУ у Півненка
Голова СБУ Василь Малюк заявив, що після обшуків САП у командувача НГУ Олександра Півненка, половина Нацгвардії опустила зброю.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив під час брифінгу.
"Як вам зайти до командира Нацгвардії, до Героя України, бойового генерала Півненка з обшуком? Ось просто прийти там, де взагалі якісь питання треті і все. Він на це заслуговує? А потім це все понесли в Telegram-каналах. Половина Нацгвардії опустила зброю, не захотіла виконувати задачі, тому що вони сумніваються, що це за командир. А інша половина на Київ захотіла їхати, і міністр Клименко тиждень об'їжджав всі свої частини і проводив з ними роботу", - зазначив він.
Малюк назвав Півненка "мегапрофесійним, сміливим командиром, спецпризначенцем, легендарним "Омегівцем", який був старшим в Бахмуті свого часу.
"І (до нього) просто прийшли, і коли йому доповідали з фронта (сказали): "Е, телефончик сюда". Що це за історія? Та потрібно було з "проходняка" зустрічати з пістолетом їх, і два магазина там і залишити", - додав голова СБУ.
Обшуки у Нацгвардії
Нагадаємо, перед цим ZN.UA писало, що другий день поспіль НАБУ проводить масштабні обшуки у командування Нацгвардії у справі про можливе розкрадання.
Згодом стало відомо, що Міністерство внутрішніх справ відсторонило шістьох топпосадовців напрямку матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії.
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тай пика в нього не блеще інтелектом
там аналітик потрібен та патріот а не дебіл з пикою горіли
бо хто хоче робе а не киздить як він МОЖЕ 😁
а Микола в окопі їх повинен захищати.
цирк.
В Україні війсковий стан-але протестувати проти антинародних законів можна і українці цим користуються.
На параші немає військового стану-та за одиночний пікет з чистим листком паперу зразу пакуєть на пляшку і везуть на швабру. І кацапи просто імпотентні. У них на днях прийняли закон за "мБіслЄ прЄступлЄніЄ" не можна навіть на сайт зайти там де на думку путлера "естремізм". До цього просто знищили і тормозять інтернет-ютьюб не працює.
Так що різниця є і не можна її втрачати відпускаючи владу.
Ось він шрек підручний, відробляє, а нацгвардія в курсі?
Чи це лякалки для Пісяйшого, щоб виправдати нове фінансування каральної системи...
Чи обшуки можна проводити виключно у тих, на кого вкаже пЕрст Банкової?
а, чого тільки половина?
а, ті шо в києві?
малюку, теж литвин тексти пише, чи у сбу свій байкарь?
засралися зелені дегенерати мародери. засралися з головою.
насправді, це потужний сигнал та виклик.
принаймні у мене до мусарів багато питань по життю
Ялинкович в неї теж грав.
Ніхто не збирався опускати зброю!
Или тут видим, а тут селедку заворачиваем?
Труфальдино из Бергамо - нельзя служить Украине и поцаватым личностям одновременно. ( я не о Бр. генерале Пивненко, если что)
Так що СБУ треба пошукати свідків для показів на Трампа та інших серед молодих Українців!
А вообще, хотелось бы сравнить недвижимость прокуроров НАБУ и САП с недвижимостью прокуроров Гнепрокуратуры.
Турист приїздить в дикі шотландські місця, заходить до пабу, там сидить одинокий старигань. І цей дід починає виливати туристу свою душу, власне, історію свого життя. Розказує про те, скільки він всього зробив, та ніхто не називає його "МакГрегор, засновник пабу" чи "МакГрегор, будівничий церкви". Але варто було йому один лиш раз тра*нути козу…
Так от пане Малюк. Ви запам'ятаєтесь не дронами в Чорному морі, не операцією Павутина, не.... Вас запам'ятають як того, хто ******** козу. Або точніше, як людину що з піною з рота, стали на захист корупційного кодла. Поздоровляю з таким от, входом в історію.
Чому ви не розбомбили Єлабугу і виробництво шахедів під час так званої аперації Павутина, чи мосева вам не дозволила?