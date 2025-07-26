УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8163 відвідувача онлайн
Новини
2 823 12

Інформація про нібито отримання Півненком ₴190 мільйонів хабаря - фейк, - Кривонос

Олександр Півненко

Інформація про нібито отримання командувачем Нацгвардії Олександром Півненком хабаря у розмірі ₴190 мільйонів є абсолютно неправдивою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю "Суспільному" повідомив очільник НАБУ Семен Кривонос.

"Я такої інформації не бачив. Ця інформація неправдива й не відповідає дійсності - абсолютно точно зараз вам кажу. Там не документувався взагалі злочин у такому вигляді, як ви зараз озвучили. Досудове розслідування триває, детективи працюють, і ми обов'язково покажемо результат у цій справі", - запевнив Кривонос.

За його словами, важливим є те, що за результатами розслідування НАБУ у справі, по якій раніше у Півненка провели обшуки, вже було звільнено одного з високопосадовців Нацгвардії та ряд інших її посадовців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Половина Нацгвардії "опустила зброю", інша - збиралася їхати на Київ, - Малюк про обшуки НАБУ у Півненка

Кривонос поінформував, що в цій справі наразі призначено низку експертиз.

"А командувач (Нацгвардії України Олександр Півненко - ред.) продовжує працювати. Наскільки я знаю, він на місці, виконує бойові завдання, керує військом, повністю підтримує діяльність Національної гвардії. Це найважливіше зараз - захист від ворога", - підкреслив очільник НАБУ.

Обшуки у Нацгвардії

Нагадаємо, перед цим ZN.UA писало, що кілька днів поспіль НАБУ проводило масштабні обшуки у командування Нацгвардії у справі про можливе розкрадання.

Згодом стало відомо, що Міністерство внутрішніх справ відсторонило шістьох топпосадовців напрямку матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії.

Автор: 

НАБУ (5328) Кривонос Семен (60) Півненко Олександр (29)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
А нафіга твої сцикуни приперлися до нього з обшуком, випендрювались у нього в кабінеті, коли він доповіді приймав, телефон з рук вихоплювали?
показати весь коментар
26.07.2025 17:11 Відповісти
+4
Хто фейк запустив?
показати весь коментар
26.07.2025 16:42 Відповісти
+3
Парашенка, хоче перебити тему зі своїми друзями - міндічєм і чєрнишовим
показати весь коментар
26.07.2025 16:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хто фейк запустив?
показати весь коментар
26.07.2025 16:42 Відповісти
Парашенка, хоче перебити тему зі своїми друзями - міндічєм і чєрнишовим
показати весь коментар
26.07.2025 16:53 Відповісти
Той, або точніше ті, кому це вигідно зараз (ФСБ і ще одному "чесному політику" в Україні).
показати весь коментар
26.07.2025 18:56 Відповісти
Мендіч по Авсрії гуляє а Чернишов хер зна де - може затаївся
показати весь коментар
26.07.2025 16:57 Відповісти
А нафіга твої сцикуни приперлися до нього з обшуком, випендрювались у нього в кабінеті, коли він доповіді приймав, телефон з рук вихоплювали?
показати весь коментар
26.07.2025 17:11 Відповісти
После 3-го Майдана им всё можно. Или вы, уважаемая Марта, против НАБУ?
показати весь коментар
26.07.2025 17:34 Відповісти
Підозрюю, що шановна Марта, як і більшість притомних українців, не проти НАБУ, але проти *****.
показати весь коментар
26.07.2025 18:41 Відповісти
Правосуддя в Україні, цивільне і тим паче військове це фейк суцільний.
показати весь коментар
26.07.2025 17:16 Відповісти
НАБУ вже достатньо часу "попрацювала" щоб українці змогли зробити висновки про цю контору . А кому не вистачило часу чи розуму гадаю скоро буде достатньо інформації для висновків .
показати весь коментар
26.07.2025 17:40 Відповісти
Пану Кривоносу варто було би самому розібратися з фесами ,що так чесно і прозоро налізли під крильця. Бо то неприйнятно. І маркером на картонках про це не писатимуть вже.
показати весь коментар
26.07.2025 18:24 Відповісти
Ага, зганьбили репутацію бойового генерала, тепер працюй далі, веди за собою людей, вимагай від них результат, а ми своє завдання виконали...
показати весь коментар
26.07.2025 18:53 Відповісти
 
 