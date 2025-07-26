Інформація про нібито отримання Півненком ₴190 мільйонів хабаря - фейк, - Кривонос

Інформація про нібито отримання командувачем Нацгвардії Олександром Півненком хабаря у розмірі ₴190 мільйонів є абсолютно неправдивою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю "Суспільному" повідомив очільник НАБУ Семен Кривонос.

"Я такої інформації не бачив. Ця інформація неправдива й не відповідає дійсності - абсолютно точно зараз вам кажу. Там не документувався взагалі злочин у такому вигляді, як ви зараз озвучили. Досудове розслідування триває, детективи працюють, і ми обов'язково покажемо результат у цій справі", - запевнив Кривонос.

За його словами, важливим є те, що за результатами розслідування НАБУ у справі, по якій раніше у Півненка провели обшуки, вже було звільнено одного з високопосадовців Нацгвардії та ряд інших її посадовців.

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Кривонос поінформував, що в цій справі наразі призначено низку експертиз.

"А командувач (Нацгвардії України Олександр Півненко - ред.) продовжує працювати. Наскільки я знаю, він на місці, виконує бойові завдання, керує військом, повністю підтримує діяльність Національної гвардії. Це найважливіше зараз - захист від ворога", - підкреслив очільник НАБУ.

Обшуки у Нацгвардії

Нагадаємо, перед цим ZN.UA писало, що кілька днів поспіль НАБУ проводило масштабні обшуки у командування Нацгвардії у справі про можливе розкрадання.

Згодом стало відомо, що Міністерство внутрішніх справ відсторонило шістьох топпосадовців напрямку матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії.