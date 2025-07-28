Освобожденного из плена предателя Тараненко, обвиняемого в дезертирстве, оставили под стражей еще на 2 месяца

28 июля Чечеловский районный суд Днепра оставил под стражей освобожденного из российского плена военного Анатолия Тараненко. Он еще в 2021 году перешел на сторону оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом hromadske сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что Тараненко продлили содержание под стражей еще на 60 дней. Он имеет возможность внесения залога в размере 908 400 гривен.

Если он внесет залог, на Тараненко возложат обязанности: прибывать к прокурору или суду; не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован или где проживает; сообщать прокурору или суду об изменении места жительства и прочее.

Тараненко обвиняют в дезертирстве (ч. 3 ст. 408 Уголовного кодекса Украины) и присвоении военного имущества (ч. 3 ст. 410 УКУ). За это ему грозит до 12 лет заключения.

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Что известно об Анатолии Тараненко

По данным СМИ, 8 января 2021-го Тараненко нашел возможность связаться с представителями так называемой "ДНР" - тогда он служил в танковой бригаде ВСУ и воевал в Донецкой области - и перешел на сторону врага. Предварительно, он сжег свою БМП, а попав к россиянам, попросил нож, чтобы резать тех, с кем раньше служил.

Во время второго этапа обмена 1000 на 1000 человека, похожего на Тараненко, зафиксировали ряд медиа. Впрочем, он быстро прошел от автобуса в медучреждение и не общался с журналистами. Кроме того, в обменных списках, которые слили росСМИ - Украина официально их не публиковала - под номером 746 указан человек с таким же именем.

Ранее командир 12 бригады специального назначения Национальной гвардии "Азов" Денис (Редис) Прокопенко заявил, что в рамках масштабного обмена "1000 на 1000" не обменяли ни одного "азовца", зато из плена вернулся подонок, который просил нож у вертухаев, чтобы резать наших бойцов.

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