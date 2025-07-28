Звільненого з полону зрадника Тараненка, обвинуваченого у дезертирстві, залишили під вартою ще на 2 місяці

28 липня Чечелівський районний суд Дніпра залишив під вартою звільненого з російського полону військового Анатолія Тараненка. Він ще у 2021 році перейшов на бік окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це hromadske повідомило джерело в правоохоронних органах.

Зазначається, що Тараненку продовжили тримання під вартою ще на 60 днів. Він має можливість внесення застави розміром 908 400 гривень.

Якщо він внесе заставу, на Тараненка покладуть обов’язки: прибувати до прокурора або суду; не відлучатися з населеного пункту, у якому він зареєстрований чи де проживає; повідомляти прокурора або суд про зміну місця проживання та інше.

Тараненка обвинувачують у дезертирстві (ч. 3 ст. 408 Кримінального кодексу України) та привласненні військового майна (ч. 3 ст. 410 ККУ). За це йому загрожує до 12 років увʼязнення.

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Що відомо про Анатолія Тараненка

За даними ЗМІ, 8 січня 2021-го Тараненко знайшов можливість зв'язатися з представниками так званої "ДНР" –– тоді він служив у танковій бригаді ЗСУ та воював у Донецькій області - і перейшов на бік ворога. Попередньо, він спалив свою БМП, а попавши до росіян, попросив ніж, щоб різати тих, з ким раніше служив.

Під час другого етапу обміну 1000 на 1000 людину, схожу на Тараненка, зафіксували низка медіа. Втім, він швидко пройшов від автобуса у медзаклад та не спілкувався з журналістами. Окрім того, в обмінних списках, які злили росЗМІ - Україна офіційно їх не публікувала - під номером 746 вказана людина з таким же іменем.

Раніше командир 12 бригади спеціального призначення Національної гвардії "Азов" Денис (Редіс) Прокопенко заявив, що в межах масштабного обміну "1000 на 1000" не обміняли жодного "азовця", втім з полону повернувся покидьок, який просив ножа у вертухаїв, щоб різати наших бійців.

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