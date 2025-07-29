Путин не воспринимает ультиматумы Трампа всерьез, - Sky News

Российский диктатор Владимир Путин вряд ли серьезно воспринял новый ультиматум лидера США Дональда Трампа, который требует достижения соглашения о прекращении огня в Украине в течение 10-12 дней.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Sky News.

Автор отмечает, что в Кремле будут чувствовать дежавю, поскольку такие заявления со стороны Трампа уже звучали, однако за ними не следовали действия. В марте Трамп говорил, что "зол" на Путина, в апреле призвал РФ прекратить огонь и подписать соглашение. А в мае передал сигнал Украине и Европе, что готовит масштабные санкции против РФ в случае отсутствия перемирия.

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"Но прекращения огня до сих пор нет. И до сих пор нет (новых) санкций. Стоит также помнить, что Путин не одобряет ультиматумы. Они, как правило, имеют противоположный эффект. Просто посмотрите, какое влияние имел 50-дневный срок Трампа - нулевой", - говорится в материале.

После предыдущего давления со стороны США, Россия только усилила свою риторику, в очередной раз подчеркнув намерение "достичь поставленных целей".

Следовательно, пока Белый дом не введет санкции, Кремль, вероятно, будет продолжать выбранную им линию.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует уменьшить 50-дневный срок, который дал диктатору РФ Владимиру Путину на достижение договоренностей с Украиной для урегулирования войны, потому что "очень разочарован" им.

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