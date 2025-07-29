Путин не воспринимает ультиматумы Трампа всерьез, - Sky News
Российский диктатор Владимир Путин вряд ли серьезно воспринял новый ультиматум лидера США Дональда Трампа, который требует достижения соглашения о прекращении огня в Украине в течение 10-12 дней.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Sky News.
Автор отмечает, что в Кремле будут чувствовать дежавю, поскольку такие заявления со стороны Трампа уже звучали, однако за ними не следовали действия. В марте Трамп говорил, что "зол" на Путина, в апреле призвал РФ прекратить огонь и подписать соглашение. А в мае передал сигнал Украине и Европе, что готовит масштабные санкции против РФ в случае отсутствия перемирия.
"Но прекращения огня до сих пор нет. И до сих пор нет (новых) санкций. Стоит также помнить, что Путин не одобряет ультиматумы. Они, как правило, имеют противоположный эффект. Просто посмотрите, какое влияние имел 50-дневный срок Трампа - нулевой", - говорится в материале.
После предыдущего давления со стороны США, Россия только усилила свою риторику, в очередной раз подчеркнув намерение "достичь поставленных целей".
Следовательно, пока Белый дом не введет санкции, Кремль, вероятно, будет продолжать выбранную им линию.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует уменьшить 50-дневный срок, который дал диктатору РФ Владимиру Путину на достижение договоренностей с Украиной для урегулирования войны, потому что "очень разочарован" им.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але, по суті, він сцікун і коли грім гряне - воно обісреться!
Так було коли затонув "курск", "москва", збили "Боінг", вагнеровці йшли на москву...
Один его воскресный день чего стоит:
-принял морской парад во дворе хрущевки;
-проплыл по Неве на моторной лодке;
-принял значок "За верность остаткам флота" от патрушева!
Ибо - ЛИДОР, а не как-нибудь шо!
У ньому найкраще проявилось все "вєлічіє" болотних андрофагів
То була заява. А перевірка світового шерифа США, НАТО, ЄС, ООН та інші "колгоспи" на "бздо" ПРАКТИЧЕСКИ відбулася 2008 р. -08.08. 2008 р. Тоді, Путін, напевно, зрозумів що йому все можна... Потім сталося "перезавантаження" Путін - Обама...