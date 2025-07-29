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Новости Отношения Трампа и Путина слабость
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Путин не воспринимает ультиматумы Трампа всерьез, - Sky News

Ультиматум Трампа Путин не настроен воспринимать всерьез

Российский диктатор Владимир Путин вряд ли серьезно воспринял новый ультиматум лидера США Дональда Трампа, который требует достижения соглашения о прекращении огня в Украине в течение 10-12 дней.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Sky News.

Автор отмечает, что в Кремле будут чувствовать дежавю, поскольку такие заявления со стороны Трампа уже звучали, однако за ними не следовали действия. В марте Трамп говорил, что "зол" на Путина, в апреле призвал РФ прекратить огонь и подписать соглашение. А в мае передал сигнал Украине и Европе, что готовит масштабные санкции против РФ в случае отсутствия перемирия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп разгневан на Путина и готов ввести пошлины на российскую нефть, - NBC

"Но прекращения огня до сих пор нет. И до сих пор нет (новых) санкций. Стоит также помнить, что Путин не одобряет ультиматумы. Они, как правило, имеют противоположный эффект. Просто посмотрите, какое влияние имел 50-дневный срок Трампа - нулевой", - говорится в материале.

После предыдущего давления со стороны США, Россия только усилила свою риторику, в очередной раз подчеркнув намерение "достичь поставленных целей".

Следовательно, пока Белый дом не введет санкции, Кремль, вероятно, будет продолжать выбранную им линию.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует уменьшить 50-дневный срок, который дал диктатору РФ Владимиру Путину на достижение договоренностей с Украиной для урегулирования войны, потому что "очень разочарован" им.

Читайте: Украина, вероятно, переживает самый тяжелый этап полномасштабной войны, - CNN

Автор: 

путин владимир (31761) россия (96709) США (27589) Трамп Дональд (6066)


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Топ комментарии
+12
ультиматум треба підкріпити Атакамс і Томагавками тоді з нього буде толк .
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29.07.2025 09:25 Ответить
+7
Ну, звісно, не сприймає серйозно. Це ж просто ще одні санкції. А він їх навчився обходити. Так само як і його жовтопикі друзяки.
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29.07.2025 09:23 Ответить
+7
Путіну все сходило з рук, тому і не сприймає погрози.
Але, по суті, він сцікун і коли грім гряне - воно обісреться!
Так було коли затонув "курск", "москва", збили "Боінг", вагнеровці йшли на москву...
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29.07.2025 09:24 Ответить
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Ну, звісно, не сприймає серйозно. Це ж просто ще одні санкції. А він їх навчився обходити. Так само як і його жовтопикі друзяки.
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29.07.2025 09:23 Ответить
Я відкрию амерам секрет - НІХТО НА ПЛАНЕТІ не сприймає цього клоуна серйозно.
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29.07.2025 09:24 Ответить
Лише один звіздобол у світі зумів так за пів року опустити США . Слава Дональду! Кричать всі недруги гамерики.
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29.07.2025 09:33 Ответить
Путіну все сходило з рук, тому і не сприймає погрози.
Але, по суті, він сцікун і коли грім гряне - воно обісреться!
Так було коли затонув "курск", "москва", збили "Боінг", вагнеровці йшли на москву...
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29.07.2025 09:24 Ответить
ультиматум треба підкріпити Атакамс і Томагавками тоді з нього буде толк .
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29.07.2025 09:25 Ответить
Может потому, что он лидер Вселенского масштаба?!
Один его воскресный день чего стоит:
-принял морской парад во дворе хрущевки;
-проплыл по Неве на моторной лодке;
-принял значок "За верность остаткам флота" от патрушева!
Ибо - ЛИДОР, а не как-нибудь шо!
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29.07.2025 09:26 Ответить
О, так, "парад" в пітєрском підворітті був грандіозним.
У ньому найкраще проявилось все "вєлічіє" болотних андрофагів
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29.07.2025 09:31 Ответить
Це мокрожопий 3,14дор, не більше не менше.
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29.07.2025 09:31 Ответить
Дострибався Дядько Сем, його сприймають, як умовного Невловимого Джо.
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29.07.2025 09:29 Ответить
трампа, окрім нелегалів і Лінсі Грема, ніхто, серйозно не сприймає...
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29.07.2025 09:32 Ответить
Помню как один немецкий дебилоид угрожал рашке Таурусами. Это из той же оперы. Трамп большой ребенок. Зеленский должен найти подход к нему, хотя сам тоже мало напоминает взрослого.
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29.07.2025 09:36 Ответить
Хто саме "погрожував"? І чому він "дебілоїд"?
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29.07.2025 09:38 Ответить
Шо значит не сприймає? Він підтираєтмя як ультіматумами Додіка так і його чубом та мармизою. Це ж саме робтлять Сі, пухляк-чучхеіст з бородатими рушниками тощо. Там нааіт черга створилась на підтирання Додіком та сша. Оно чуєтє хтось питаю - ви останній у черзі? Добре, за вами буду.
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29.07.2025 09:46 Ответить
Логічно було би примусити ***** сприймати трампона серйозно. Інакше трампон- чмо. Але ж де трампон- і де логіка з самоповагою?
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29.07.2025 09:50 Ответить
Сприймає, ще й як сприймає, просто в черговий раз знає, що набреше американцям, а ті повірять. Бо якщо США введуть санкції, які обіцяли, то через рік від росії нічого не залишиться. А в Україні, якби кодло хуцпи не крало мільярдами, а робило дрони і ракети, які тільки обіцяють, то і на полі бою какцап здувся.
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29.07.2025 09:51 Ответить
ультіматум без справ лише балаканина. А справ у трампа справ 0 ... десятих
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29.07.2025 10:06 Ответить
Допоки путлєр серйозно сприймає тільки Сі
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29.07.2025 10:08 Ответить
Путін не сприймає ультиматуми Трампа серйозно.. Путін усвідомлює з якими ... слабаками має справу, вдало ними маніпулює. І фактично десь приблизно з 2004 -2006 р. у Путіна "сложилось собственное мнение" про Європу і світового шерифа США, вірніше про їх керівників. І Путін на конференції в Мюнхені ( в тому ж Мюнхені відомому як Мюнхен38) т.зв. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8 Мюнхенській конференції з питань політики безпеки (з лукавою назвою «Мир через діалог: Глобальні кризи - Глобальна відповідальність») в лютому 2007р Путін заявив свої претензії/ выкатил предъявы до Європи, США, ЄС, НАТО, - типу Донбас, рardon, Россию никто не слышит! авторства Януковича.

То була заява. А перевірка світового шерифа США, НАТО, ЄС, ООН та інші "колгоспи" на "бздо" ПРАКТИЧЕСКИ відбулася 2008 р. -08.08. 2008 р. Тоді, Путін, напевно, зрозумів що йому все можна... Потім сталося "перезавантаження" Путін - Обама...
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29.07.2025 10:09 Ответить
🤣🤣🤣 , a kto etava rizheva klouna prinimaiet seriozno ? 🤦‍♂️
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29.07.2025 10:22 Ответить
 
 