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Новини Відносини Трампа та Путіна
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Путін не сприймає ультиматуми Трампа серйозно, - Sky News

Ультиматиум Трампа Путін не налаштований серйозно

Російський диктатор Володимир Путін навряд чи серйозно сприйняв новий ультиматум лідера США Дональда Трампа, який вимагає досягнення угоди про припинення вогню в Україні протягом 10-12 днів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Sky News.

Автор зазначає, що у Кремлі відчуватимуть дежавю, оскільки такі заяви з боку Трампа вже лунали, проте за ними не йшли дії. У березні Трамп казав, що "розлючений" на Путіна, у квітні закликав РФ припинити вогонь та підписати угоду. А в травні передав сигнал Україні та Європі, що готує масштабні санкції проти РФ у разі відсутності перемир'я.

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"Але припинення вогню досі немає. І досі немає (нових) санкцій. Варто також пам'ятати, що Путін не схвалює ультиматуми. Вони, як правило, мають протилежний ефект. Просто подивіться, який вплив мав 50-денний термін Трампа – нульовий", - йдеться в матеріалі.

Після попереднього тиску з боку США, Росія лише посилила свою риторику, вкотре наголосивши на намірі "досягти поставлених цілей".

Відтак, поки Білий дім не запровадить санкції, Кремль, ймовірно, продовжуватиме обрану ним лінію.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що планує зменшити 50-денний термін, який дав диктатору РФ Володимиру Путіну на досягнення домовленостей з Україною для врегулювання війни, бо "дуже розчарований" ним.

Читайте: Україна, ймовірно, переживає найважчий етап повномасштабної війни, - CNN

Автор: 

путін володимир (24349) росія (66902) США (23905) Трамп Дональд (6553)


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Топ коментарі
+12
ультиматум треба підкріпити Атакамс і Томагавками тоді з нього буде толк .
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29.07.2025 09:25 Відповісти
+7
Ну, звісно, не сприймає серйозно. Це ж просто ще одні санкції. А він їх навчився обходити. Так само як і його жовтопикі друзяки.
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29.07.2025 09:23 Відповісти
+7
Путіну все сходило з рук, тому і не сприймає погрози.
Але, по суті, він сцікун і коли грім гряне - воно обісреться!
Так було коли затонув "курск", "москва", збили "Боінг", вагнеровці йшли на москву...
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29.07.2025 09:24 Відповісти
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Ну, звісно, не сприймає серйозно. Це ж просто ще одні санкції. А він їх навчився обходити. Так само як і його жовтопикі друзяки.
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29.07.2025 09:23 Відповісти
Я відкрию амерам секрет - НІХТО НА ПЛАНЕТІ не сприймає цього клоуна серйозно.
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29.07.2025 09:24 Відповісти
Лише один звіздобол у світі зумів так за пів року опустити США . Слава Дональду! Кричать всі недруги гамерики.
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29.07.2025 09:33 Відповісти
Путіну все сходило з рук, тому і не сприймає погрози.
Але, по суті, він сцікун і коли грім гряне - воно обісреться!
Так було коли затонув "курск", "москва", збили "Боінг", вагнеровці йшли на москву...
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29.07.2025 09:24 Відповісти
ультиматум треба підкріпити Атакамс і Томагавками тоді з нього буде толк .
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29.07.2025 09:25 Відповісти
Может потому, что он лидер Вселенского масштаба?!
Один его воскресный день чего стоит:
-принял морской парад во дворе хрущевки;
-проплыл по Неве на моторной лодке;
-принял значок "За верность остаткам флота" от патрушева!
Ибо - ЛИДОР, а не как-нибудь шо!
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29.07.2025 09:26 Відповісти
О, так, "парад" в пітєрском підворітті був грандіозним.
У ньому найкраще проявилось все "вєлічіє" болотних андрофагів
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29.07.2025 09:31 Відповісти
Це мокрожопий 3,14дор, не більше не менше.
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29.07.2025 09:31 Відповісти
Дострибався Дядько Сем, його сприймають, як умовного Невловимого Джо.
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29.07.2025 09:29 Відповісти
трампа, окрім нелегалів і Лінсі Грема, ніхто, серйозно не сприймає...
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29.07.2025 09:32 Відповісти
Помню как один немецкий дебилоид угрожал рашке Таурусами. Это из той же оперы. Трамп большой ребенок. Зеленский должен найти подход к нему, хотя сам тоже мало напоминает взрослого.
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29.07.2025 09:36 Відповісти
Хто саме "погрожував"? І чому він "дебілоїд"?
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29.07.2025 09:38 Відповісти
Шо значит не сприймає? Він підтираєтмя як ультіматумами Додіка так і його чубом та мармизою. Це ж саме робтлять Сі, пухляк-чучхеіст з бородатими рушниками тощо. Там нааіт черга створилась на підтирання Додіком та сша. Оно чуєтє хтось питаю - ви останній у черзі? Добре, за вами буду.
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29.07.2025 09:46 Відповісти
Логічно було би примусити ***** сприймати трампона серйозно. Інакше трампон- чмо. Але ж де трампон- і де логіка з самоповагою?
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29.07.2025 09:50 Відповісти
Сприймає, ще й як сприймає, просто в черговий раз знає, що набреше американцям, а ті повірять. Бо якщо США введуть санкції, які обіцяли, то через рік від росії нічого не залишиться. А в Україні, якби кодло хуцпи не крало мільярдами, а робило дрони і ракети, які тільки обіцяють, то і на полі бою какцап здувся.
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29.07.2025 09:51 Відповісти
ультіматум без справ лише балаканина. А справ у трампа справ 0 ... десятих
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29.07.2025 10:06 Відповісти
Допоки путлєр серйозно сприймає тільки Сі
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29.07.2025 10:08 Відповісти
Путін не сприймає ультиматуми Трампа серйозно.. Путін усвідомлює з якими ... слабаками має справу, вдало ними маніпулює. І фактично десь приблизно з 2004 -2006 р. у Путіна "сложилось собственное мнение" про Європу і світового шерифа США, вірніше про їх керівників. І Путін на конференції в Мюнхені ( в тому ж Мюнхені відомому як Мюнхен38) т.зв. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8 Мюнхенській конференції з питань політики безпеки (з лукавою назвою «Мир через діалог: Глобальні кризи - Глобальна відповідальність») в лютому 2007р Путін заявив свої претензії/ выкатил предъявы до Європи, США, ЄС, НАТО, - типу Донбас, рardon, Россию никто не слышит! авторства Януковича.

То була заява. А перевірка світового шерифа США, НАТО, ЄС, ООН та інші "колгоспи" на "бздо" ПРАКТИЧЕСКИ відбулася 2008 р. -08.08. 2008 р. Тоді, Путін, напевно, зрозумів що йому все можна... Потім сталося "перезавантаження" Путін - Обама...
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29.07.2025 10:09 Відповісти
🤣🤣🤣 , a kto etava rizheva klouna prinimaiet seriozno ? 🤦‍♂️
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29.07.2025 10:22 Відповісти
після того як трампона обісцяли московські шалави - його думку на бую пуйло крутить як хоче
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29.07.2025 10:24 Відповісти
 
 