Путін не сприймає ультиматуми Трампа серйозно, - Sky News
Російський диктатор Володимир Путін навряд чи серйозно сприйняв новий ультиматум лідера США Дональда Трампа, який вимагає досягнення угоди про припинення вогню в Україні протягом 10-12 днів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Sky News.
Автор зазначає, що у Кремлі відчуватимуть дежавю, оскільки такі заяви з боку Трампа вже лунали, проте за ними не йшли дії. У березні Трамп казав, що "розлючений" на Путіна, у квітні закликав РФ припинити вогонь та підписати угоду. А в травні передав сигнал Україні та Європі, що готує масштабні санкції проти РФ у разі відсутності перемир'я.
"Але припинення вогню досі немає. І досі немає (нових) санкцій. Варто також пам'ятати, що Путін не схвалює ультиматуми. Вони, як правило, мають протилежний ефект. Просто подивіться, який вплив мав 50-денний термін Трампа – нульовий", - йдеться в матеріалі.
Після попереднього тиску з боку США, Росія лише посилила свою риторику, вкотре наголосивши на намірі "досягти поставлених цілей".
Відтак, поки Білий дім не запровадить санкції, Кремль, ймовірно, продовжуватиме обрану ним лінію.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що планує зменшити 50-денний термін, який дав диктатору РФ Володимиру Путіну на досягнення домовленостей з Україною для врегулювання війни, бо "дуже розчарований" ним.
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Але, по суті, він сцікун і коли грім гряне - воно обісреться!
Так було коли затонув "курск", "москва", збили "Боінг", вагнеровці йшли на москву...
Один его воскресный день чего стоит:
-принял морской парад во дворе хрущевки;
-проплыл по Неве на моторной лодке;
-принял значок "За верность остаткам флота" от патрушева!
Ибо - ЛИДОР, а не как-нибудь шо!
У ньому найкраще проявилось все "вєлічіє" болотних андрофагів
То була заява. А перевірка світового шерифа США, НАТО, ЄС, ООН та інші "колгоспи" на "бздо" ПРАКТИЧЕСКИ відбулася 2008 р. -08.08. 2008 р. Тоді, Путін, напевно, зрозумів що йому все можна... Потім сталося "перезавантаження" Путін - Обама...