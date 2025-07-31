Еврокомиссия о законе о НАБУ и САП: Решает основные проблемы, но "это - еще не завершение процесса"
В Европейской комиссии прокомментировали утверждение законопроекта №13533, отметив, что он решает основные проблемы, связанные с независимостью НАБУ и САП, но "не завершает процесс".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье.
"Что касается сегодняшнего голосования, которое только что состоялось в Верховной Раде, то Рада восстановила ключевые предохранители, обеспечивающие независимость антикоррупционных органов. По нашему мнению, новый закон решает основные проблемы, связанные с независимостью НАБУ и САП", - сказал спикер.
Мерсье добавил, что Еврокомиссии "еще нужно ознакомиться с окончательным текстом закона, ведь он только что принят".
"Однако хочу подчеркнуть: это - еще не завершение процесса. Процесс вступления Украины в ЕС потребует постоянных усилий, направленных на обеспечение эффективной способности бороться с коррупцией и соблюдения принципа верховенства права", - отметил он.
Представитель Еврокомиссии отметил, что в ЕС надеются, что Украина "быстро выполнит эти обязательства и примет решительные меры в сфере верховенства права".
"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и остаемся готовыми поддерживать Украину в этом процессе", - добавил Мерсье.
Напомним, 31 июля 2025 года Верховная Рада поддержала президентский законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Та знаємо, знаємо: цим НАБУСАПом ще довго нам мізки їпати будете!
зе!гніди і так викручувались, і так.
нічого їм не подобається.
ще скажіть, що треба міндіча хламідію та чернищова з шурмою на пожиттєво.
ну, дайте будь ласка грошей, бо зе!шобло дуже звикло безкарно мародерити.