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Новости Новый закон о НАБУ и САП
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Еврокомиссия о законе о НАБУ и САП: Решает основные проблемы, но "это - еще не завершение процесса"

Еврокомиссия о новом законе о НАБУ и САП

В Европейской комиссии прокомментировали утверждение законопроекта №13533, отметив, что он решает основные проблемы, связанные с независимостью НАБУ и САП, но "не завершает процесс".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье.

"Что касается сегодняшнего голосования, которое только что состоялось в Верховной Раде, то Рада восстановила ключевые предохранители, обеспечивающие независимость антикоррупционных органов. По нашему мнению, новый закон решает основные проблемы, связанные с независимостью НАБУ и САП", - сказал спикер.

Мерсье добавил, что Еврокомиссии "еще нужно ознакомиться с окончательным текстом закона, ведь он только что принят".

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"Однако хочу подчеркнуть: это - еще не завершение процесса. Процесс вступления Украины в ЕС потребует постоянных усилий, направленных на обеспечение эффективной способности бороться с коррупцией и соблюдения принципа верховенства права", - отметил он.

Представитель Еврокомиссии отметил, что в ЕС надеются, что Украина "быстро выполнит эти обязательства и примет решительные меры в сфере верховенства права".

"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и остаемся готовыми поддерживать Украину в этом процессе", - добавил Мерсье.

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Напомним, 31 июля 2025 года Верховная Рада поддержала президентский законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП.

Автор: 

НАБУ (4479) Еврокомиссия (1501) САП (2254)


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Топ комментарии
+5
Для того, щоб щось "їпати", треба оце "щось" мати. Не хочеш, щоб тобі щось "їпали" - по-перше, перестань лизати ЗЕлупу, а по-друге, почни "їпати" мозок владі, а не працювати на неї.
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31.07.2025 15:02 Ответить
+1
але "це - ще не завершення процесу"

Та знаємо, знаємо: цим НАБУСАПом ще довго нам мізки їпати будете!
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31.07.2025 14:55 Ответить
+1
"Однак хочу наголосити: це - ще не завершення процесу. Процес вступу України до ЄС вимагатиме постійних зусиль, спрямованих на забезпечення ефективної спроможності боротися з корупцією та дотримання принципу верховенства права" - це вже прямий натяк ЗЕлупі, що тепер вже ніхто не поведеться на його завхоза викрутаси і тепер моніторинг буде відбуватись постійно. Сподіваюсь, дуже сподіваюсь, що в Європі вже зрозуміли чим можна заставити ЗЕлупу і його шоблу примусити виконувати те, що приведе Україну в лоно цивілізованих країн, але для цього у нас суспільство повинно прокинутись і почати повертати розум в дію, а не "хотєлки" і віру в обіцялки ЗЕшобли, якими вони і купили оті 73%.
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31.07.2025 14:59 Ответить
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але "це - ще не завершення процесу"

Та знаємо, знаємо: цим НАБУСАПом ще довго нам мізки їпати будете!
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31.07.2025 14:55 Ответить
Для того, щоб щось "їпати", треба оце "щось" мати. Не хочеш, щоб тобі щось "їпали" - по-перше, перестань лизати ЗЕлупу, а по-друге, почни "їпати" мозок владі, а не працювати на неї.
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31.07.2025 15:02 Ответить
Я знаю, а чи знаєш ти, чим торгує зараз ЗЕлупа і чому шкодить все те, що він зараз витворяє зі своєю шоблою? Торгує суверенитетом і шкодить незалежності країни - бо без допомоги Європи ми не встоїмо перед русньою і не відстоїмо незаледність, якщо і далі буде ЗЕлупа при владі винущувати свободи в країні, незалежність гілок влади. Але ж тобі цього ніхто не пояснював, бо ти ж сам нічого не знаєш і, що саме страшне - НЕ хочеш знати.
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31.07.2025 15:26 Ответить
А як ти хотів... щоб в один день все забули і закривали очі на інші факапи... бо такі класні, що виправили свій щурячий вчинок?
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31.07.2025 15:03 Ответить
от кляті буржуї!
зе!гніди і так викручувались, і так.
нічого їм не подобається.
ще скажіть, що треба міндіча хламідію та чернищова з шурмою на пожиттєво.
ну, дайте будь ласка грошей, бо зе!шобло дуже звикло безкарно мародерити.
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31.07.2025 14:58 Ответить
"Однак хочу наголосити: це - ще не завершення процесу. Процес вступу України до ЄС вимагатиме постійних зусиль, спрямованих на забезпечення ефективної спроможності боротися з корупцією та дотримання принципу верховенства права" - це вже прямий натяк ЗЕлупі, що тепер вже ніхто не поведеться на його завхоза викрутаси і тепер моніторинг буде відбуватись постійно. Сподіваюсь, дуже сподіваюсь, що в Європі вже зрозуміли чим можна заставити ЗЕлупу і його шоблу примусити виконувати те, що приведе Україну в лоно цивілізованих країн, але для цього у нас суспільство повинно прокинутись і почати повертати розум в дію, а не "хотєлки" і віру в обіцялки ЗЕшобли, якими вони і купили оті 73%.
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31.07.2025 14:59 Ответить
Так, а чого ж ти, бідося так підірвався? Тобі ж воно і зараз не потрібне, як і всій ЗЕшоблі.
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31.07.2025 15:14 Ответить
Звісно що не все відновили, позасудові обшуки і конкурсний відбір прокурорів скромно проігнорували
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31.07.2025 15:41 Ответить
 
 