Єврокомісія про закон щодо НАБУ і САП: Вирішує основні проблеми, але "це - ще не завершення процесу"
У Європейській комісії прокоментували затвердження законопроєкту №13533, зауваживши, що він вирішує основні проблеми, пов’язані з незалежністю НАБУ і САП, але "не завершує процес".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє.
"Що стосується сьогоднішнього голосування, яке щойно відбулося у Верховній Раді, то Рада відновила ключові запобіжники, що забезпечують незалежність антикорупційних органів. На нашу думку, новий закон вирішує основні проблеми, пов’язані з незалежністю НАБУ і САП", – сказав речник.
Мерсьє додав, що Єврокомісії "ще потрібно ознайомитися з остаточним текстом закону, адже його щойно ухвалено".
"Однак хочу наголосити: це – ще не завершення процесу. Процес вступу України до ЄС вимагатиме постійних зусиль, спрямованих на забезпечення ефективної спроможності боротися з корупцією та дотримання принципу верховенства права", – зауважив він.
Речник Єврокомісії зазначив, що в ЄС сподіваються, що Україна "швидко виконає ці зобов’язання та вживе рішучих заходів у сфері верховенства права".
"Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією і залишаємося готовими підтримувати Україну в цьому процесі" – додав Мерсьє.
Нагадаємо, 31 липня 2025 року Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ та САП.
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Та знаємо, знаємо: цим НАБУСАПом ще довго нам мізки їпати будете!
зе!гніди і так викручувались, і так.
нічого їм не подобається.
ще скажіть, що треба міндіча хламідію та чернищова з шурмою на пожиттєво.
ну, дайте будь ласка грошей, бо зе!шобло дуже звикло безкарно мародерити.