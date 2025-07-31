Єврокомісія про закон щодо НАБУ і САП: Вирішує основні проблеми, але "це - ще не завершення процесу"

У Європейській комісії прокоментували затвердження законопроєкту №13533, зауваживши, що він вирішує основні проблеми, пов’язані з незалежністю НАБУ і САП, але "не завершує процес".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє.

"Що стосується сьогоднішнього голосування, яке щойно відбулося у Верховній Раді, то Рада відновила ключові запобіжники, що забезпечують незалежність антикорупційних органів. На нашу думку, новий закон вирішує основні проблеми, пов’язані з незалежністю НАБУ і САП", – сказав речник.

Мерсьє додав, що Єврокомісії "ще потрібно ознайомитися з остаточним текстом закону, адже його щойно ухвалено".

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"Однак хочу наголосити: це – ще не завершення процесу. Процес вступу України до ЄС вимагатиме постійних зусиль, спрямованих на забезпечення ефективної спроможності боротися з корупцією та дотримання принципу верховенства права", – зауважив він.

Речник Єврокомісії зазначив, що в ЄС сподіваються, що Україна "швидко виконає ці зобов’язання та вживе рішучих заходів у сфері верховенства права".

"Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією і залишаємося готовими підтримувати Україну в цьому процесі" – додав Мерсьє.

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Нагадаємо, 31 липня 2025 року Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ та САП.