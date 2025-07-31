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Новини Новий закон щодо НАБУ і САП
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Єврокомісія про закон щодо НАБУ і САП: Вирішує основні проблеми, але "це - ще не завершення процесу"

Єврокомісія про новий закон щодо НАБУ і САП

У Європейській комісії прокоментували затвердження законопроєкту №13533, зауваживши, що він вирішує основні проблеми, пов’язані з незалежністю НАБУ і САП, але "не завершує процес".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє.

"Що стосується сьогоднішнього голосування, яке щойно відбулося у Верховній Раді, то Рада відновила ключові запобіжники, що забезпечують незалежність антикорупційних органів. На нашу думку, новий закон вирішує основні проблеми, пов’язані з незалежністю НАБУ і САП", – сказав речник.

Мерсьє додав, що Єврокомісії "ще потрібно ознайомитися з остаточним текстом закону, адже його щойно ухвалено".

Також читайте: Закон про НАБУ та САП відновив ключові гарантії, але проблеми лишаються, - єврокомісарка Кос

"Однак хочу наголосити: це – ще не завершення процесу. Процес вступу України до ЄС вимагатиме постійних зусиль, спрямованих на забезпечення ефективної спроможності боротися з корупцією та дотримання принципу верховенства права", – зауважив він.

Речник Єврокомісії зазначив, що в ЄС сподіваються, що Україна "швидко виконає ці зобов’язання та вживе рішучих заходів у сфері верховенства права".

"Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією і залишаємося готовими підтримувати Україну в цьому процесі" – додав Мерсьє.

Читайте: Свириденко: Закон про НАБУ і САП - це відповідь на очікування суспільства

Нагадаємо, 31 липня 2025 року Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ та САП.

Автор: 

НАБУ (5366) Єврокомісія (2232) САП (2431)


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але "це - ще не завершення процесу"

Та знаємо, знаємо: цим НАБУСАПом ще довго нам мізки їпати будете!
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31.07.2025 14:55 Відповісти
Для того, щоб щось "їпати", треба оце "щось" мати. Не хочеш, щоб тобі щось "їпали" - по-перше, перестань лизати ЗЕлупу, а по-друге, почни "їпати" мозок владі, а не працювати на неї.
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31.07.2025 15:02 Відповісти
А як ти хотів... щоб в один день все забули і закривали очі на інші факапи... бо такі класні, що виправили свій щурячий вчинок?
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31.07.2025 15:03 Відповісти
от кляті буржуї!
зе!гніди і так викручувались, і так.
нічого їм не подобається.
ще скажіть, що треба міндіча хламідію та чернищова з шурмою на пожиттєво.
ну, дайте будь ласка грошей, бо зе!шобло дуже звикло безкарно мародерити.
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31.07.2025 14:58 Відповісти
"Однак хочу наголосити: це - ще не завершення процесу. Процес вступу України до ЄС вимагатиме постійних зусиль, спрямованих на забезпечення ефективної спроможності боротися з корупцією та дотримання принципу верховенства права" - це вже прямий натяк ЗЕлупі, що тепер вже ніхто не поведеться на його завхоза викрутаси і тепер моніторинг буде відбуватись постійно. Сподіваюсь, дуже сподіваюсь, що в Європі вже зрозуміли чим можна заставити ЗЕлупу і його шоблу примусити виконувати те, що приведе Україну в лоно цивілізованих країн, але для цього у нас суспільство повинно прокинутись і почати повертати розум в дію, а не "хотєлки" і віру в обіцялки ЗЕшобли, якими вони і купили оті 73%.
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31.07.2025 14:59 Відповісти
Ага.Да да да. Приведе через років 50 коли воно те ЄС вже нікому не буде потрібно.
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31.07.2025 15:08 Відповісти
 
 