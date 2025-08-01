Израиль осуждает российские удары по Киеву и призывает к длительному миру, - глава МИД Саар
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар прокомментировал российские удары по Киеву в ночь на 31 июля, унесшие жизни 31 человека.
Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Я осуждаю российские удары по жилым районам Киева, которые привели к огромным и трагическим потерям жизней. Сочувствую семьям жертв и желаю скорейшего выздоровления многочисленным раненым. Я только что разговаривал с секретарем посла Израиля в Украине, чей дом пострадал от ударов", - отметил Саар.
Дипломат добавил, что Израиль "призывает к прочному и длительному миру", который гарантирует безопасность для Украины.
Напомним, в ночь на 31 июля российские войска ударили по Украине более 300 дронами и 8 ракетами. Основной целью был Киев.
В Святошинском районе удар РФ пришелся на жилую многоэтажку, где был разрушен весь подъезд.
Поисково-спасательные работы в Киеве завершились утром 1 августа. В результате удара в Киеве погиб 31 человек, среди них - пятеро детей. Самому младшему ребенку было всего два года.
Кроме того, 159 человек пострадали, среди них - 16 детей. Атака в ночь на 31 июля стала крупнейшей по количеству раненых детей за одну ночь в столице с начала полномасштабного вторжения РФ.
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у нас один ворог - світовий тероризм
багато біди в Україні ці чалмоголові гандони наробили
людина, яка їпашить цього підара - мій друг
усе просто, мені до солов'я, які у цієї людини мотиви їпашити цього підара
І той що профукав підготовку до різанини 7 жовтня?
Горе -політики це біда під час війни. І у нас верховний міндіч не дасть збрехати