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Новости Обстрелы Киева Атака ракет и БпЛА на Киев
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Израиль осуждает российские удары по Киеву и призывает к длительному миру, - глава МИД Саар

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар прокомментировал российские удары по Киеву в ночь на 31 июля, унесшие жизни 31 человека.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Я осуждаю российские удары по жилым районам Киева, которые привели к огромным и трагическим потерям жизней. Сочувствую семьям жертв и желаю скорейшего выздоровления многочисленным раненым. Я только что разговаривал с секретарем посла Израиля в Украине, чей дом пострадал от ударов", - отметил Саар.

Дипломат добавил, что Израиль "призывает к прочному и длительному миру", который гарантирует безопасность для Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Разрушительная Россия", "Смертельные волны ударов": мировые СМИ вынесли на первые полосы атаку РФ на Киев. ФОТОрепортаж

Глава МИД Израиля Гидеон Саар осудил атаки России по Киеву

Напомним, в ночь на 31 июля российские войска ударили по Украине более 300 дронами и 8 ракетами. Основной целью был Киев.

В Святошинском районе удар РФ пришелся на жилую многоэтажку, где был разрушен весь подъезд.

Поисково-спасательные работы в Киеве завершились утром 1 августа. В результате удара в Киеве погиб 31 человек, среди них - пятеро детей. Самому младшему ребенку было всего два года.

Кроме того, 159 человек пострадали, среди них - 16 детей. Атака в ночь на 31 июля стала крупнейшей по количеству раненых детей за одну ночь в столице с начала полномасштабного вторжения РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Киеву 31 июля: количество погибших возросло до 31, в том числе трое детей (обновлено). ФОТОрепортаж

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Израиль (2084) Киев (25954) обстрел (28806) война в Украине (5466)


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Топ комментарии
+3
тіко мабуть ізраіль може засудити удари, але не засудити росію, удари - перестаньте, прекратіться, ізраіль за мир, а от удари проти миру
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01.08.2025 17:25 Ответить
+2
Ну і що? А 9 травня ваш бібі з дєдом на палкє буде ходити по червоній площі?
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01.08.2025 17:13 Ответить
+2
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01.08.2025 17:14 Ответить
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Ну і що? А 9 травня ваш бібі з дєдом на палкє буде ходити по червоній площі?
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01.08.2025 17:13 Ответить
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01.08.2025 17:14 Ответить
Щира Подяка Державі Ізраїль
у нас один ворог - світовий тероризм
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01.08.2025 17:19 Ответить
За що саме їм подяка, якщо більш детально?
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01.08.2025 17:35 Ответить
ти що з свр чи з фсб, що тобі потрібно все детально?
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01.08.2025 17:44 Ответить
Чому все, тільки підтвердження конкретної тези, з якою я не згоден, дивлячись на позицію Ізраїлю в контексті Російсько-Української війні. Якщо і дякувати за допомогу, то точно не Ізраїлю.
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01.08.2025 17:52 Ответить
за те шо їпашить нещадно підарських друзів - ******* аятол та їхніх шакалів
багато біди в Україні ці чалмоголові гандони наробили
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01.08.2025 17:45 Ответить
Ну хіба що за це. Але це непряма допомога, якщо її такою можна назвати. Ізраїль сам в цьому зацікавлений, навряд чи тут доречна якась подяка на фоні усіх можливостей Ізраїлю та фактичної допомоги, яку вони надали в кількісному чи якісному еквіваленті.
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01.08.2025 17:53 Ответить
підар, який надає озброєння моєму ворогу для мого вбивства - мій ворог
людина, яка їпашить цього підара - мій друг
усе просто, мені до солов'я, які у цієї людини мотиви їпашити цього підара
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01.08.2025 18:05 Ответить
тіко мабуть ізраіль може засудити удари, але не засудити росію, удари - перестаньте, прекратіться, ізраіль за мир, а от удари проти миру
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01.08.2025 17:25 Ответить
А, хуцпарики прокинулись. Це не той верховний квартал що їздить на день Поб'добєсія?
І той що профукав підготовку до різанини 7 жовтня?
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01.08.2025 17:31 Ответить
Він закликає у повітря, просто так, для гасел? Чи закликає саме ту сторону що атакує мирняк?
Горе -політики це біда під час війни. І у нас верховний міндіч не дасть збрехати
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01.08.2025 17:34 Ответить
Саме час комусь із зеленого ********** вийти і ляпнуть щось огидно образливе в сторону Ізраїля. Не можна допускати, щоб у України збільшувалась кількість союзників.
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01.08.2025 17:49 Ответить
 
 