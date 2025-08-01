Ізраїль засуджує російські удари по Києву та закликає до тривалого миру, - глава МЗС Саар

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар прокоментував російські удари по Києву у ніч на 31 липня, що забрали життя 31 людини.

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Я засуджую російські удари по житлових районах Києва, які призвели до величезних і трагічних втрат життів. Співчуваю родинам жертв і бажаю швидкого одужання численним пораненим. Я щойно розмовляв із секретарем посла Ізраїлю в Україні, чий будинок постраждав від ударів", - зазначив Саар.

Дипломат додав, що Ізраїль "закликає до міцного та тривалого миру", який гарантує безпеку для України.

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Нагадаємо, у ніч проти 31 липня російські війська вдарили по Україні понад 300 дронами та 8 ракетами. Основною ціллю був Київ.

У Святошинському районі удар РФ припав на житлову багатоповерхівку, де було зруйновано весь під’їзд.

Пошуково-рятувальні роботи у Києві завершилися вранці 1 серпня. Унаслідок удару в Києві загинула 31 людина, серед них — п’ятеро дітей. Наймолодшій дитині було лише два роки.

Крім того, 159 людей постраждали, серед них — 16 дітей. Атака в ніч проти 31 липня стала найбільшою за кількістю поранених дітей за одну ніч у столиці від початку повномасштабного вторгнення РФ.

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