Ізраїль засуджує російські удари по Києву та закликає до тривалого миру, - глава МЗС Саар
Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар прокоментував російські удари по Києву у ніч на 31 липня, що забрали життя 31 людини.
Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Я засуджую російські удари по житлових районах Києва, які призвели до величезних і трагічних втрат життів. Співчуваю родинам жертв і бажаю швидкого одужання численним пораненим. Я щойно розмовляв із секретарем посла Ізраїлю в Україні, чий будинок постраждав від ударів", - зазначив Саар.
Дипломат додав, що Ізраїль "закликає до міцного та тривалого миру", який гарантує безпеку для України.
Нагадаємо, у ніч проти 31 липня російські війська вдарили по Україні понад 300 дронами та 8 ракетами. Основною ціллю був Київ.
У Святошинському районі удар РФ припав на житлову багатоповерхівку, де було зруйновано весь під’їзд.
Пошуково-рятувальні роботи у Києві завершилися вранці 1 серпня. Унаслідок удару в Києві загинула 31 людина, серед них — п’ятеро дітей. Наймолодшій дитині було лише два роки.
Крім того, 159 людей постраждали, серед них — 16 дітей. Атака в ніч проти 31 липня стала найбільшою за кількістю поранених дітей за одну ніч у столиці від початку повномасштабного вторгнення РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
у нас один ворог - світовий тероризм
багато біди в Україні ці чалмоголові гандони наробили
людина, яка їпашить цього підара - мій друг
усе просто, мені до солов'я, які у цієї людини мотиви їпашити цього підара
І той що профукав підготовку до різанини 7 жовтня?
Горе -політики це біда під час війни. І у нас верховний міндіч не дасть збрехати