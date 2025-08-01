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Новини Обстріли Києва Атака ракет і БпЛА на Київ
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Ізраїль засуджує російські удари по Києву та закликає до тривалого миру, - глава МЗС Саар

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар прокоментував російські удари по Києву у ніч на 31 липня, що забрали життя 31 людини. 

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Я засуджую російські удари по житлових районах Києва, які призвели до величезних і трагічних втрат життів. Співчуваю родинам жертв і бажаю швидкого одужання численним пораненим. Я щойно розмовляв із секретарем посла Ізраїлю в Україні, чий будинок постраждав від ударів", - зазначив Саар.

Дипломат додав, що Ізраїль "закликає до міцного та тривалого миру", який гарантує безпеку для України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Руйнівна Росія", "Смертельні хвилі ударів": світові ЗМІ винесли на перші шпальта атаку РФ на Київ. ФОТОрепортаж

Глава МЗС Ізраїлю Гідеон Саар засудив атаки Росії по Києву

Нагадаємо, у ніч проти 31 липня російські війська вдарили по Україні понад 300 дронами та 8 ракетами. Основною ціллю був Київ.

У Святошинському районі удар РФ припав на житлову багатоповерхівку, де було зруйновано весь під’їзд.

Пошуково-рятувальні роботи у Києві завершилися вранці 1 серпня. Унаслідок удару в Києві загинула 31 людина, серед них — п’ятеро дітей. Наймолодшій дитині було лише два роки.

Крім того, 159 людей постраждали, серед них — 16 дітей. Атака в ніч проти 31 липня стала найбільшою за кількістю поранених дітей за одну ніч у столиці від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Києву 31 липня: кількість загиблих зросла до 31, зокрема троє дітей (оновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

Ізраїль (1814) Київ (19971) обстріл (30130) війна в Україні (5504)


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Топ коментарі
+4
тіко мабуть ізраіль може засудити удари, але не засудити росію, удари - перестаньте, прекратіться, ізраіль за мир, а от удари проти миру
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01.08.2025 17:25 Відповісти
+3
Ну і що? А 9 травня ваш бібі з дєдом на палкє буде ходити по червоній площі?
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01.08.2025 17:13 Відповісти
+3
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01.08.2025 17:14 Відповісти
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Ну і що? А 9 травня ваш бібі з дєдом на палкє буде ходити по червоній площі?
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01.08.2025 17:13 Відповісти
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01.08.2025 17:14 Відповісти
Щира Подяка Державі Ізраїль
у нас один ворог - світовий тероризм
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01.08.2025 17:19 Відповісти
За що саме їм подяка, якщо більш детально?
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01.08.2025 17:35 Відповісти
ти що з свр чи з фсб, що тобі потрібно все детально?
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01.08.2025 17:44 Відповісти
Чому все, тільки підтвердження конкретної тези, з якою я не згоден, дивлячись на позицію Ізраїлю в контексті Російсько-Української війні. Якщо і дякувати за допомогу, то точно не Ізраїлю.
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01.08.2025 17:52 Відповісти
за те шо їпашить нещадно підарських друзів - ******* аятол та їхніх шакалів
багато біди в Україні ці чалмоголові гандони наробили
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01.08.2025 17:45 Відповісти
Ну хіба що за це. Але це непряма допомога, якщо її такою можна назвати. Ізраїль сам в цьому зацікавлений, навряд чи тут доречна якась подяка на фоні усіх можливостей Ізраїлю та фактичної допомоги, яку вони надали в кількісному чи якісному еквіваленті.
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01.08.2025 17:53 Відповісти
підар, який надає озброєння моєму ворогу для мого вбивства - мій ворог
людина, яка їпашить цього підара - мій друг
усе просто, мені до солов'я, які у цієї людини мотиви їпашити цього підара
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01.08.2025 18:05 Відповісти
тіко мабуть ізраіль може засудити удари, але не засудити росію, удари - перестаньте, прекратіться, ізраіль за мир, а от удари проти миру
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01.08.2025 17:25 Відповісти
А, хуцпарики прокинулись. Це не той верховний квартал що їздить на день Поб'добєсія?
І той що профукав підготовку до різанини 7 жовтня?
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01.08.2025 17:31 Відповісти
Він закликає у повітря, просто так, для гасел? Чи закликає саме ту сторону що атакує мирняк?
Горе -політики це біда під час війни. І у нас верховний міндіч не дасть збрехати
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01.08.2025 17:34 Відповісти
Саме час комусь із зеленого ********** вийти і ляпнуть щось огидно образливе в сторону Ізраїля. Не можна допускати, щоб у України збільшувалась кількість союзників.
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01.08.2025 17:49 Відповісти
 
 