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Новости Обстрелы Киева Атака ракет и БпЛА на Киев
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"Разрушительная Россия", "Смертельные волны ударов": мировые СМИ вынесли на первые полосы атаку РФ на Киев. ФОТОрепортаж

В результате российского удара в ночь на 31 июля в Киеве погиб 31 человек, среди них - пятеро детей. Самому младшему ребенку было всего два года. Ряд мировых СМИ вынесли на первые полосы смертоносную атаку России на столицу Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости.LIVE".

Немецкая газета Die Welt опубликовала такой заголовок: "Разрушительная работа России":

"Разочарование и горечь на лицах этих двух женщин в Киеве перед лицом разрушений вокруг них. Атаки на украинскую столицу не прекращаются... Президент Владимир Зеленский обвинил Москву в преднамеренных убийствах... Мир без силы - невозможен", - говорится в статье.

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Удар РФ по Киеву 31 июля: мировые СМИ отреагировали

Также на российский удар по Киеву отреагировали и американские СМИ.

Издание The New York Times: "Смертельные волны ударов обрушиваются на Киев":

"Атака произошла вскоре после того, как Трамп пригрозил новыми санкциями против Москвы, если Путин не остановит кровопролитие за 10 дней. Российские официальные лица отвергли это предупреждение", - написано в подводке материала.

Удар РФ по Киеву 31 июля: мировые СМИ отреагировали

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Также об ударе написала газета The Washington Post с таким заголовком "Ночь бомбардировок в Киеве":

66-летняя пенсионерка Екатерина Наральник наблюдала, как спасатели разбирают завалы. Ее сын, дочь и двое внуков, 22 и 17 лет, находились на участке, который сейчас похоронен под завалами: "Все это упало на них. Мы невиновны - мои внуки были молодыми и невинными".

Удар РФ по Киеву 31 июля: мировые СМИ отреагировали

Американское издание Los Angeles Times отметило украинских детей, погибших и пострадавших в результате российской атаки:

"5-месячная девочка была среди 16 раненых детей. Это самое большое количество детей, раненых во время одной атаки на Киев с начала полномасштабного вторжения России три года назад".

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Удар РФ по Киеву 31 июля: мировые СМИ отреагировали

Напомним, в ночь на 31 июля российские войска ударили по Украине более 300 дронами и 8 ракетами. Основной целью был Киев.

В Святошинском районе удар РФ пришелся на жилую многоэтажку, где был разрушен весь подъезд.

Поисково-спасательные работы в Киеве завершились утром 1 августа. В результате удара в Киеве погиб 31 человек, среди них - пятеро детей. Самому младшему ребенку было всего два года.

Кроме того, 159 человек пострадали, среди них - 16 детей. Атака в ночь на 31 июля стала крупнейшей по количеству раненых детей за одну ночь в столице с начала полномасштабного вторжения РФ.

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Киев (25954) обстрел (28806) СМИ (3852) война в Украине (5440)


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я не знаю яка може відповідь на це..., звичайно хочеться стерти з лиця землі всі болота та їх жителів..., але, може, треба було кожен день вражати щось у русні глибоко в тилу..., не раз на місяць великі місії, а кожен день потроху..., гроші? так, звичайно, це проблема..., але можна продати золоті унітази...
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01.08.2025 16:42 Ответить
Така ненавість до рашиських варварів, проклинаю навіки імперію зла, що б ви всі виздихали нікчемні рашиські істоти.
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01.08.2025 17:04 Ответить
І що після цього сміливі європейці візьмуть у руки зброю і підуть мститися за Україну??
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01.08.2025 17:04 Ответить
Ні... Постоять поряд.
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01.08.2025 17:08 Ответить
 
 