Матернова о восстановлении независимости НАБУ и САП: Важно для доверия между Украиной и ЕС

Посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова заявила, что голосование в Верховной Раде за восстановление независимости НАБУ и САП было важным "не только для Украины, но и для доверия между Украиной и ее ближайшим партнером, Евросоюзом".

Об этом она написала в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинский парламент подавляющим большинством принял предложение президента Зеленского о возвращении институциональной независимости антикоррупционным учреждениям НАБУ и САП, которое было сорвано неделей ранее", - написала дипломат.

Матернова отметила, что это стало возможным благодаря синергии трех ключевых факторов: "голоса гражданского общества, в основном "поколения Z" на площадях, интенсивных и непростых закулисных переговоров вдали от камер и способности лидеров к саморефлексии в интересах своей страны".

Она добавила, что хоть наиболее "видимыми" были протесты молодежи, не менее интенсивной была и тихая дипломатическая работа.

"Я была там. И никогда не перестану быть благодарной за эту возможность. Потому что здесь, друзья, пишется история Европы. Это потребовало много усилий, убеждений, креативных решений - и оно того стоило", - рассказала посол.

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Метернова сказала, что президент Зеленский и парламент заслуживают уважения за то, что услышали критику, внесли новый законопроект и обеспечили его беспроблемное рассмотрение, а политические силы - за то, что нашли 331 голос "за".

"Сегодня Украина нуждается в институтах, которым люди могут доверять. А ЕС нуждается в партнере, которому может доверять и полагаться на него. На этой неделе мы стали на шаг ближе к обеим целям. Но впереди еще немалый путь",- подчеркнула она.

Напомним, 31 июля 2025 года Верховная Рада поддержала президентский законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП.

Впоследствии его подписал президент.

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