Матернова про відновлення незалежності НАБУ і САП: Важливо для довіри між Україною і ЄС

Посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова заявила, що голосування у Верховній Раді за відновлення незалежності НАБУ і САП було важливим "не лише для України, але й довіри між Україною і її найближчим партнером, Євросоюзом".

Про це вона написала у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Український парламент - переважною більшістю ухвалив пропозицію президента Зеленського про повернення інституційної незалежності антикорупційним установам НАБУ та САП, яка була зірвана тиждень раніше", - написала дипломатка.

Матернова зазначила, що це стало можливим завдяки синергії трьох ключових факторів: "голосу громадянського суспільства, в основному "покоління Z" на площах, інтенсивних та непростих закулісних перемовин далеко від камер та здатності лідерів до саморефлексії в інтересах своєї країни".

Вона додала, що хоч найбільш "видимими" були протести молоді, не менш інтенсивною була і тиха дипломатична робота.

"Я була там. І ніколи не перестану бути вдячною за цю нагоду. Тому що тут, друзі, пишеться історія Європи. Це потребувало багато зусиль, переконувань, креативних рішень – і воно було того варте", - розповіла посол.

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Метернова сказала, що президент Зеленський і парламент заслуговують поваги за те, що почули критику, внесли новий законопроєкт та забезпечили його безпроблемний розгляд, а політичні сили – за те, що знайшли 331 голос "за".

"Сьогодні Україна потребує інституцій, яким люди можуть довіряти. А ЄС потребує партнера, якому може довіряти і покладатися на нього. Цього тижня ми стали на крок ближче до обох цілей. Але попереду ще чималий шлях",- наголосила вона.

Нагадаємо, 31 липня 2025 року Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ та САП.

Згодом його підписав президент.

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