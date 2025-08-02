"Всех, кто работает на государство, нужно проверять у психиатра и на полиграфе", - "слуга народа" Богуцкая

В Украине необходимо ввести обязательную проверку на полиграфе для всех, кто связан с работой на государство.

Такое мнение высказала в фейсбуке нардеп "Слуги народа" Елизавета Богуцкая, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, проверку следует проводить не только на полиграфе.

"Еще должно быть заключение психиатра, что тот, кто желает стать государственником, не имеет проблем с психическим здоровьем. У нас война. Или мы не видим за эти 4 года, сколько народных избранников (бывших или действующих) стали коллаборационистами, или были и остаются агентами влияния? Не слышали о шпионах в армии, или в СБУ, или в НАБУ? Или государство не заслуживает очищения от врага в своем сердце? Именно поэтому и был Законопроект Президента о проверке детективов НАБУ. Это касается и САП и БЭБ, и АРМА, ГБР...", - пишет она.

Проверки, по ее словам, должны касаться и Минобороны, чтобы избежать сливов очень чувствительной и чрезвычайно важной информации в Россию.

"У нас, к сожалению, еще очень много крыс, которые считают россиян братским народом, Путина - сильным лидером, а Россию - великой державой", - пояснила нардеп.

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Богуцкая также раскритиковала тех, кто "устроил шабаш" на странице премьера Юлии Свириденко о необходимости проверки всего состава Кабмина. В частности, "досталось" от нее главе ЦПК Виталию Шабунину.

"Но там речь не о "сначала кого-то". Речь о том, что ни в коем случае нельзя проверять того, кого Шабунин считает достойным. "Не конституционно!" Интересно послушать от борца с коррупцией, а конституционно ли получать деньги как военный, когда ты таковым не являешься?", - пишет она.

Как отмечалось, что согласно нормам президентского законопроекта № 13533, проверку на полиграфе проводить будет Управление внутреннего контроля Бюро, а не СБУ.

Ранее Богуцкая писала, что она -"недобитая контра, и не считает, что дело против Шабунина заказное".