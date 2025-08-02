"Всех, кто работает на государство, нужно проверять у психиатра и на полиграфе", - "слуга народа" Богуцкая
В Украине необходимо ввести обязательную проверку на полиграфе для всех, кто связан с работой на государство.
Такое мнение высказала в фейсбуке нардеп "Слуги народа" Елизавета Богуцкая, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, проверку следует проводить не только на полиграфе.
"Еще должно быть заключение психиатра, что тот, кто желает стать государственником, не имеет проблем с психическим здоровьем. У нас война. Или мы не видим за эти 4 года, сколько народных избранников (бывших или действующих) стали коллаборационистами, или были и остаются агентами влияния? Не слышали о шпионах в армии, или в СБУ, или в НАБУ? Или государство не заслуживает очищения от врага в своем сердце? Именно поэтому и был Законопроект Президента о проверке детективов НАБУ. Это касается и САП и БЭБ, и АРМА, ГБР...", - пишет она.
Проверки, по ее словам, должны касаться и Минобороны, чтобы избежать сливов очень чувствительной и чрезвычайно важной информации в Россию.
"У нас, к сожалению, еще очень много крыс, которые считают россиян братским народом, Путина - сильным лидером, а Россию - великой державой", - пояснила нардеп.
Богуцкая также раскритиковала тех, кто "устроил шабаш" на странице премьера Юлии Свириденко о необходимости проверки всего состава Кабмина. В частности, "досталось" от нее главе ЦПК Виталию Шабунину.
"Но там речь не о "сначала кого-то". Речь о том, что ни в коем случае нельзя проверять того, кого Шабунин считает достойным. "Не конституционно!" Интересно послушать от борца с коррупцией, а конституционно ли получать деньги как военный, когда ты таковым не являешься?", - пишет она.
Как отмечалось, что согласно нормам президентского законопроекта № 13533, проверку на полиграфе проводить будет Управление внутреннего контроля Бюро, а не СБУ.
Ранее Богуцкая писала, что она -"недобитая контра, и не считает, что дело против Шабунина заказное".
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-Так.
З поліграфа від відповіді пішов дим ))
Те саме буде із безуглою.
А поліграф все рівно не дає 100% результату виявлення брехуна. Нприклад, Зе пройшов би поліграф без проблем. Бо він є патологічним брехуном, котрий сам щиро вірить у власну брехню.
Самій би перевіритися для початку, зеленятко дурне.
Говорили, что Мишико, который нюхал белый порошок и бегал по крышам, очаровал и увёз её в молочном фургоне в солнечную Грузию.
И там она родила ему 3-х негритят.
Он той же ж трап хоч зараз має право заявити що не повноносправний.
І суд прийме його заяву, і буде начхати на 340 лямів жителів.
А далі трап поїде в приватну клініку і усе буде норм.
Просто закладу свого останього зуба на це.
Він у мене тут в коробці валяється якраз і без діла.
ну і в принипі проблема ж в основнмоу буде хто і як інтепритуватиме результати "тестів"
Доречі, якщо є в парламенті прихильники "руССкага міра", то чому не працює СБУ та інші спецслужби?