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"Всех, кто работает на государство, нужно проверять у психиатра и на полиграфе", - "слуга народа" Богуцкая

Лиза Богуцкая

В Украине необходимо ввести обязательную проверку на полиграфе для всех, кто связан с работой на государство.

Такое мнение высказала в фейсбуке нардеп "Слуги народа" Елизавета Богуцкая, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, проверку следует проводить не только на полиграфе.

"Еще должно быть заключение психиатра, что тот, кто желает стать государственником, не имеет проблем с психическим здоровьем. У нас война. Или мы не видим за эти 4 года, сколько народных избранников (бывших или действующих) стали коллаборационистами, или были и остаются агентами влияния? Не слышали о шпионах в армии, или в СБУ, или в НАБУ? Или государство не заслуживает очищения от врага в своем сердце? Именно поэтому и был Законопроект Президента о проверке детективов НАБУ. Это касается и САП и БЭБ, и АРМА, ГБР...", - пишет она.

Проверки, по ее словам, должны касаться и Минобороны, чтобы избежать сливов очень чувствительной и чрезвычайно важной информации в Россию.

"У нас, к сожалению, еще очень много крыс, которые считают россиян братским народом, Путина - сильным лидером, а Россию - великой державой", - пояснила нардеп.

Также читайте: В НАБУ разъяснили, кто будет проводить полиграф для детективов Бюро по новому законопроекту Зеленского

Богуцкая также раскритиковала тех, кто "устроил шабаш" на странице премьера Юлии Свириденко о необходимости проверки всего состава Кабмина. В частности, "досталось" от нее главе ЦПК Виталию Шабунину.

"Но там речь не о "сначала кого-то". Речь о том, что ни в коем случае нельзя проверять того, кого Шабунин считает достойным. "Не конституционно!" Интересно послушать от борца с коррупцией, а конституционно ли получать деньги как военный, когда ты таковым не являешься?", - пишет она.

Как отмечалось, что согласно нормам президентского законопроекта № 13533, проверку на полиграфе проводить будет Управление внутреннего контроля Бюро, а не СБУ.

Ранее Богуцкая писала, что она -"недобитая контра, и не считает, что дело против Шабунина заказное".

Богуцкая скрин

Автор: 

Кабмин (14083) проверка (822) полиграф (79) Богуцкая Лиза (68)


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Топ комментарии
+25
Після "слуг народу" поліграф згорить, а психіатр після огляду попросить політичного притулку.
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02.08.2025 10:48 Ответить
+24
Ти перша
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02.08.2025 10:42 Ответить
+12
З таким в'язаниМ намордником на пиці може ходити лише повністю ******* істота. Тут поліграф і психіатр зайві. І ТАК УСЕ ВИДНО.
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02.08.2025 10:47 Ответить
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Ти перша
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02.08.2025 10:42 Ответить
Після "слуг народу" поліграф згорить, а психіатр після огляду попросить політичного притулку.
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02.08.2025 10:48 Ответить
а хто буде перевіряти? Де взяти нормальних не корумпованих поліграфологів?
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02.08.2025 11:06 Ответить
Зеленський знає, він їх всі пройшов у 2019 році.
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02.08.2025 11:10 Ответить
Её не надо проверять. Диагноз на фото. Так она припёрлась в ВР "в маске от Ковида".
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02.08.2025 11:33 Ответить
Прочитав "Триперша"))))
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02.08.2025 12:07 Ответить
Почнемо з твоєї подруги Безуглої?
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02.08.2025 10:42 Ответить
Ха ха. Згадався сюжет із Сімпсонів. Гомер сидить підкючений до поліграфа, йому кажуть, зараз ми будемо задавати питання, а ви відповідайте так чи ні. Зрозуміло?
-Так.
З поліграфа від відповіді пішов дим ))

Те саме буде із безуглою.
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02.08.2025 10:55 Ответить
Вони не подруги, вони сестри.
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02.08.2025 11:11 Ответить
Ми не хіппі, ми не панки, ми сестрички л...ки
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02.08.2025 11:17 Ответить
Богуцкая ФСБшная консерва
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02.08.2025 10:44 Ответить
А що, Богуцька права.
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02.08.2025 10:45 Ответить
З 2004 ввели варіанти для участі в тендерах доввдки від психлікарів й нарко приносити. Але то до сраки карі очі було..
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02.08.2025 10:52 Ответить
Останній абзац вона присвятила ОПЗЖ, з якими її партія злилася в екстазі на всіх голосуваннях і плідно співпрацює, якшо вірити Шуляк?
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02.08.2025 10:45 Ответить
всіх зрадників потрібно вішати перевірку починати з Президента і його оточення
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02.08.2025 10:46 Ответить
Де результати перевірки Богуцької?))) На державу працють всі. Хтось платить податки, а хтось отримує бюджетну зарплатню і теж платить податки. Держава - це народ. Як можна пані Богуцької писати таку маячню? Чи вона із свого карману і сама буде всіх перевіряти? то я перший в черзі, дайте тільки окрему відпустку із ЗСУ на проходженя цього "чудового" контроля))). p.s. щось всі дебіли почали під трампа косити.
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02.08.2025 10:46 Ответить
ПРИНЕСИ РЕЗУЛЬТАТИ ОСОБИСТОЇ ПЕРЕВІРКИ НА ПОЛІГРАФІ І НЕ ВИКЛЮЧЕНО ,ЩО ВИРОК БУДЕ 15 РОКІВ ЗА ЗРАДУ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ
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02.08.2025 10:46 Ответить
Поліграфом не злякаєш, а от звичайними аналізами
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02.08.2025 10:47 Ответить
Ви про наявність наркоти?))
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02.08.2025 10:54 Ответить
З таким в'язаниМ намордником на пиці може ходити лише повністю ******* істота. Тут поліграф і психіатр зайві. І ТАК УСЕ ВИДНО.
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02.08.2025 10:47 Ответить
так у партії слуги урода залишиться десь 15 % а Зе зі стефанчуком прийдется змінити
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02.08.2025 10:48 Ответить
Треба запросити Поліграф Поліграфича - він усіх перевірить
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02.08.2025 10:48 Ответить
"Слуг народа"-всім треба дати сертифікат психіатра що вони не адекватні.Навіть ЗЕленський страждає маніакальною ненавистю до опозиції.С тими хто приніс війну в Україну(ОПЗЖопа) у нього союз.
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02.08.2025 10:50 Ответить
А я вважаю, що не на поліграфі, а у психіатра і нарколога. Чому для керування автомобілем необхідні довідки від цих двох фахівців, а керувати державою можна психічно хворим і наркоманам? Безкутна і Зеленський є тому прикладами.
А поліграф все рівно не дає 100% результату виявлення брехуна. Нприклад, Зе пройшов би поліграф без проблем. Бо він є патологічним брехуном, котрий сам щиро вірить у власну брехню.
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02.08.2025 10:50 Ответить
Оу..а за подібнмй пост мій інший акк у перманенті))
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02.08.2025 10:55 Ответить
Якщо для неї висновки психіатра та поліграфа є об'єктивним фактором - то нехай першою в психотерапевта отримає довідку про наявність в неї оліглфренії.
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02.08.2025 10:51 Ответить
И анализ на порошки,а под куполом точно собрались одни шизофреники,аутисты и социопаты.
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02.08.2025 10:52 Ответить
И у нарколога. Раз в 6 месяцев
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02.08.2025 10:54 Ответить
Поліграф яку доказову базу має? Чи наукове підгрунття?
Самій би перевіритися для початку, зеленятко дурне.
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02.08.2025 10:54 Ответить
Прокукарекала ватноголовая, умолишенная ЗЕ курица, согласен в одном, всех зелеДрочеров которые по сей день не поняли что они натворили в 19 году нужно ставить на учёт в дурке!!!
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02.08.2025 10:58 Ответить
Чудово! Я тільки ЗА! Але де будуть тестувати самих перевіряльщиків? І народних депудятлів теж треба перевіряти однозначно.
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02.08.2025 11:05 Ответить
ух ты.честная?
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02.08.2025 11:08 Ответить
Абсолютно підтримую. Почнемо з президента.
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02.08.2025 11:12 Ответить
Богуцкая еще здесь ???
Говорили, что Мишико, который нюхал белый порошок и бегал по крышам, очаровал и увёз её в молочном фургоне в солнечную Грузию.
И там она родила ему 3-х негритят.
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02.08.2025 11:27 Ответить
За сім років вашої зеленої влади "слуг" ви настільки ох.їли в своєї йо.анутості, що вилікує вас тільки гільотина що відділить ваш хворий мозок від тіла.
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02.08.2025 11:38 Ответить
Взагалі то це загально світовий тренд в цей час.
Он той же ж трап хоч зараз має право заявити що не повноносправний.
І суд прийме його заяву, і буде начхати на 340 лямів жителів.
А далі трап поїде в приватну клініку і усе буде норм.
Просто закладу свого останього зуба на це.
Він у мене тут в коробці валяється якраз і без діла.
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02.08.2025 11:42 Ответить
Якщо починати з zебуїна і опи, а не з політичних опонентів, то треба.
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02.08.2025 11:48 Ответить
Богуцька, як там путч? Коли він вже настане?
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02.08.2025 11:50 Ответить
Цікаво чи п. Богуцька сама зможе пройти? і який відсоток дупутатів СН зможе пройти подібні тести)))
ну і в принипі проблема ж в основнмоу буде хто і як інтепритуватиме результати "тестів"
Доречі, якщо є в парламенті прихильники "руССкага міра", то чому не працює СБУ та інші спецслужби?
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02.08.2025 11:51 Ответить
Насамперед почати з "слуг" а Богутську перевірити ще у дерматолога....на всяк випадок!
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02.08.2025 11:53 Ответить
Не проканає - психіатр свій - чел за поліграфом теж в темі - потрібно хотя би для профілактики діяти як циган - виводить кожний день свою сімейку на вулицю і ******* батугою - сусід питає - ше ж ранок - нагуя ти їх дубасиш? - день великий - зароблять!
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02.08.2025 11:53 Ответить
В першу чергу треба перевіряти найвищих посадовців в уряді і конторі (офісі) президента і депутатів з монобільшості і їх політичних повій типу Юлі Тимошенки.
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02.08.2025 12:02 Ответить
Все вірно. А в якості поліграфолога запросити Пальчевського
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02.08.2025 12:04 Ответить
і смарагдового на наркоту в незалежному закладі.
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02.08.2025 12:04 Ответить
Доволі самокритично.
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02.08.2025 12:09 Ответить
Як влучно сказано, тих хто працює на державу треба перевіряти, а тих хто проти не має сенсу, це ж свої
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02.08.2025 12:09 Ответить
 
 