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Новости Обыски у Шабунина Подозрение Шабунину
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"Я недобитая контра, и не считаю, что дело против Шабунина заказное", - "слуга народа" Богуцкая

Богуцкая о деле Шабунина

Нардеп от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая заявила, что не считает дело против главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина заказным.

Об этом она написала в соцсети фейсбук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Коротко о Шабунине, ведь общество разделилось на тех, кто Ленина видел и на контру. Вот я - контра. Может, даже, недобитая. Но: 1. я никогда не питала пиетета к Виталику. 2. Сейчас не считаю, что подозрение имеет заказной политический характер", - написала парламентарий.

Также в своей заметке Богуцкая вспомнила о министре обороны Рустеме Умерове, заявив, что "он выполняет свою работу на отлично".

"3. За Умерова на любой должности проголосую. Это для Шабунина, который решил, что может раскрыть какие-то данные о депутате, если тот проголосует за Умерова, как за Министра обороны. На меня любой шантаж действует обратно. Да и Рустем на любой должности выполняет свою работу на отлично", - заявила нардеп от "слуги народа".

Богуцкая

Читайте также: ГБР шьет подозрение Шабунину, чтобы преследованием закрыть ему рот, - журналистка Соколова

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция"Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

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Автор: 

Шабунин Виталий (554) Богуцкая Лиза (67) Слуга народа (2641)


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Топ комментарии
+39
Геть зелену банду начолі з обкуреним ішаком!
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12.07.2025 23:04 Ответить
+35
"Я недобита контра"

да ну нах, до контры дорасти надо, а это так, политическая шлюха с трускавецким дипломом
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12.07.2025 23:09 Ответить
+34
Славно відсмоктала.
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12.07.2025 23:05 Ответить
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Геть зелену банду начолі з обкуреним ішаком!
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12.07.2025 23:04 Ответить
Яким законним чином ???
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12.07.2025 23:06 Ответить
Підтримую Земленського поки він не ***** це тупориле скотобидло до кінця. Хай грає пісюном яку хоче гру на їх роялях, але хай доведе те на що зєлупоголова стадо заслужило до фінішу.
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12.07.2025 23:11 Ответить
стадо все одно думає що "вінават ва всьом Парашенка"....
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12.07.2025 23:37 Ответить
У чому, "ва всьом"? Оголосіть весь список, будь ласка, чи хоча б декілька пунктів.
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13.07.2025 04:57 Ответить
Ідіть ви всі під хвіст Сіркові....полупокери
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12.07.2025 23:05 Ответить
Привикли до влади ці слуги зеленського-вже не бояться людей-вважають себе всемогутніми-але ж греблю може прорвати-невдоволення людей наростає-це відчувається всюди
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12.07.2025 23:05 Ответить
Ух ти ж, змія невдячна. Забула як шабунька, разом з іншими достойниками, вашу шоблу в ВР притяг?
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12.07.2025 23:05 Ответить
🙃
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12.07.2025 23:42 Ответить
Славно відсмоктала.
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12.07.2025 23:05 Ответить
М є р з о с т ь
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12.07.2025 23:28 Ответить
Професіонала. Тільки таких і беруть в "космонавти".
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13.07.2025 07:45 Ответить
З таким гидким рилом у кого вона може відсмоктати.
Вона ніяким чином не тягне на "сосну" з ОП.
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13.07.2025 07:54 Ответить
От я - контра. Може, навіть, недобита. контра недобита .при тому "зелена" крім шкоди нічого корисного Україні не принесла і не принесе("на відмінно" грабіжники України працюють..
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12.07.2025 23:06 Ответить
Чернишов нормальний чувак,працює далі.Нічого курка не помітила незвичайного?
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12.07.2025 23:06 Ответить
Кстати, примерно тоже самое инкриминируют Шабунину...
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12.07.2025 23:06 Ответить
не був шанувальником\прибічником шабуніна ще з самого початку його публічної діяльності, але навіщо у новини тягти коментарі цієї зеленої ТП??
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12.07.2025 23:08 Ответить
Тому що класичний піар-хід - для дискредитації конкурента, чи в даному випадку чужої точки зору, треба показати що її підтримують негативні персонажі. А свою підтримують хороші хлопці як от Фірсов з новини нижче...
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12.07.2025 23:27 Ответить
Бо цей спектакль для відвернення уваги. На мою думку, треба забути про чєрнишова
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12.07.2025 23:28 Ответить
хто тебе пита,шмара підзаборна)
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12.07.2025 23:08 Ответить
"Я недобита контра"

да ну нах, до контры дорасти надо, а это так, политическая шлюха с трускавецким дипломом
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12.07.2025 23:09 Ответить
🤣👏
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13.07.2025 00:43 Ответить
безумна, богуцька одне лице. продажні обидві.
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12.07.2025 23:10 Ответить
А кулі ви бажали? Це ж Zелені Слуги *****.
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13.07.2025 06:35 Ответить
клінічна дурепа
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12.07.2025 23:13 Ответить
Ні, це її виборці клінічні ідіоти
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13.07.2025 00:11 Ответить
Хто її випустив з психлікарні?
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12.07.2025 23:13 Ответить
Як це не смішно, але вона лікар-психіатр. Може сама себе випустила.
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12.07.2025 23:21 Ответить
В психіатрії як? - Хто перший вдягнув халат, той і лікар
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12.07.2025 23:54 Ответить
100%
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13.07.2025 00:48 Ответить
О, цеж та притрушена антіваксерка з Криму, яка людину машиною вбила.
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12.07.2025 23:16 Ответить
"Душили! Душили! Душили! Душили!"
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12.07.2025 23:16 Ответить
мудачка ти богуцька неприхована, і дуже добре ,шо суспільство бачить і запам'ятовує обличча тих ,хто їх має ...на увазі ...не вірьте шо ви зеленька шобла вічні , самазакоханість у свою величність, це така ілюзія... товаришь богуцька ...
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12.07.2025 23:20 Ответить
Кожен член партії "слуга народу" - таке ж гівно, як і риги
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12.07.2025 23:22 Ответить
"Слуги" уже даже рыгов переплюнули...
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12.07.2025 23:30 Ответить
Чому "як"? Вони і є нащадками ригів, і творять ригівський реванш.
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13.07.2025 00:09 Ответить
а вони і є риги.
Тільки станом на 2004/06рр. були "молоді риги".
Ну, зараз - роки минули... постарішали.
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13.07.2025 01:29 Ответить
У мережі опублікували флаєр 2004 року, на якому Володимир Зеленський, Денис Манжосов, Олена Кравець та інші відомі учасники студії "Квартал 95" запрошують всіх бажаючих на концерт, що агітує молодь голосувати за Віктора Януковича.
" А вони й залишилися - януковичі... Ментальні януковичі. Невже ті, хто стояли на Майдані 2004 і 2014 року, можуть підтрити цю модифіковану модель Януковича, ментального малороса...", - обурилася Ірина Геращенко.

''Молодь за Януковича'': як Зеленський і Манжосов за Віктора Федоровича агітували
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13.07.2025 01:32 Ответить
А що з Януковичем сталось у 2006 році, не знаєте?
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13.07.2025 05:02 Ответить
термидорианцы бесчинствуют, буонапартий уехал послом в египет... О времена, о нравы).
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12.07.2025 23:24 Ответить
Це що за потвора? Хто воно?
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12.07.2025 23:29 Ответить
А хто ти? От скільки тобі, якщо ти нікого не знаєш? Мабуть, знову проголосуєш за отаких от, якщо настільки рибка-гупія?
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13.07.2025 00:08 Ответить
Та ж то "подоляцьий плоскогубець" - двійочник з якогось ПТУ, котрий заробляє на "півас на кортах" у подоляка.
Не дратуйтеся так - у тому нема потреби. Воно скоро саме загубиться. Бо йому або набридне дичину шрайбати, або (якщо проявить дурну наполегливість у шрайбанні дичини) адміни спровадять до "лазні". Кілька разів. А коли це набридне вже їм - спровадять на "цвинтар акаунтів".
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13.07.2025 00:39 Ответить
Зегниди мерзенні.
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12.07.2025 23:34 Ответить
Яка ж страшна ця шльондра Богуцька зі всіх сторін ,
просто мерзенне чудовисько зелених покидьків 😡
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12.07.2025 23:43 Ответить

Нє йа такайа - жисть такайа. (с)
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13.07.2025 00:33 Ответить
дуже відверта політична б***дь. А прикидується контрою
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12.07.2025 23:59 Ответить
Вона контра і є, а називатись бл@ддю їй не випало - у кого на неї встане? І у таку морду ліца... та ну на...
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13.07.2025 00:05 Ответить
Та ніт, тут - "два в одному".
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13.07.2025 00:32 Ответить
Що і треба було довести - ригівський реванш, вже неприкритий. Ця потвора в 22-му році на початку вторгнення закликала не боятися кацапських військових, мовляв, вони цивільних не чіпатимуть - Буча, Ірпінь, траси навколо Києва... Про члєніна згадала, комуністка недобита, #идівка смердюча
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13.07.2025 00:01 Ответить
*******.
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13.07.2025 00:12 Ответить
"на відмінно"
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13.07.2025 00:16 Ответить
"Таварісчь Сталін, я нє счітаю, што била дапущєна чудовіщьная ашипка. Можна мнє гдє-нібуть пасаду возлє карита?"
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13.07.2025 00:26 Ответить
Боже... Що Лизя таке несе... Жах!
...Вона точно не губила ліків?
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13.07.2025 00:31 Ответить
Та ні, в неї передоз нових..
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13.07.2025 00:45 Ответить
В такому випадку тре' її лікарю надавати по... штанях!
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13.07.2025 03:01 Ответить
Пара неприкаяних психологінь на *Б* починаються -Ліззя і Мар'яша.
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13.07.2025 00:49 Ответить
Сосна? Йолка? Туя? І Пуя теж буде...
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13.07.2025 01:01 Ответить
зелена мерзота!
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13.07.2025 01:11 Ответить
Ще одна їбанута з дав СН.
Вони з Безуглою склали б гарну нетрадиційну пару.
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13.07.2025 01:16 Ответить
Як знати... Цілком можливо, що курс лікування вони проходять в одній клініці. Не виключено, що десь в один і той же час (як відомо, сезонні загострення різних хронічних болячок так і трапляються).
...А от як вони поводяться в стані загострення своїх немочей, - того ніхто сказати не може (суто теоретично може лікар, але етичні моменти медицини ще не додумалися відреФФормувати наші чудо-реФФорматори!).
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13.07.2025 03:08 Ответить
Пане, писати тре не СН а СХ. Слуги *****.
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13.07.2025 06:37 Ответить
Якого тільки лайна, від приблуд95, не озвучують ЗМІ, з 2019 року!
Це не допоможе, повернути померлих Українців і територію України, яку Оманські, планомірно розмінували і здали, московітам!!
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13.07.2025 01:23 Ответить
Порядні люди в зекоманді не знаходяться!
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13.07.2025 03:12 Ответить
В Раші давно вже прикрили Центр протидії корупції. Жаль, що і в Україні перемагає "бабло".
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13.07.2025 05:15 Ответить
Там не центр, а комітет. Його не прикривали. Навіщо всюди тягнути рашку, та ще брехати кожен раз.
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13.07.2025 07:32 Ответить
Дуже схоже, що Україні до Євросоюзу, як до Києва рачки.
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13.07.2025 05:20 Ответить
От мало того шо вона має протизапліднюючу зовнішність то ще ї свою тупість демонструє.
Ну ось чому матинка Природа так відпочила на Слугах народу (*****)? Шо розумово шо завнішно. На кого не погоянь, кого з них не послухай, від оцей дурепи до самого Zе, то складаєтся враження шо беня з ахметовим та пінчуком їх у роспліднику кретинів відбирали.
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13.07.2025 06:15 Ответить
проститутка ти зєрмачья а не "контра"
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13.07.2025 06:41 Ответить
Ти не контра, ти пристосуванка
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13.07.2025 06:47 Ответить
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13.07.2025 07:00 Ответить
Вона порівняла Майдан з більшовицькою революцією?
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13.07.2025 07:21 Ответить
Кому твоя думка цікава Лізок? З твоєю репутацією, краще сидіти під плінтусом і не відсвічувати і згадувати часи як ти з Міхо запалювала))
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13.07.2025 07:39 Ответить
Богуцька -сестра безглуздої
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13.07.2025 07:52 Ответить
Цю зелено-синю московитську погань треба винищувати виключно вогнем, щоби бодай молекули на розмноження не залишилося.
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13.07.2025 07:57 Ответить
Недобита контра, це не про тебе, там були патріотичні люди які виконували присягу, а ти не патріотична ти просто куплена повія яка заробляє гроші політичною проституцією
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13.07.2025 08:00 Ответить
Оце лизнула - аж очерет зашумів!
Ну так це ж рідкісна курва - вона з провладного борделю ніколи не вилазила.
А їй побажаю, щоб Рустемов, який їй подобається на будь-якій посаді, був її персональним гінекологом - може перестане хоч ця самка чужого розмножуватися.
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13.07.2025 08:14 Ответить
За цю тьотю теж хтось голосував ? Її навіть слухати не треба - подивитися на фотку достатньо , а від її висловлювань обов'язково знудить .
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13.07.2025 08:43 Ответить
 
 