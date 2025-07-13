"Я недобитая контра, и не считаю, что дело против Шабунина заказное", - "слуга народа" Богуцкая
Нардеп от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая заявила, что не считает дело против главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина заказным.
Об этом она написала в соцсети фейсбук, сообщает Цензор.НЕТ.
"Коротко о Шабунине, ведь общество разделилось на тех, кто Ленина видел и на контру. Вот я - контра. Может, даже, недобитая. Но: 1. я никогда не питала пиетета к Виталику. 2. Сейчас не считаю, что подозрение имеет заказной политический характер", - написала парламентарий.
Также в своей заметке Богуцкая вспомнила о министре обороны Рустеме Умерове, заявив, что "он выполняет свою работу на отлично".
"3. За Умерова на любой должности проголосую. Это для Шабунина, который решил, что может раскрыть какие-то данные о депутате, если тот проголосует за Умерова, как за Министра обороны. На меня любой шантаж действует обратно. Да и Рустем на любой должности выполняет свою работу на отлично", - заявила нардеп от "слуги народа".
Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.
Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.
Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция"Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.
В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.
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Вона ніяким чином не тягне на "сосну" з ОП.
да ну нах, до контры дорасти надо, а это так, политическая шлюха с трускавецким дипломом
Тільки станом на 2004/06рр. були "молоді риги".
Ну, зараз - роки минули... постарішали.
" А вони й залишилися - януковичі... Ментальні януковичі. Невже ті, хто стояли на Майдані 2004 і 2014 року, можуть підтрити цю модифіковану модель Януковича, ментального малороса...", - обурилася Ірина Геращенко.
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Не дратуйтеся так - у тому нема потреби. Воно скоро саме загубиться. Бо йому або набридне дичину шрайбати, або (якщо проявить дурну наполегливість у шрайбанні дичини) адміни спровадять до "лазні". Кілька разів. А коли це набридне вже їм - спровадять на "цвинтар акаунтів".
просто мерзенне чудовисько зелених покидьків 😡
Нє йа такайа - жисть такайа. (с)
...Вона точно не губила ліків?
Вони з Безуглою склали б гарну нетрадиційну пару.
...А от як вони поводяться в стані загострення своїх немочей, - того ніхто сказати не може (суто теоретично може лікар, але етичні моменти медицини ще не додумалися відреФФормувати наші чудо-реФФорматори!).
Це не допоможе, повернути померлих Українців і територію України, яку Оманські, планомірно розмінували і здали, московітам!!
Ну ось чому матинка Природа так відпочила на Слугах народу (*****)? Шо розумово шо завнішно. На кого не погоянь, кого з них не послухай, від оцей дурепи до самого Zе, то складаєтся враження шо беня з ахметовим та пінчуком їх у роспліднику кретинів відбирали.
Ну так це ж рідкісна курва - вона з провладного борделю ніколи не вилазила.
А їй побажаю, щоб Рустемов, який їй подобається на будь-якій посаді, був її персональним гінекологом - може перестане хоч ця самка чужого розмножуватися.