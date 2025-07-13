"Я недобитая контра, и не считаю, что дело против Шабунина заказное", - "слуга народа" Богуцкая

Нардеп от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая заявила, что не считает дело против главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина заказным.

Об этом она написала в соцсети фейсбук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Коротко о Шабунине, ведь общество разделилось на тех, кто Ленина видел и на контру. Вот я - контра. Может, даже, недобитая. Но: 1. я никогда не питала пиетета к Виталику. 2. Сейчас не считаю, что подозрение имеет заказной политический характер", - написала парламентарий.

Также в своей заметке Богуцкая вспомнила о министре обороны Рустеме Умерове, заявив, что "он выполняет свою работу на отлично".

"3. За Умерова на любой должности проголосую. Это для Шабунина, который решил, что может раскрыть какие-то данные о депутате, если тот проголосует за Умерова, как за Министра обороны. На меня любой шантаж действует обратно. Да и Рустем на любой должности выполняет свою работу на отлично", - заявила нардеп от "слуги народа".

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Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция"Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

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