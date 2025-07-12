"Я недобита контра, і не вважаю, що справа проти Шабуніна замовна", - "слуга народу" Богуцька
Нардепка від партії "Слуга народу" Єлизавета Богуцька заявила, що не вважає справу проти голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна замовною.
Про це вона написала у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Коротко про Шабуніна, адже суспільство розділилося на тих, хто Леніна бачив і на контру. От я - контра. Може, навіть, недобита. Але: 1. Я ніколи не мала пієтету до Віталіка. 2. Зараз не вважаю, що підозра має замовний політичний характер", - написала парламентарка.
Також у своєму дописі Богуцька згадала про міністра оборони Рустема Умєрова, заявивши, що "він виконує свою роботу на відмінно".
"3. За Умєрова на будь-якій посаді проголосую. Це для Шабуніна, який вирішив, що може розкрити якісь дані про депутата, якщо той проголосує за Умєрова, як за Міністра оборони. На мене будь-який шантаж діє зворотньо. Да і Рустем на будь-якій посаді виконує свою роботу на відмінно", - заявила нардепка від "слуги народу".
Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.
Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.
Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.
У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.
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1. Рахувався військовим, але не служив. Порішав.
2. Боровся з корупцією, але брав подарені гроши і їздив на шаровій автівці. Порішав.
3. Почав волати про авторитаризм тоді, коли саме його хапнули за корупцію.
4. Підтвердження існування безсердечної суки-карми.
Не виживе ця держава, якщо не виригне цю ЗЕотруту.
да ну нах, до контры дорасти надо, а это так, политическая шлюха с трускавецким дипломом
просто мерзенне чудовисько зелених покидьків 😡