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Новини Обшуки у Шабуніна Підозра Шабуніну
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"Я недобита контра, і не вважаю, що справа проти Шабуніна замовна", - "слуга народу" Богуцька

Богуцька про справу Шабуніна

Нардепка від партії "Слуга народу" Єлизавета Богуцька заявила, що не вважає справу проти голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна замовною.

Про це вона написала у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Коротко про Шабуніна, адже суспільство розділилося на тих, хто Леніна бачив і на контру. От я - контра. Може, навіть, недобита. Але: 1. Я ніколи не мала пієтету до Віталіка. 2. Зараз не вважаю, що підозра має замовний політичний характер", - написала парламентарка.

Також у своєму дописі Богуцька згадала про міністра оборони Рустема Умєрова, заявивши, що "він виконує свою роботу на відмінно".

"3. За Умєрова на будь-якій посаді проголосую. Це для Шабуніна, який вирішив, що може розкрити якісь дані про депутата, якщо той проголосує за Умєрова, як за Міністра оборони. На мене будь-який шантаж діє зворотньо. Да і Рустем на будь-якій посаді виконує свою роботу на відмінно", - заявила нардепка від "слуги народу".

Богуцька

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Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

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Автор: 

Шабунін Віталій (545) Богуцька Ліза (66) Слуга народу (2827)


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Топ коментарі
+20
Геть зелену банду начолі з обкуреним ішаком!
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12.07.2025 23:04 Відповісти
+17
Славно відсмоктала.
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12.07.2025 23:05 Відповісти
+15
Чернишов нормальний чувак,працює далі.Нічого курка не помітила незвичайного?
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12.07.2025 23:06 Відповісти
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Геть зелену банду начолі з обкуреним ішаком!
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12.07.2025 23:04 Відповісти
Яким законним чином ???
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12.07.2025 23:06 Відповісти
Підтримую Земленського поки він не ***** це тупориле скотобидло до кінця. Хай грає пісюном яку хоче гру на їх роялях, але хай доведе те на що зєлупоголова стадо заслужило до фінішу.
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12.07.2025 23:11 Відповісти
стадо все одно думає що "вінават ва всьом Парашенка"....
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12.07.2025 23:37 Відповісти
Ідіть ви всі під хвіст Сіркові....полупокери
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12.07.2025 23:05 Відповісти
Привикли до влади ці слуги зеленського-вже не бояться людей-вважають себе всемогутніми-але ж греблю може прорвати-невдоволення людей наростає-це відчувається всюди
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12.07.2025 23:05 Відповісти
Ух ти ж, змія невдячна. Забула як шабунька, разом з іншими достойниками, вашу шоблу в ВР притяг?
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12.07.2025 23:05 Відповісти
Шабунька,це класичний приклад хитрозробленого ЗЕкакла на солодкій посаді.
1. Рахувався військовим, але не служив. Порішав.
2. Боровся з корупцією, але брав подарені гроши і їздив на шаровій автівці. Порішав.
3. Почав волати про авторитаризм тоді, коли саме його хапнули за корупцію.
4. Підтвердження існування безсердечної суки-карми.
Не виживе ця держава, якщо не виригне цю ЗЕотруту.
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12.07.2025 23:20 Відповісти
🙃
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12.07.2025 23:42 Відповісти
Славно відсмоктала.
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12.07.2025 23:05 Відповісти
М є р з о с т ь
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12.07.2025 23:28 Відповісти
От я - контра. Може, навіть, недобита. контра недобита .при тому "зелена" крім шкоди нічого корисного Україні не принесла і не принесе("на відмінно" грабіжники України працюють..
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12.07.2025 23:06 Відповісти
Чернишов нормальний чувак,працює далі.Нічого курка не помітила незвичайного?
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12.07.2025 23:06 Відповісти
Кстати, примерно тоже самое инкриминируют Шабунину...
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12.07.2025 23:06 Відповісти
не був шанувальником\прибічником шабуніна ще з самого початку його публічної діяльності, але навіщо у новини тягти коментарі цієї зеленої ТП??
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12.07.2025 23:08 Відповісти
Тому що класичний піар-хід - для дискредитації конкурента, чи в даному випадку чужої точки зору, треба показати що її підтримують негативні персонажі. А свою підтримують хороші хлопці як от Фірсов з новини нижче...
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12.07.2025 23:27 Відповісти
Бо цей спектакль для відвернення уваги. На мою думку, треба забути про чєрнишова
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12.07.2025 23:28 Відповісти
хто тебе пита,шмара підзаборна)
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12.07.2025 23:08 Відповісти
"Я недобита контра"

да ну нах, до контры дорасти надо, а это так, политическая шлюха с трускавецким дипломом
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12.07.2025 23:09 Відповісти
безумна, богуцька одне лице. продажні обидві.
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12.07.2025 23:10 Відповісти
клінічна дурепа
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12.07.2025 23:13 Відповісти
Ні, це її виборці клінічні ідіоти
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13.07.2025 00:11 Відповісти
Хто її випустив з психлікарні?
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12.07.2025 23:13 Відповісти
Як це не смішно, але вона лікар-психіатр. Може сама себе випустила.
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12.07.2025 23:21 Відповісти
В психіатрії як? - Хто перший вдягнув халат, той і лікар
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12.07.2025 23:54 Відповісти
О, цеж та притрушена антіваксерка з Криму, яка людину машиною вбила.
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12.07.2025 23:16 Відповісти
"Душили! Душили! Душили! Душили!"
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12.07.2025 23:16 Відповісти
мудачка ти богуцька неприхована, і дуже добре ,шо суспільство бачить і запам'ятовує обличча тих ,хто їх має ...на увазі ...не вірьте шо ви зеленька шобла вічні , самазакоханість у свою величність, це така ілюзія... товаришь богуцька ...
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12.07.2025 23:20 Відповісти
Кожен член партії "слуга народу" - таке ж гівно, як і риги
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12.07.2025 23:22 Відповісти
"Слуги" уже даже рыгов переплюнули...
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12.07.2025 23:30 Відповісти
Чому "як"? Вони і є нащадками ригів, і творять ригівський реванш.
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13.07.2025 00:09 Відповісти
термидорианцы бесчинствуют, буонапартий уехал послом в египет... О времена, о нравы).
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12.07.2025 23:24 Відповісти
Це що за потвора? Хто воно?
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12.07.2025 23:29 Відповісти
А хто ти? От скільки тобі, якщо ти нікого не знаєш? Мабуть, знову проголосуєш за отаких от, якщо настільки рибка-гупія?
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13.07.2025 00:08 Відповісти
Зегниди мерзенні.
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12.07.2025 23:34 Відповісти
Яка ж страшна ця шльондра Богуцька зі всіх сторін ,
просто мерзенне чудовисько зелених покидьків 😡
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12.07.2025 23:43 Відповісти
дуже відверта політична б***дь. А прикидується контрою
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12.07.2025 23:59 Відповісти
Вона контра і є, а називатись бл@ддю їй не випало - у кого на неї встане? І у таку морду ліца... та ну на...
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13.07.2025 00:05 Відповісти
Що і треба було довести - ригівський реванш, вже неприкритий. Ця потвора в 22-му році на початку вторгнення закликала не боятися кацапських військових, мовляв, вони цивільних не чіпатимуть - Буча, Ірпінь, траси навколо Києва... Про члєніна згадала, комуністка недобита, #идівка смердюча
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13.07.2025 00:01 Відповісти
*******.
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13.07.2025 00:12 Відповісти
"на відмінно"
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13.07.2025 00:16 Відповісти
 
 