"Я недобита контра, і не вважаю, що справа проти Шабуніна замовна", - "слуга народу" Богуцька

Нардепка від партії "Слуга народу" Єлизавета Богуцька заявила, що не вважає справу проти голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна замовною.

Про це вона написала у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Коротко про Шабуніна, адже суспільство розділилося на тих, хто Леніна бачив і на контру. От я - контра. Може, навіть, недобита. Але: 1. Я ніколи не мала пієтету до Віталіка. 2. Зараз не вважаю, що підозра має замовний політичний характер", - написала парламентарка.

Також у своєму дописі Богуцька згадала про міністра оборони Рустема Умєрова, заявивши, що "він виконує свою роботу на відмінно".

"3. За Умєрова на будь-якій посаді проголосую. Це для Шабуніна, який вирішив, що може розкрити якісь дані про депутата, якщо той проголосує за Умєрова, як за Міністра оборони. На мене будь-який шантаж діє зворотньо. Да і Рустем на будь-якій посаді виконує свою роботу на відмінно", - заявила нардепка від "слуги народу".

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Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

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