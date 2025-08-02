"Всіх, хто працює на державу, треба перевіряти у психіатра і на поліграфі", - "слуга народу" Богуцька
В Україні необхідно запровадити обов'язкову перевірку на поліграфі для всіх, хто пов'язаний з роботою на державу.
Таку думку висловила у фейсбуку нардепка "Слуги народу" Єлизавета Богуцька, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, перевірку слід проводити не тільки на поліграфі.
"Ще має бути висновок психіатра, що той, хто бажає стати державотворцем, не має проблем з психічним здоров'ям. В нас війна. Чи ми не бачимо за ці 4 роки, скільки народних обранців (колишніх чи чинних) стали колаборантами, або були і залишаються агентами впливу? Чи не чули про шпигунів у війську, чи в СБУ, або в НАБУ? Чи Держава не заслуговує на очищення від ворога в своєму серці? Саме тому і був Законопроєкт Президента про перевірку детективів НАБУ. Це стосується і САП і БЕБ, і АРМА, ДБР...", - пише вона.
Перевірки, за її словами, мають стосуватись і Міноборони, щоб уникнути зливів дуже чутливої і надзвичайно важливої інформації в Росію.
"В нас, на жаль, ще дуже багато щурів, які вважають росіян братським народом, путіна - сильним лідером, а росію - великою державою", - пояснила нардепка.
Богуцька також розкритикувала тих, хто "влаштував шабаш" на сторінці прем'єрки Юлії Свириденко щодо необхідності перевірки всього складу Кабміну. Зокрема, "дісталося" від неї голові ЦПК Віталію Шабуніну.
"Але там мова не про "спочатку когось". Мова про те, що ні в якому разі не можна перевіряти того, кого Шабунін вважає гідним. "Не конституційно!" Цікаво послухати від борця з корупцією, а конституційно отримувати гроші як військовий, коли ти таким не є?", - пише вона.
Як зазначалося, що згідно з нормами президентського законопроєкту № 13533, перевірку на поліграфі проводити буде Управління внутрішнього контролю Бюро, а не СБУ.
Раніше Богуцька писала, що вона - "недобита контра, і не вважає, що справа проти Шабуніна замовна".
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З поліграфа від відповіді пішов дим ))
Те саме буде із безуглою.
А поліграф все рівно не дає 100% результату виявлення брехуна. Нприклад, Зе пройшов би поліграф без проблем. Бо він є патологічним брехуном, котрий сам щиро вірить у власну брехню.
Самій би перевіритися для початку, зеленятко дурне.
Говорили, что Мишико, который нюхал белый порошок и бегал по крышам, очаровал и увёз её в молочном фургоне в солнечную Грузию.
И там она родила ему 3-х негритят.
Он той же ж трап хоч зараз має право заявити що не повноносправний.
І суд прийме його заяву, і буде начхати на 340 лямів жителів.
А далі трап поїде в приватну клініку і усе буде норм.
Просто закладу свого останього зуба на це.
Він у мене тут в коробці валяється якраз і без діла.
ну і в принипі проблема ж в основнмоу буде хто і як інтепритуватиме результати "тестів"
Доречі, якщо є в парламенті прихильники "руССкага міра", то чому не працює СБУ та інші спецслужби?