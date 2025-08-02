"Всіх, хто працює на державу, треба перевіряти у психіатра і на поліграфі", - "слуга народу" Богуцька

В Україні необхідно запровадити обов'язкову перевірку на поліграфі для всіх, хто пов'язаний з роботою на державу.

Таку думку висловила у фейсбуку нардепка "Слуги народу" Єлизавета Богуцька, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, перевірку слід проводити не тільки на поліграфі.

"Ще має бути висновок психіатра, що той, хто бажає стати державотворцем, не має проблем з психічним здоров'ям. В нас війна. Чи ми не бачимо за ці 4 роки, скільки народних обранців (колишніх чи чинних) стали колаборантами, або були і залишаються агентами впливу? Чи не чули про шпигунів у війську, чи в СБУ, або в НАБУ? Чи Держава не заслуговує на очищення від ворога в своєму серці? Саме тому і був Законопроєкт Президента про перевірку детективів НАБУ. Це стосується і САП і БЕБ, і АРМА, ДБР...", - пише вона.

Перевірки, за її словами, мають стосуватись і Міноборони, щоб уникнути зливів дуже чутливої і надзвичайно важливої інформації в Росію.

"В нас, на жаль, ще дуже багато щурів, які вважають росіян братським народом, путіна - сильним лідером, а росію - великою державою", - пояснила нардепка.

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Богуцька також розкритикувала тих, хто "влаштував шабаш" на сторінці прем'єрки Юлії Свириденко щодо необхідності перевірки всього складу Кабміну. Зокрема, "дісталося" від неї голові ЦПК Віталію Шабуніну.

"Але там мова не про "спочатку когось". Мова про те, що ні в якому разі не можна перевіряти того, кого Шабунін вважає гідним. "Не конституційно!" Цікаво послухати від борця з корупцією, а конституційно отримувати гроші як військовий, коли ти таким не є?", - пише вона.

Як зазначалося, що згідно з нормами президентського законопроєкту № 13533, перевірку на поліграфі проводити буде Управління внутрішнього контролю Бюро, а не СБУ.

Раніше Богуцька писала, що вона - "недобита контра, і не вважає, що справа проти Шабуніна замовна".