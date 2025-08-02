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Новини
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"Всіх, хто працює на державу, треба перевіряти у психіатра і на поліграфі", - "слуга народу" Богуцька

Ліза Богуцька

В Україні необхідно запровадити обов'язкову перевірку на поліграфі для всіх, хто пов'язаний з роботою на державу.

Таку думку висловила у фейсбуку нардепка "Слуги народу" Єлизавета Богуцька, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, перевірку слід проводити не тільки на поліграфі.

"Ще має бути висновок психіатра, що той, хто бажає стати державотворцем, не має проблем з психічним здоров'ям. В нас війна. Чи ми не бачимо за ці 4 роки, скільки народних обранців (колишніх чи чинних) стали колаборантами, або були і залишаються агентами впливу? Чи не чули про шпигунів у війську, чи в СБУ, або в НАБУ? Чи Держава не заслуговує на очищення від ворога в своєму серці? Саме тому і був Законопроєкт Президента про перевірку детективів НАБУ. Це стосується і САП і БЕБ, і АРМА, ДБР...", - пише вона.

Перевірки, за її словами, мають стосуватись і Міноборони, щоб уникнути зливів дуже чутливої і надзвичайно важливої інформації в Росію.

"В нас, на жаль, ще дуже багато щурів, які вважають росіян братським народом, путіна - сильним лідером, а росію - великою державою", - пояснила нардепка.

Також читайте: В НАБУ роз’яснили, хто проводитиме поліграф для детективів Бюро за новим законопроєктом Зеленського

Богуцька також розкритикувала тих, хто "влаштував шабаш" на сторінці прем'єрки Юлії Свириденко щодо необхідності перевірки всього складу Кабміну. Зокрема, "дісталося" від неї голові ЦПК Віталію Шабуніну.

"Але там мова не про "спочатку когось". Мова про те, що ні в якому разі не можна перевіряти того, кого Шабунін вважає гідним. "Не конституційно!" Цікаво послухати від борця з корупцією, а конституційно отримувати гроші як військовий, коли ти таким не є?", - пише вона.

Як зазначалося, що згідно з нормами президентського законопроєкту № 13533, перевірку на поліграфі проводити буде Управління внутрішнього контролю Бюро, а не СБУ.

Раніше Богуцька писала, що вона - "недобита контра, і не вважає, що справа проти Шабуніна замовна".

Богуцька скрін

Автор: 

Кабмін (14274) перевірка (1259) поліграф (79) Богуцька Ліза (67)


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Топ коментарі
+27
Ти перша
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02.08.2025 10:42 Відповісти
+27
Після "слуг народу" поліграф згорить, а психіатр після огляду попросить політичного притулку.
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02.08.2025 10:48 Відповісти
+12
З таким в'язаниМ намордником на пиці може ходити лише повністю ******* істота. Тут поліграф і психіатр зайві. І ТАК УСЕ ВИДНО.
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02.08.2025 10:47 Відповісти
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02.08.2025 10:42 Відповісти
Після "слуг народу" поліграф згорить, а психіатр після огляду попросить політичного притулку.
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02.08.2025 10:48 Відповісти
а хто буде перевіряти? Де взяти нормальних не корумпованих поліграфологів?
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02.08.2025 11:06 Відповісти
Зеленський знає, він їх всі пройшов у 2019 році.
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02.08.2025 11:10 Відповісти
Её не надо проверять. Диагноз на фото. Так она припёрлась в ВР "в маске от Ковида".
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02.08.2025 11:33 Відповісти
Прочитав "Триперша"))))
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02.08.2025 12:07 Відповісти
Почнемо з твоєї подруги Безуглої?
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02.08.2025 10:42 Відповісти
Ха ха. Згадався сюжет із Сімпсонів. Гомер сидить підкючений до поліграфа, йому кажуть, зараз ми будемо задавати питання, а ви відповідайте так чи ні. Зрозуміло?
-Так.
З поліграфа від відповіді пішов дим ))

Те саме буде із безуглою.
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02.08.2025 10:55 Відповісти
Вони не подруги, вони сестри.
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02.08.2025 11:11 Відповісти
Ми не хіппі, ми не панки, ми сестрички л...ки
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02.08.2025 11:17 Відповісти
Богуцкая ФСБшная консерва
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02.08.2025 10:44 Відповісти
А що, Богуцька права.
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02.08.2025 10:45 Відповісти
З 2004 ввели варіанти для участі в тендерах доввдки від психлікарів й нарко приносити. Але то до сраки карі очі було..
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02.08.2025 10:52 Відповісти
Останній абзац вона присвятила ОПЗЖ, з якими її партія злилася в екстазі на всіх голосуваннях і плідно співпрацює, якшо вірити Шуляк?
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02.08.2025 10:45 Відповісти
всіх зрадників потрібно вішати перевірку починати з Президента і його оточення
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02.08.2025 10:46 Відповісти
Де результати перевірки Богуцької?))) На державу працють всі. Хтось платить податки, а хтось отримує бюджетну зарплатню і теж платить податки. Держава - це народ. Як можна пані Богуцької писати таку маячню? Чи вона із свого карману і сама буде всіх перевіряти? то я перший в черзі, дайте тільки окрему відпустку із ЗСУ на проходженя цього "чудового" контроля))). p.s. щось всі дебіли почали під трампа косити.
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02.08.2025 10:46 Відповісти
ПРИНЕСИ РЕЗУЛЬТАТИ ОСОБИСТОЇ ПЕРЕВІРКИ НА ПОЛІГРАФІ І НЕ ВИКЛЮЧЕНО ,ЩО ВИРОК БУДЕ 15 РОКІВ ЗА ЗРАДУ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ
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02.08.2025 10:46 Відповісти
Поліграфом не злякаєш, а от звичайними аналізами
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02.08.2025 10:47 Відповісти
Ви про наявність наркоти?))
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02.08.2025 10:54 Відповісти
З таким в'язаниМ намордником на пиці може ходити лише повністю ******* істота. Тут поліграф і психіатр зайві. І ТАК УСЕ ВИДНО.
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02.08.2025 10:47 Відповісти
так у партії слуги урода залишиться десь 15 % а Зе зі стефанчуком прийдется змінити
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02.08.2025 10:48 Відповісти
Треба запросити Поліграф Поліграфича - він усіх перевірить
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02.08.2025 10:48 Відповісти
"Слуг народа"-всім треба дати сертифікат психіатра що вони не адекватні.Навіть ЗЕленський страждає маніакальною ненавистю до опозиції.С тими хто приніс війну в Україну(ОПЗЖопа) у нього союз.
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02.08.2025 10:50 Відповісти
А я вважаю, що не на поліграфі, а у психіатра і нарколога. Чому для керування автомобілем необхідні довідки від цих двох фахівців, а керувати державою можна психічно хворим і наркоманам? Безкутна і Зеленський є тому прикладами.
А поліграф все рівно не дає 100% результату виявлення брехуна. Нприклад, Зе пройшов би поліграф без проблем. Бо він є патологічним брехуном, котрий сам щиро вірить у власну брехню.
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02.08.2025 10:50 Відповісти
Оу..а за подібнмй пост мій інший акк у перманенті))
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02.08.2025 10:55 Відповісти
Якщо для неї висновки психіатра та поліграфа є об'єктивним фактором - то нехай першою в психотерапевта отримає довідку про наявність в неї оліглфренії.
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02.08.2025 10:51 Відповісти
И анализ на порошки,а под куполом точно собрались одни шизофреники,аутисты и социопаты.
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02.08.2025 10:52 Відповісти
И у нарколога. Раз в 6 месяцев
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02.08.2025 10:54 Відповісти
Поліграф яку доказову базу має? Чи наукове підгрунття?
Самій би перевіритися для початку, зеленятко дурне.
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02.08.2025 10:54 Відповісти
Прокукарекала ватноголовая, умолишенная ЗЕ курица, согласен в одном, всех зелеДрочеров которые по сей день не поняли что они натворили в 19 году нужно ставить на учёт в дурке!!!
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02.08.2025 10:58 Відповісти
Чудово! Я тільки ЗА! Але де будуть тестувати самих перевіряльщиків? І народних депудятлів теж треба перевіряти однозначно.
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02.08.2025 11:05 Відповісти
ух ты.честная?
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02.08.2025 11:08 Відповісти
Абсолютно підтримую. Почнемо з президента.
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02.08.2025 11:12 Відповісти
Богуцкая еще здесь ???
Говорили, что Мишико, который нюхал белый порошок и бегал по крышам, очаровал и увёз её в молочном фургоне в солнечную Грузию.
И там она родила ему 3-х негритят.
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02.08.2025 11:27 Відповісти
За сім років вашої зеленої влади "слуг" ви настільки ох.їли в своєї йо.анутості, що вилікує вас тільки гільотина що відділить ваш хворий мозок від тіла.
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02.08.2025 11:38 Відповісти
Взагалі то це загально світовий тренд в цей час.
Он той же ж трап хоч зараз має право заявити що не повноносправний.
І суд прийме його заяву, і буде начхати на 340 лямів жителів.
А далі трап поїде в приватну клініку і усе буде норм.
Просто закладу свого останього зуба на це.
Він у мене тут в коробці валяється якраз і без діла.
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02.08.2025 11:42 Відповісти
Якщо починати з zебуїна і опи, а не з політичних опонентів, то треба.
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02.08.2025 11:48 Відповісти
Богуцька, як там путч? Коли він вже настане?
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02.08.2025 11:50 Відповісти
Цікаво чи п. Богуцька сама зможе пройти? і який відсоток дупутатів СН зможе пройти подібні тести)))
ну і в принипі проблема ж в основнмоу буде хто і як інтепритуватиме результати "тестів"
Доречі, якщо є в парламенті прихильники "руССкага міра", то чому не працює СБУ та інші спецслужби?
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02.08.2025 11:51 Відповісти
Насамперед почати з "слуг" а Богутську перевірити ще у дерматолога....на всяк випадок!
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02.08.2025 11:53 Відповісти
Не проканає - психіатр свій - чел за поліграфом теж в темі - потрібно хотя би для профілактики діяти як циган - виводить кожний день свою сімейку на вулицю і ******* батугою - сусід питає - ше ж ранок - нагуя ти їх дубасиш? - день великий - зароблять!
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02.08.2025 11:53 Відповісти
В першу чергу треба перевіряти найвищих посадовців в уряді і конторі (офісі) президента і депутатів з монобільшості і їх політичних повій типу Юлі Тимошенки.
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02.08.2025 12:02 Відповісти
Все вірно. А в якості поліграфолога запросити Пальчевського
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02.08.2025 12:04 Відповісти
і смарагдового на наркоту в незалежному закладі.
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02.08.2025 12:04 Відповісти
Доволі самокритично.
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02.08.2025 12:09 Відповісти
Як влучно сказано, тих хто працює на державу треба перевіряти, а тих хто проти не має сенсу, це ж свої
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02.08.2025 12:09 Відповісти
плюс перевірити 73 відсотки тих виборців що вибрали папріколу цих зелених покидьків
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02.08.2025 12:16 Відповісти
Я завжди писав, що "слуги народу" - збіговисько ідіотів, яких набрав по обьяві Бена КАЛ.омойський. Маруха Безугла, свиноматка Третякова, а тут якась чергова ідіотка намалювалась. Прийдеться терпіти до кінця війни, а ЗЕбануті депутати самі порозбігаються, щоб їх не били. Ногами.
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02.08.2025 12:16 Відповісти
 
 