НАТО рассматривает возможность размещения корпуса союзников в Эстонии
В Министерстве обороны Эстонии сообщили, что НАТО может принять решение о размещении на территории Эстонии немецко-нидерландского корпуса союзных сил.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ERR.
Когда это произойдет
Если решение будет принято, базой корпуса должен стать город Пярну. Ожидается, что это произойдет в течение текущего года.
По словам министра обороны Ханно Певкура, речь идет о важной части более широкого стратегического плана НАТО, который охватывает зону ответственности, включающую и Балтийский регион.
Размещение корпуса предусматривает создание инфраструктуры для 100-200 человек: штабных зданий, технических помещений и необходимых коммуникаций.
Привлечение эстонских военных
"Это коснется не только наших союзников, которые выполняют командные функции, но и эстонских военнослужащих, включая срочников. Для Сил обороны это стратегически значимый шаг", - заявил Певкур.
Почему город Пярну
Пярну рассматривается как подходящее место из-за своей развитой логистики: рядом порт, аэродром, железная дорога, шоссе и близость к Риге.
Мэр Пярну Ромек Косенкраниус отметил, что возвращение Сил обороны в Пярну принесло бы городу существенные преимущества.
Министерство обороны Эстонии запланировало выделить на строительство инфраструктуры для корпуса 17 миллионов евро.
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