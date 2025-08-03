НАТО розглядає можливість розміщення корпусу союзників в Естонії

У Міністерстві оборони Естонії повідомили, що НАТО може ухвалити рішення про розміщення на території Естонії німецько-нідерландського корпусу союзних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ERR.

Коли це станеться

Якщо рішення буде ухвалено, базою корпусу має стати місто Пярну. Очікується, що це станеться протягом поточного року.

За словами міністра оборони Ханно Певкура, йдеться про важливу частину ширшого стратегічного плану НАТО, який охоплює зону відповідальності, що включає і Балтійський регіон.

Розміщення корпусу передбачає створення інфраструктури для 100–200 осіб: штабних будівель, технічних приміщень та необхідних комунікацій.

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Залучення естонських військових

"Це торкнеться не лише наших союзників, які виконують командні функції, а й естонських військовослужбовців, включаючи строковиків. Для Сил оборони це стратегічно значущий крок", - заявив Певкур.

Чому місто Пярну

Пярну розглядається як відповідне місце через свою розвинену логістику: поряд порт, аеродром, залізниця, шосе та близькість до Риги.

Мер Пярну Ромек Косенкраніус зауважив, що повернення Сил оборони до Пярну принесло б місту суттєві переваги.

Міністерство оборони Естонії запланувало виділити на будівництво інфраструктури для корпусу 17 мільйонів євро.

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Раніше повідомлялося, що НАТО шукає способи захистити інфраструктуру в Балтійському морі.