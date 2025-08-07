Еврокомиссия приветствовала назначение директора БЭБ Цивинского и призвала к дальнейшим реформам

Европейская комиссия положительно оценила назначение нового директора Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) Александра Цивинского и подчеркнула важность дальнейших реформ в сфере верховенства права.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье в комментарии "Европейской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Мы приветствуем назначение директора Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ). Это назначение было осуществлено по результатам прозрачного и основанного на заслугах отбора с участием независимых экспертов", - отметил он.

Мерсье подчеркнул, что это решение способствует реформе БЭБ и обеспечению его независимого и эффективного функционирования. По его словам, эта реформа является частью обязательств Украины в процессе евроинтеграции.

"Мы призываем Украину и в дальнейшем делать важные шаги для укрепления верховенства права", - отметил Мерсье.

Напомним, 6 августа Кабинет Министров назначил Александра Цывинского директором БЭБ.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров отказался назначить победителя конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).

25 июня Комиссия по отбору директора БЭБ выбрала победителем конкурса на должность директора БЭБ Александра Цивинского - руководителя подразделения детективов во Втором Главном управлении НАБУ. 30 июня Комиссия передала премьер-министру Украины представление относительно победителя конкурса. Правительство должно было утвердить его кандидатуру в течение 10 дней.

Комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности решила не пересматривать свое решение. С этим согласились, как украинские члены комиссии, так и международные.

30 июля правительство снова отказалось назначить победителя.

