Еврокомиссия приветствовала назначение директора БЭБ Цивинского и призвала к дальнейшим реформам
Европейская комиссия положительно оценила назначение нового директора Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) Александра Цивинского и подчеркнула важность дальнейших реформ в сфере верховенства права.
Об этом заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье в комментарии "Европейской правде", передает Цензор.НЕТ.
"Мы приветствуем назначение директора Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ). Это назначение было осуществлено по результатам прозрачного и основанного на заслугах отбора с участием независимых экспертов", - отметил он.
Мерсье подчеркнул, что это решение способствует реформе БЭБ и обеспечению его независимого и эффективного функционирования. По его словам, эта реформа является частью обязательств Украины в процессе евроинтеграции.
"Мы призываем Украину и в дальнейшем делать важные шаги для укрепления верховенства права", - отметил Мерсье.
Напомним, 6 августа Кабинет Министров назначил Александра Цывинского директором БЭБ.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что Кабинет Министров отказался назначить победителя конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).
25 июня Комиссия по отбору директора БЭБ выбрала победителем конкурса на должность директора БЭБ Александра Цивинского - руководителя подразделения детективов во Втором Главном управлении НАБУ. 30 июня Комиссия передала премьер-министру Украины представление относительно победителя конкурса. Правительство должно было утвердить его кандидатуру в течение 10 дней.
Комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности решила не пересматривать свое решение. С этим согласились, как украинские члены комиссии, так и международные.
30 июля правительство снова отказалось назначить победителя.
Тому ЄК отаким тихим сапом нас інтегрує в росію, призначаючі у паралельні і реальні гілки влади виходців з росії і тих хто має там самих близьких родичів, аби росія мала чималі ричаги впливу на них. А третьякова, гетьманцев, желєзняк роблять те саме але вже з нашим законодавством, майже точно копіюючі російське з елемонтами ще більшої зневаги до українців на замовлення вже місцевих олігахів і криміналу.
З НАБУ / САП - та сама ситуація. Типу "міні-Майдан", тепер "ура, відстояли незалежність антикорупційних органів" . . . Тільки от працюють вони 8 років, а корупції чомусь менше не стало, навпаки, всі якось навколо вважають, що її стало тільки більше. То що ж за ефективність НАБУ / САП тоді така ?
Це просто боротьба за владу і вплив - у даному випадку вплив наших західних друзів на ситуацію в Україні, за механізми контролю і зовнішнього управління Україною, аби можна було коли треба кого треба "зрізати" у польоті.
Це не про боротьбу з корупцією (то лише на словах), це про боротьбу за контроль над колонією і її ресурсами. Раніше росіяни своїх людей на всі ключові посади розставляли, тепер США / ЄС. От і вся різниця. Хоча згідний, що другий варіант трохи кращий (якщо вже варіант "незалежність" ніхто не розглядає).