РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13349 посетителей онлайн
Новости Цивинский новый директор БЭБ
239 10

Еврокомиссия приветствовала назначение директора БЭБ Цивинского и призвала к дальнейшим реформам

еврокомиссия

Европейская комиссия положительно оценила назначение нового директора Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) Александра Цивинского и подчеркнула важность дальнейших реформ в сфере верховенства права.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье в комментарии "Европейской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Мы приветствуем назначение директора Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ). Это назначение было осуществлено по результатам прозрачного и основанного на заслугах отбора с участием независимых экспертов", - отметил он.

Мерсье подчеркнул, что это решение способствует реформе БЭБ и обеспечению его независимого и эффективного функционирования. По его словам, эта реформа является частью обязательств Украины в процессе евроинтеграции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Послы G7 о назначении Цывинского: Это способствует улучшению бизнес-климата в Украине

"Мы призываем Украину и в дальнейшем делать важные шаги для укрепления верховенства права", - отметил Мерсье.

Напомним, 6 августа Кабинет Министров назначил Александра Цывинского директором БЭБ.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров отказался назначить победителя конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).

25 июня Комиссия по отбору директора БЭБ выбрала победителем конкурса на должность директора БЭБ Александра Цивинского - руководителя подразделения детективов во Втором Главном управлении НАБУ. 30 июня Комиссия передала премьер-министру Украины представление относительно победителя конкурса. Правительство должно было утвердить его кандидатуру в течение 10 дней.

Комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности решила не пересматривать свое решение. С этим согласились, как украинские члены комиссии, так и международные.

30 июля правительство снова отказалось назначить победителя.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бизнес поддержал назначение Цывинского руководителем БЭБ. Чего от него ожидают?

Автор: 

Еврокомиссия (1505) Бюро экономической безопасности (243) Цивинский Александр (17)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+2
єдине чого не можу зрозуміти ..чому у багатьох топ посадовців рідня на паРаші - це критерій такий обов'язковий?
показать весь комментарий
07.08.2025 11:22 Ответить
+1
🤣🤣🤣🤣Подальші реформи???це як??ну хоч натякніть а
показать весь комментарий
07.08.2025 11:22 Ответить
+1
вітають всі окрім тих,хто розуміє ,що час ,,до,, призначення і ,,після,, в цій ситуації для українців немає жодних відмінностей
показать весь комментарий
07.08.2025 11:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
🤣🤣🤣🤣Подальші реформи???це як??ну хоч натякніть а
показать весь комментарий
07.08.2025 11:22 Ответить
у них реформи для того щоб вже гарантовано нічого не працювало
показать весь комментарий
07.08.2025 11:24 Ответить
Або нагадити українцям чимось ..шоб жилось ще гірше
показать весь комментарий
07.08.2025 11:27 Ответить
тут навіть без сумнівів,якщо чесно,я вже ненавиджу як здичавілих кацапів так і ,,цивілізований світ,, бо субстанції ніби різні а сутність та властивості однакові
показать весь комментарий
07.08.2025 11:32 Ответить
вітають всі окрім тих,хто розуміє ,що час ,,до,, призначення і ,,після,, в цій ситуації для українців немає жодних відмінностей
показать весь комментарий
07.08.2025 11:22 Ответить
єдине чого не можу зрозуміти ..чому у багатьох топ посадовців рідня на паРаші - це критерій такий обов'язковий?
показать весь комментарий
07.08.2025 11:22 Ответить
Пом'ятаю статтю німецького політика, який сказав, що нам ЄС не світить, а тому треба Україну більш орієнтувати на те, що російський вплив в усіх сверах життя буде значим. Також обмовився, що нам варто синзронізувати своє законодавство до.більшої співпраці зі сходом.
Тому ЄК отаким тихим сапом нас інтегрує в росію, призначаючі у паралельні і реальні гілки влади виходців з росії і тих хто має там самих близьких родичів, аби росія мала чималі ричаги впливу на них. А третьякова, гетьманцев, желєзняк роблять те саме але вже з нашим законодавством, майже точно копіюючі російське з елемонтами ще більшої зневаги до українців на замовлення вже місцевих олігахів і криміналу.
показать весь комментарий
07.08.2025 11:41 Ответить
браво шановна пані,розумні люди завжди казали правда може бути в тому що нам показують,а істина гарантовано в тому,що від нас приховують,одиниці бачать що часто ,,нововведення,, в Україні та на болотах як під копірку
показать весь комментарий
07.08.2025 12:09 Ответить
Ну-ну, побачимо через рік, чи всі економічні злочини в Україні будуть жорстко припинені, а збитки держави - відшкодовані . . . Хайпу багато, а толку буде не дуже (вангую).

З НАБУ / САП - та сама ситуація. Типу "міні-Майдан", тепер "ура, відстояли незалежність антикорупційних органів" . . . Тільки от працюють вони 8 років, а корупції чомусь менше не стало, навпаки, всі якось навколо вважають, що її стало тільки більше. То що ж за ефективність НАБУ / САП тоді така ?

Це просто боротьба за владу і вплив - у даному випадку вплив наших західних друзів на ситуацію в Україні, за механізми контролю і зовнішнього управління Україною, аби можна було коли треба кого треба "зрізати" у польоті.
Це не про боротьбу з корупцією (то лише на словах), це про боротьбу за контроль над колонією і її ресурсами. Раніше росіяни своїх людей на всі ключові посади розставляли, тепер США / ЄС. От і вся різниця. Хоча згідний, що другий варіант трохи кращий (якщо вже варіант "незалежність" ніхто не розглядає).
показать весь комментарий
07.08.2025 11:56 Ответить
нічого не буде,всі ці набу,сап,та інші зовніконрольовані структури афільовано вигодоздобувачами такі як корпорації сша,британії,єс для контролю та збору інформації на провласні еліти,щоб тримати їх під контролем та гарантувати неприкосаємість власним вже вживленним структурам.і пофіг їм на корупцію,беззаконня та все інше,просто ми для них джерело доходів....
показать весь комментарий
07.08.2025 12:18 Ответить
 
 