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Новости Конкурс на руководителя БЭБ
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Цивинского назначили директором БЭБ, - Свириденко

Цивинский новый директор Бюро экономической безопасности

Александр Цивинский назначен директором Бюро экономической безопасности Украины.

Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

"После решения конкурсной комиссии, надлежащих проверок и прохождения полиграфа - нет предостережений относительно его кандидатуры.

Ожидаем обновления работы Бюро, укрепления института и достижения весомого уровня доверия между Бюро и украинскими предпринимателями. Важно, чтобы экономические отношения в Украине не искажались теневыми схемами и чтобы бизнес мог рассчитывать на уважение со стороны государства", - отметила она.

Также читайте: Цивинский сообщил, что уже прошел полиграф

Напомним, 1 августа премьер Свириденко сообщила, что провела разговор с Цивинским, во время которого они договорились о прохождении им полиграфа.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров отказался назначить победителя конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).

25 июня Комиссия по отбору директора БЭБ выбрала победителем конкурса на должность директора БЭБ Александра Цивинского - руководителя подразделения детективов во Втором Главном управлении НАБУ. 30 июня Комиссия передала премьер-министру Украины представление относительно победителя конкурса. Правительство должно было утвердить его кандидатуру в течение 10 дней.

Комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности решила не пересматривать свое решение. С этим согласились, как украинские члены комиссии, так и международные.

30 июля правительство снова отказалось назначить победителя.

Также читайте: Свириденко пытается сохранить себе и Зеленскому лицо, предлагая Цывинскому пройти полиграф, - Шабунин

Автор: 

назначение (2197) Свириденко Юлия (198) Бюро экономической безопасности (240) Цивинский Александр (12)


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Топ комментарии
+28
Цивінський, тепер маєш вивернути цих гнид на виворіть!!!!
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06.08.2025 11:00 Ответить
+15
Партнери добряче защемили фаберже
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06.08.2025 11:02 Ответить
+14
- "Не вірю у силу слова я, а вірю в силу пі*дюлей", - з п'єси "Павлік Морозов". (Лесь Подерев`янський)
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06.08.2025 11:11 Ответить
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Цивінський, тепер маєш вивернути цих гнид на виворіть!!!!
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06.08.2025 11:00 Ответить
Як мінімум два-три рази, щоб мало не здалося.
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06.08.2025 12:01 Ответить
Ну от. Рідня в росіюшці є значить пост отримає 100 процентів. Вітаю шабуньку та всіх причетних...
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06.08.2025 11:01 Ответить
В кожного другого є рідня в росії. То що тепер половина не придатних до посад і зрадників?
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06.08.2025 11:03 Ответить
та ладно..кто при бабле и власти- странным образом да.....
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06.08.2025 11:05 Ответить
Так. І це очевидно.
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06.08.2025 11:06 Ответить
А до чого тут це..?
Рідня в парашціє ц у Єрмака,Сирського,Подоляку..але це не заважає їм займати державні посади...
Головне щоб Цивінський справно робив свою роботу...
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06.08.2025 11:18 Ответить
Це ази.
Якщо у тебе рідня в руках ворога то будь ти самий супер патріот тебе можуть заставити працювати на нього використавши як заручників. В країні маса людей без подібного шлейфу але чомусь вони на таких постах не потрібні...
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06.08.2025 11:25 Ответить
Кажи: чому досі не чіпають батьків С-ського?
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06.08.2025 11:50 Ответить
Не знаю. Але Сирький тому й не найкращий варіант на Главкома хоча він і спец...
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06.08.2025 11:54 Ответить
Звідки ви знаєте? Чи думаєте, що будуть тиснути на сирського через батьків і волати про це на кожному куті?
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06.08.2025 12:16 Ответить
А хіба нам це подобається?
А хіба це викликає в нас гнів?
А хіба, про це.ми не пишимо постійно?
Чи Цевінський в цьому списку то.є інше?
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06.08.2025 11:30 Ответить
У Зеленського є бізне на Роісє.
Йому ФСБ через Мінкульт РФ гроші виділяло на його лайно-фільми.
І норм.

Навіть норм те, що ЗЄ з 2014 по 2018 валюту та наркоту через ОРДЛО контрабасом завозив в Україну.
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06.08.2025 11:32 Ответить
А до кого наші претензії призвели хоч до чогось?

Може ЗЄ зняли з виборів у 2019-му?
Може хтось звільнив Єрмака?
Може половину ОП звільнили?
Може Малюк відмовився призначати свого заступника?

ЗЕлені тупо вібірково доїбалися до незручного кандидата на посаду голови БЕБ.
Бо БЕБ для них є інструментом впливу на бізнес, опозицію, кандидатів на виборах.
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06.08.2025 11:43 Ответить
Нє! Тому що до дєрьмака з руснявим папою у ze-гнид питань нема, а до Цивінського є! Чому?!
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06.08.2025 12:20 Ответить
🦠💩подоляцький ,в Ермака папаня ФСБшник, в Подоляка , рідний брат,, був героем війни проти України , в Головнокомандуючого Сирьського - батькі і всі рідні - рашисти , боготворить ***** , в шефіра , підручного зейла паспорт - РФ , мамаша гетьманцева прямо зараз має бізнес в Криму …………………
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06.08.2025 13:10 Ответить
А в зеленого пропагандона Гладкого , так само рідний брат ФСБшник
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06.08.2025 13:11 Ответить
Вік не думав, що Україна заселена лохами. Абідно-да?
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06.08.2025 13:26 Ответить
Экономики нет,безпеки тем более,но у чинушек все вакансии заполнены и у всех есть важная работа.
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06.08.2025 11:01 Ответить
Партнери добряче защемили фаберже
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06.08.2025 11:02 Ответить
нашим защимишь!!!..ссут в глаза-говорят шо роса....
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06.08.2025 11:03 Ответить
русский паспорт хоть забрали?, переписать на тещь-собак все предупредили???
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06.08.2025 11:02 Ответить
Нет и никогда не было уззких паспортов.
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06.08.2025 11:15 Ответить
Ну це до СБУ.
Вони це вигадали - їм і спростовувати.
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06.08.2025 11:28 Ответить
Як шоу з поліграфом може прикрити те, що влада вкотре обісралась? Цей сморід вже не приховати!
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06.08.2025 11:04 Ответить
Та да! Обісратись можна було так, шоб лайно назовні не вилізло зі штанів. Але ніт! З поліграфом! По самі вуха!
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06.08.2025 11:50 Ответить
та невже... мабуть, домовились, нарешті...
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06.08.2025 11:08 Ответить
ЄС пообіцяв прикрити фінансування - кращий пендель для zeмародерні)
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06.08.2025 12:00 Ответить
зачекайте!
а те, що шмигаль холуйські виконував заборону від єрмачини, на це призначення так і забудеться?
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06.08.2025 11:10 Ответить
- "Не вірю у силу слова я, а вірю в силу пі*дюлей", - з п'єси "Павлік Морозов". (Лесь Подерев`янський)
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06.08.2025 11:11 Ответить
Ну і що - і буде цей Цивінський "цивінькати" під дудку єрмака як і всі решта НАБУ і САПи!!!
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06.08.2025 11:14 Ответить
Хорошо "сала за воротник залили" найвеличнейшему .
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06.08.2025 11:19 Ответить
ЗЕлені дебіли...

Тільки лайна на шару наїлися і гроші просрали.
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06.08.2025 11:26 Ответить
А может это было сделано спецом по указке из болот?
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06.08.2025 12:10 Ответить
... щоб просрати підтримку і допомогу. Оман виконується!
"Папа, я стараюсь"(с)
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06.08.2025 12:23 Ответить
А ха ха..детектори всі погоріли на куй... під час перевірки синка російського громадянина... Замітили українці чи ні, але в Україні пролазять на посади звязані на боротьбі з корупцією, та в інших конторах ,уродженці луганськоїДонецької області або фрукти, які мають коріння на рашкостані???
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06.08.2025 11:28 Ответить
А нагадай звідки інфа про рос-паспорт?
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06.08.2025 11:33 Ответить
Рос паспорт у батька ..інформація з 24 канала...Садового
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06.08.2025 12:34 Ответить
Три кандидата і у всіх тьрох родинні звязки в Росії..
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06.08.2025 12:41 Ответить
гнида 11:28 , чому ж ти не в упір " не бачишь", що в Сирьського , призначенним Зейлом батькі на паРаші рашистюгі , в подоляка брательник , вбивав українців, за , що , отримав героя , всіх кротів призначав самє зейло , у Баканова жінка - гр паРаші ……………
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06.08.2025 13:18 Ответить
Народ владі: прокидайся,ти обісрався!
Влада:а я і не спав.
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06.08.2025 11:34 Ответить
Ну добре, хлопець за рік всіх родичів збагатить, а сам ходитиме в обносках, і житиме в комуналочці)))))
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06.08.2025 11:38 Ответить
Ну а тепер хтось може вибачиться офіційно за весь оцей #лядський цирк?
А може хтось зі своєї кишені викладе $1,5 млрд, які нам вже не нададуть через підкилимні ігри чортів з Банкової щодо НАБУ та САП?
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06.08.2025 11:51 Ответить
Під тиском мітингувальників, опозиції і партнерів Цивінського призначено керівником, а не владою. Влада змінила памперси і хоче казатися чистими, не смердячими, демократами і справедливими, а насправді мародери, корупціонери і ворюги України. Чомусь мені здається, що всі інші зміни і значні призначення в Україні буде вирішувати вулиця, як колись це робив Майдан.
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06.08.2025 11:52 Ответить
Тиск тільки один спрацював - погрози прикрити фінансування zeрмакам!
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06.08.2025 12:01 Ответить
нарисовался будущий миллионер или миллиардер
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06.08.2025 11:55 Ответить
Чернишов з міндічами, ермаками , шефірами і головним мегажлобом - зейлом , на війні намародеривши, переплюнули пінчука з Ахметовим
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06.08.2025 13:22 Ответить
Маніпуляції зе-влади з призначенням судді Конституційного Суду України:

При призначенні О.Водяннікова суддею КСУ мало місце порушення вимог низки статей Закону "Про Конституційний Суд України", зокрема частини 8 статті https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19#n982 10-8.
Що полягає в ігноруванні створеною Президентом конкурсною комісією рішення Дорадчої групи експертів щодо рейтингового списку кандидатів (https://bit.ly/4iueOlX протокол #16 від 18.02.2025р.).
Тож, виявляється, що теперішній призначенець Водянніков отримав 4 голоси Дорадчої групи, як і ще один висуванець на вакантну посаду Савчин. Натомість, інший претендент Константий, який отримав 5 голосів Дорадчої групи, взагалі не був включений до списку претендентів на одну з трьох вакантних посад судді КСУ за квотою Президента згідно https://www.president.gov.ua/administration/rishennya-konkursnoyi-komisiyi-dlya-provedennya-konkursnogo-961?fbclid=IwY2xjawI-cCdleHRuA2FlbQIxMQABHSDPmSL6CgG8m1KpgDxe6C7hPH3SXuiF-IzyHMqcFlW3kwBT3xrI89fVHw_aem_x2_XXvCSw1d264XBCshFNQ рішення конкурсної комісії.
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06.08.2025 12:22 Ответить
А цікаво, сама Свириденко проходила поліграф?
Бо якось невдобно виходить, Може вона криса квартальна?
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06.08.2025 12:23 Ответить
Возврат независимости набу и сап и назначение(все таки)главы бэб-это(выражаясь понятным им языком) ввели на пол-шишечки всей этой мишпухе.Но,надеюсь,дойдет и до самых гланд.Непростой период для их когнитивных способностей: чтобы получить деньги от партнеров с Запада,которые потом надо привычно украсть,требуется допустить работу органов,которые красть не дадут..... Головоломка какая-то.
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06.08.2025 12:46 Ответить
Свириденко з перших днів показала,що вона брехлива цінична і непослідовна А головне почала свою роботу зпіара і порушень норм законодавства. Чергова гидота.
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06.08.2025 13:01 Ответить
Ну ви хочете щоб міністр фінансів при царі не послухав волю царя?
Який цар такі й міністри.
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06.08.2025 13:27 Ответить
 
 