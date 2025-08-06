Цивинского назначили директором БЭБ, - Свириденко

Александр Цивинский назначен директором Бюро экономической безопасности Украины.

Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

"После решения конкурсной комиссии, надлежащих проверок и прохождения полиграфа - нет предостережений относительно его кандидатуры.



Ожидаем обновления работы Бюро, укрепления института и достижения весомого уровня доверия между Бюро и украинскими предпринимателями. Важно, чтобы экономические отношения в Украине не искажались теневыми схемами и чтобы бизнес мог рассчитывать на уважение со стороны государства", - отметила она.

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Напомним, 1 августа премьер Свириденко сообщила, что провела разговор с Цивинским, во время которого они договорились о прохождении им полиграфа.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров отказался назначить победителя конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).

25 июня Комиссия по отбору директора БЭБ выбрала победителем конкурса на должность директора БЭБ Александра Цивинского - руководителя подразделения детективов во Втором Главном управлении НАБУ. 30 июня Комиссия передала премьер-министру Украины представление относительно победителя конкурса. Правительство должно было утвердить его кандидатуру в течение 10 дней.

Комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности решила не пересматривать свое решение. С этим согласились, как украинские члены комиссии, так и международные.

30 июля правительство снова отказалось назначить победителя.

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