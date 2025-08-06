Цивинского назначили директором БЭБ, - Свириденко
Александр Цивинский назначен директором Бюро экономической безопасности Украины.
Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
"После решения конкурсной комиссии, надлежащих проверок и прохождения полиграфа - нет предостережений относительно его кандидатуры.
Ожидаем обновления работы Бюро, укрепления института и достижения весомого уровня доверия между Бюро и украинскими предпринимателями. Важно, чтобы экономические отношения в Украине не искажались теневыми схемами и чтобы бизнес мог рассчитывать на уважение со стороны государства", - отметила она.
Напомним, 1 августа премьер Свириденко сообщила, что провела разговор с Цивинским, во время которого они договорились о прохождении им полиграфа.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что Кабинет Министров отказался назначить победителя конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).
25 июня Комиссия по отбору директора БЭБ выбрала победителем конкурса на должность директора БЭБ Александра Цивинского - руководителя подразделения детективов во Втором Главном управлении НАБУ. 30 июня Комиссия передала премьер-министру Украины представление относительно победителя конкурса. Правительство должно было утвердить его кандидатуру в течение 10 дней.
Комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности решила не пересматривать свое решение. С этим согласились, как украинские члены комиссии, так и международные.
30 июля правительство снова отказалось назначить победителя.
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Рідня в парашціє ц у Єрмака,Сирського,Подоляку..але це не заважає їм займати державні посади...
Головне щоб Цивінський справно робив свою роботу...
Якщо у тебе рідня в руках ворога то будь ти самий супер патріот тебе можуть заставити працювати на нього використавши як заручників. В країні маса людей без подібного шлейфу але чомусь вони на таких постах не потрібні...
А хіба це викликає в нас гнів?
А хіба, про це.ми не пишимо постійно?
Чи Цевінський в цьому списку то.є інше?
Йому ФСБ через Мінкульт РФ гроші виділяло на його лайно-фільми.
І норм.
Навіть норм те, що ЗЄ з 2014 по 2018 валюту та наркоту через ОРДЛО контрабасом завозив в Україну.
Може ЗЄ зняли з виборів у 2019-му?
Може хтось звільнив Єрмака?
Може половину ОП звільнили?
Може Малюк відмовився призначати свого заступника?
ЗЕлені тупо вібірково доїбалися до незручного кандидата на посаду голови БЕБ.
Бо БЕБ для них є інструментом впливу на бізнес, опозицію, кандидатів на виборах.
Вони це вигадали - їм і спростовувати.
а те, що шмигаль холуйські виконував заборону від єрмачини, на це призначення так і забудеться?
Тільки лайна на шару наїлися і гроші просрали.
"Папа, я стараюсь"(с)
Влада:а я і не спав.
А може хтось зі своєї кишені викладе $1,5 млрд, які нам вже не нададуть через підкилимні ігри чортів з Банкової щодо НАБУ та САП?
При призначенні О.Водяннікова суддею КСУ мало місце порушення вимог низки статей Закону "Про Конституційний Суд України", зокрема частини 8 статті https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19#n982 10-8.
Що полягає в ігноруванні створеною Президентом конкурсною комісією рішення Дорадчої групи експертів щодо рейтингового списку кандидатів (https://bit.ly/4iueOlX протокол #16 від 18.02.2025р.).
Тож, виявляється, що теперішній призначенець Водянніков отримав 4 голоси Дорадчої групи, як і ще один висуванець на вакантну посаду Савчин. Натомість, інший претендент Константий, який отримав 5 голосів Дорадчої групи, взагалі не був включений до списку претендентів на одну з трьох вакантних посад судді КСУ за квотою Президента згідно https://www.president.gov.ua/administration/rishennya-konkursnoyi-komisiyi-dlya-provedennya-konkursnogo-961?fbclid=IwY2xjawI-cCdleHRuA2FlbQIxMQABHSDPmSL6CgG8m1KpgDxe6C7hPH3SXuiF-IzyHMqcFlW3kwBT3xrI89fVHw_aem_x2_XXvCSw1d264XBCshFNQ рішення конкурсної комісії.
Бо якось невдобно виходить, Може вона криса квартальна?
Який цар такі й міністри.