Цивінського призначено директором БЕБ, - Свириденко

Олександра Цивінського призначено директором Бюро економічної безпеки України.

Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

"Після рішення конкурсної комісії, належних перевірок і проходження поліграфа — немає застережень щодо його кандидатури.



Очікуємо на оновлення роботи Бюро, зміцнення інституції та досягнення вагомого рівня довіри між Бюро й українськими підприємцями. Важливо, щоб економічні відносини в Україні не спотворювались тіньовими схемами та щоб бізнес міг розраховувати на повагу з боку держави", - зазначила вона.

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Нагадаємо, 1 серпня прем'єрка Свириденко повідомила, що провела розмову із Цивінським, під час якої вони домовились про проходження ним поліграфа.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

25 червня Комісія з добору директора БЕБ обрала переможцем конкурсу на посаду директора БЕБ Олександра Цивінського – керівника підрозділу детективів у Другому Головному управлінні НАБУ. 30 червня Комісія передала прем'єр-міністру України подання щодо переможця конкурсу. Уряд мав затвердити його кандидатуру протягом 10 днів.

Комісія з добору директора Бюро економічної безпеки вирішила не переглядати своє рішення. З цим погодилися, як українські члени комісії, так і міжнародні.

30 липня уряд знову відмовився призначити переможця.

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