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Новини Конкурс на керівника БЕБ Цивінський новий директор БЕБ
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Цивінського призначено директором БЕБ, - Свириденко

Цивінський новий директор Бюро економічної безпеки

Олександра Цивінського призначено директором Бюро економічної безпеки України.

Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

"Після рішення конкурсної комісії, належних перевірок і проходження поліграфа — немає застережень щодо його кандидатури.

Очікуємо на оновлення роботи Бюро, зміцнення інституції та досягнення вагомого рівня довіри між Бюро й українськими підприємцями. Важливо, щоб економічні відносини в Україні не спотворювались тіньовими схемами та щоб бізнес міг розраховувати на повагу з боку держави", - зазначила вона.

Також читайте: Цивінський повідомив, що вже пройшов поліграф

Нагадаємо, 1 серпня прем'єрка Свириденко повідомила, що провела розмову із Цивінським, під час якої вони домовились про проходження ним поліграфа.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

25 червня Комісія з добору директора БЕБ обрала переможцем конкурсу на посаду директора БЕБ Олександра Цивінського – керівника підрозділу детективів у Другому Головному управлінні НАБУ. 30 червня Комісія передала прем'єр-міністру України подання щодо переможця конкурсу. Уряд мав затвердити його кандидатуру протягом 10 днів.

Комісія з добору директора Бюро економічної безпеки вирішила не переглядати своє рішення. З цим погодилися, як українські члени комісії, так і міжнародні.

30 липня уряд знову відмовився призначити переможця.

Також читайте: Свириденко намагається зберегти собі і Зеленському лице, пропонуючи Цивінському пройти поліграф, - Шабунін

Автор: 

призначення (2330) Свириденко Юлія (425) Бюро економічної безпеки (720) Цивінський Олександр (14)


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Топ коментарі
+4
- "Не вірю у силу слова я, а вірю в силу пі*дюлей", - з п'єси "Павлік Морозов". (Лесь Подерев`янський)
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06.08.2025 11:11 Відповісти
+3
Як шоу з поліграфом може прикрити те, що влада вкотре обісралась? Цей сморід вже не приховати!
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06.08.2025 11:04 Відповісти
+2
Цивінський, тепер маєш вивернути цих гнид на виворіть!!!!
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06.08.2025 11:00 Відповісти
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Цивінський, тепер маєш вивернути цих гнид на виворіть!!!!
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06.08.2025 11:00 Відповісти
Ну от. Рідня в росіюшці є значить пост отримає 100 процентів. Вітаю шабуньку та всіх причетних...
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06.08.2025 11:01 Відповісти
В кожного другого є рідня в росії. То що тепер половина не придатних до посад і зрадників?
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06.08.2025 11:03 Відповісти
та ладно..кто при бабле и власти- странным образом да.....
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06.08.2025 11:05 Відповісти
Так. І це очевидно.
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06.08.2025 11:06 Відповісти
А до чого тут це..?
Рідня в парашціє ц у Єрмака,Сирського,Подоляку..але це не заважає їм займати державні посади...
Головне щоб Цивінський справно робив свою роботу...
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06.08.2025 11:18 Відповісти
Це ази.
Якщо у тебе рідня в руках ворога то будь ти самий супер патріот тебе можуть заставити працювати на нього використавши як заручників. В країні маса людей без подібного шлейфу але чомусь вони на таких постах не потрібні...
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06.08.2025 11:25 Відповісти
А хіба нам це подобається?
А хіба це викликає в нас гнів?
А хіба, про це.ми не пишимо постійно?
Чи Цевінський в цьому списку то.є інше?
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06.08.2025 11:30 Відповісти
Экономики нет,безпеки тем более,но у чинушек все вакансии заполнены и у всех есть важная работа.
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06.08.2025 11:01 Відповісти
Партнери добряче защемили фаберже
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06.08.2025 11:02 Відповісти
нашим защимишь!!!..ссут в глаза-говорят шо роса....
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06.08.2025 11:03 Відповісти
русский паспорт хоть забрали?, переписать на тещь-собак все предупредили???
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06.08.2025 11:02 Відповісти
Нет и никогда не было уззких паспортов.
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06.08.2025 11:15 Відповісти
Ну це до СБУ.
Вони це вигадали - їм і спростовувати.
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06.08.2025 11:28 Відповісти
Як шоу з поліграфом може прикрити те, що влада вкотре обісралась? Цей сморід вже не приховати!
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06.08.2025 11:04 Відповісти
та невже... мабуть, домовились, нарешті...
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06.08.2025 11:08 Відповісти
зачекайте!
а те, що шмигаль холуйські виконував заборону від єрмачини, на це призначення так і забудеться?
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06.08.2025 11:10 Відповісти
- "Не вірю у силу слова я, а вірю в силу пі*дюлей", - з п'єси "Павлік Морозов". (Лесь Подерев`янський)
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06.08.2025 11:11 Відповісти
Ну і що - і буде цей Цивінський "цивінькати" під дудку єрмака як і всі решта НАБУ і САПи!!!
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06.08.2025 11:14 Відповісти
Хорошо "сала за воротник залили" найвеличнейшему .
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06.08.2025 11:19 Відповісти
ЗЕлені дебіли...

Тільки лайна на шару наїлися і гроші просрали.
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06.08.2025 11:26 Відповісти
А ха ха..детектори всі погоріли на куй... під час перевірки синка російського громадянина... Замітили українці чи ні, але в Україні пролазять на посади звязані на боротьбі з корупцією, та в інших конторах ,уродженці луганськоїДонецької області або фрукти, які мають коріння на рашкостані???
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06.08.2025 11:28 Відповісти
 
 