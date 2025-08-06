Цивінський повідомив, що вже пройшов поліграф
Олександр Цивінський, який став переможцем конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки, вже пройшов поліграф.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у коментарі РБК-Україна.
Цивінський підтвердив, що пройшов поліграф, і зазначив, що результати проходження має надати Кабмін.
Варто додати, що у Верховній Раді очікують на призначення Цивінського вже сьогодні, 6 серпня.
Нагадаємо, 1 серпня прем'єрка Свириденко повідомила, що провела розмову із Цивінським, під час якої вони домовились про проходження ним поліграфа.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).
25 червня Комісія з добору директора БЕБ обрала переможцем конкурсу на посаду директора БЕБ Олександра Цивінського – керівника підрозділу детективів у Другому Головному управлінні НАБУ. 30 червня Комісія передала прем'єр-міністру України подання щодо переможця конкурсу. Уряд мав затвердити його кандидатуру протягом 10 днів.
Комісія з добору директора Бюро економічної безпеки вирішила не переглядати своє рішення. З цим погодилися, як українські члени комісії, так і міжнародні.
30 липня уряд знову відмовився призначити переможця.
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