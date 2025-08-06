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Новини Конкурс на керівника БЕБ
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Цивінський повідомив, що вже пройшов поліграф

Олекснадр Цивінський

Олександр Цивінський, який став переможцем конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки, вже пройшов поліграф.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у коментарі РБК-Україна.

Цивінський підтвердив, що пройшов поліграф, і зазначив, що результати проходження має надати Кабмін.

Варто додати, що у Верховній Раді очікують на призначення Цивінського вже сьогодні, 6 серпня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Свириденко намагається зберегти собі і Зеленському лице, пропонуючи Цивінському пройти поліграф, - Шабунін

Нагадаємо, 1 серпня прем'єрка Свириденко повідомила, що провела розмову із Цивінським, під час якої вони домовились про проходження ним поліграфа.

Читайте: Голосування за НАБУ - це не все. Потрібне призначення керівника БЕБ та перезавантаження ДБР, - Порошенко

Що передувало

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

25 червня Комісія з добору директора БЕБ обрала переможцем конкурсу на посаду директора БЕБ Олександра Цивінського – керівника підрозділу детективів у Другому Головному управлінні НАБУ. 30 червня Комісія передала прем'єр-міністру України подання щодо переможця конкурсу. Уряд мав затвердити його кандидатуру протягом 10 днів.

Комісія з добору директора Бюро економічної безпеки вирішила не переглядати своє рішення. З цим погодилися, як українські члени комісії, так і міжнародні.

30 липня уряд знову відмовився призначити переможця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конкурсна комісія не знає, чи буде призначено Цивінського директором БЕБ, з Кабміном зустрічей не заплановано, - Штефан

Автор: 

Бюро економічної безпеки (720) Цивінський Олександр (14)


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Топ коментарі
+4
І який висновок зробити поліграфу сказали в ОПі?
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06.08.2025 10:33 Відповісти
+3
ОПа і преЗедент не пройдуть поліграф з ймовірністю - 173%
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06.08.2025 10:34 Відповісти
+2
треба ще аналізи здати в клініці Пальчевського
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06.08.2025 10:33 Відповісти
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Поліграф це тупо інструмент впливу на того хто його проходить. Не більше.
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06.08.2025 10:30 Відповісти
І який висновок зробити поліграфу сказали в ОПі?
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06.08.2025 10:33 Відповісти
треба ще аналізи здати в клініці Пальчевського
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06.08.2025 10:33 Відповісти
Де проходив? В клініці Пальчевського ?
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06.08.2025 10:33 Відповісти
ОПа і преЗедент не пройдуть поліграф з ймовірністю - 173%
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06.08.2025 10:34 Відповісти
А може поліграф їх ній кум?
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06.08.2025 11:01 Відповісти
Ну тоді б хай поліграф пройшли усі можновладці, які мають родичів хоча б 1-2 черги за порєбріком...
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06.08.2025 10:40 Відповісти
Поліграф Поліграфович свої обов,язки виконав на відмінно.
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06.08.2025 10:41 Відповісти
В тещі поліграфа з'явилася хатинка в Іспанії.
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06.08.2025 10:42 Відповісти
головне без крайньої потреби на гелікоптерах не літати
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06.08.2025 10:45 Відповісти
Файно дуту підставив? Чи заплатив?.
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06.08.2025 10:56 Відповісти
Та все з ним нормально. Ідеальний чиновник - рідня з поспортом ерефії в наявності, все інше то х-ня...
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06.08.2025 10:57 Відповісти
Скоть. Я 20000 грн ніяк не зберу. Скоть.
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06.08.2025 10:58 Відповісти
Двісті тисяч. Гривень. Допоможеш?
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06.08.2025 10:59 Відповісти
а аналіз крові? це ж важливо..., ще тест на віл було б непогано..., а потім кабінет міністрів ще буде дивитись..., а краще передзвоніть на наступному тижні...
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06.08.2025 10:58 Відповісти
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06.08.2025 11:01 Відповісти
 
 