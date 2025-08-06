Цивінський повідомив, що вже пройшов поліграф

Олександр Цивінський, який став переможцем конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки, вже пройшов поліграф.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у коментарі РБК-Україна.

Цивінський підтвердив, що пройшов поліграф, і зазначив, що результати проходження має надати Кабмін.

Варто додати, що у Верховній Раді очікують на призначення Цивінського вже сьогодні, 6 серпня.

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Нагадаємо, 1 серпня прем'єрка Свириденко повідомила, що провела розмову із Цивінським, під час якої вони домовились про проходження ним поліграфа.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

25 червня Комісія з добору директора БЕБ обрала переможцем конкурсу на посаду директора БЕБ Олександра Цивінського – керівника підрозділу детективів у Другому Головному управлінні НАБУ. 30 червня Комісія передала прем'єр-міністру України подання щодо переможця конкурсу. Уряд мав затвердити його кандидатуру протягом 10 днів.

Комісія з добору директора Бюро економічної безпеки вирішила не переглядати своє рішення. З цим погодилися, як українські члени комісії, так і міжнародні.

30 липня уряд знову відмовився призначити переможця.

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