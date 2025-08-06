Цивинский сообщил, что уже прошел полиграф

Александр Цивинский, который стал победителем конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности, уже прошел полиграф.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в комментарии РБК-Украина.

Цивинский подтвердил, что прошел полиграф, и отметил, что результаты прохождения должен предоставить Кабмин.

Нужно добавить, что в Верховной Раде ожидают назначения Цывинского уже сегодня, 6 августа.

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Напомним, 1 августа премьер Свириденко сообщила, что провела разговор с Цивинским, во время которого они договорились о прохождении им полиграфа.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров отказался назначить победителя конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).

25 июня Комиссия по отбору директора БЭБ выбрала победителем конкурса на должность директора БЭБ Александра Цивинского - руководителя подразделения детективов во Втором Главном управлении НАБУ. 30 июня Комиссия передала премьер-министру Украины представление относительно победителя конкурса. Правительство должно было утвердить его кандидатуру в течение 10 дней.

Комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности решила не пересматривать свое решение. С этим согласились, как украинские члены комиссии, так и международные.

30 июля правительство снова отказалось назначить победителя.

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