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Новости Конкурс на руководителя БЭБ
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Цивинский сообщил, что уже прошел полиграф

Александр Цивинский

Александр Цивинский, который стал победителем конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности, уже прошел полиграф.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в комментарии РБК-Украина.

Цивинский подтвердил, что прошел полиграф, и отметил, что результаты прохождения должен предоставить Кабмин.

Нужно добавить, что в Верховной Раде ожидают назначения Цывинского уже сегодня, 6 августа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Свириденко пытается сохранить себе и Зеленскому лицо, предлагая Цывинскому пройти полиграф, - Шабунин

Напомним, 1 августа премьер Свириденко сообщила, что провела разговор с Цивинским, во время которого они договорились о прохождении им полиграфа.

Читайте: Голосование за НАБУ - это не все. Нужно назначение руководителя БЭБ и перезагрузка ГБР, - Порошенко

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров отказался назначить победителя конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).

25 июня Комиссия по отбору директора БЭБ выбрала победителем конкурса на должность директора БЭБ Александра Цивинского - руководителя подразделения детективов во Втором Главном управлении НАБУ. 30 июня Комиссия передала премьер-министру Украины представление относительно победителя конкурса. Правительство должно было утвердить его кандидатуру в течение 10 дней.

Комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности решила не пересматривать свое решение. С этим согласились, как украинские члены комиссии, так и международные.

30 июля правительство снова отказалось назначить победителя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конкурсная комиссия не знает, будет ли назначен Цывинский директором БЭБ, с Кабмином встреч не запланировано, - Штефан

Автор: 

Бюро экономической безопасности (240) Цивинский Александр (12)


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Поліграф це тупо інструмент впливу на того хто його проходить. Не більше.
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06.08.2025 10:30 Ответить
І який висновок зробити поліграфу сказали в ОПі?
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06.08.2025 10:33 Ответить
треба ще аналізи здати в клініці Пальчевського
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06.08.2025 10:33 Ответить
Де проходив? В клініці Пальчевського ?
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06.08.2025 10:33 Ответить
ОПа і преЗедент не пройдуть поліграф з ймовірністю - 173%
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06.08.2025 10:34 Ответить
А може поліграф їх ній кум?
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06.08.2025 11:01 Ответить
Ну тоді б хай поліграф пройшли усі можновладці, які мають родичів хоча б 1-2 черги за порєбріком...
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06.08.2025 10:40 Ответить
Поліграф Поліграфович свої обов,язки виконав на відмінно.
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06.08.2025 10:41 Ответить
В тещі поліграфа з'явилася хатинка в Іспанії.
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06.08.2025 10:42 Ответить
головне без крайньої потреби на гелікоптерах не літати
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06.08.2025 10:45 Ответить
Файно дуту підставив? Чи заплатив?.
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06.08.2025 10:56 Ответить
Та все з ним нормально. Ідеальний чиновник - рідня з поспортом ерефії в наявності, все інше то х-ня...
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06.08.2025 10:57 Ответить
Скоть. Я 20000 грн ніяк не зберу. Скоть.
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06.08.2025 10:58 Ответить
Двісті тисяч. Гривень. Допоможеш?
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06.08.2025 10:59 Ответить
а аналіз крові? це ж важливо..., ще тест на віл було б непогано..., а потім кабінет міністрів ще буде дивитись..., а краще передзвоніть на наступному тижні...
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06.08.2025 10:58 Ответить
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06.08.2025 11:01 Ответить
Це так земразі хочуть впливати на директора беб. Зеля ган..он
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06.08.2025 11:01 Ответить
 
 