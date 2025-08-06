Послы G7 о назначении Цивинского: Это способствует улучшению бизнес-климата в Украине

Послы стран G7 приветствуют назначение Александра Цивинского директором Бюро экономической безопасности.

Соответствующее заявление обнародовано в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Поздравляем Александра Цивинского с назначением директором Бюро экономической безопасности Украины. Это важный шаг со стороны Кабинета Министров в поддержку прозрачного и подотчетного руководства, что укрепляет институт и способствует улучшению бизнес-климата в Украине", - отметили там.

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Напомним, 6 августа Кабинет Министров назначил Александра Цивинского директором БЭБ.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров отказался назначить победителя конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).

25 июня Комиссия по отбору директора БЭБ выбрала победителем конкурса на должность директора БЭБ Александра Цивинского - руководителя подразделения детективов во Втором Главном управлении НАБУ. 30 июня Комиссия передала премьер-министру Украины представление относительно победителя конкурса. Правительство должно было утвердить его кандидатуру в течение 10 дней.

Комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности решила не пересматривать свое решение. С этим согласились, как украинские члены комиссии, так и международные.

30 июля правительство снова отказалось назначить победителя.

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