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Новости Цивинский новый директор БЭБ
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Послы G7 о назначении Цивинского: Это способствует улучшению бизнес-климата в Украине

Назначение Цивинского в БЭБ Что говорят в G7

Послы стран G7 приветствуют назначение Александра Цивинского директором Бюро экономической безопасности.

Соответствующее заявление обнародовано в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Поздравляем Александра Цивинского с назначением директором Бюро экономической безопасности Украины. Это важный шаг со стороны Кабинета Министров в поддержку прозрачного и подотчетного руководства, что укрепляет институт и способствует улучшению бизнес-климата в Украине", - отметили там.

Назначение Цивинского в БЭБ Что говорят в G7

Читайте: Матернова приветствует назначение Цивинского руководителем БЭБ: Это ключевая реформа для вступления в ЕС

Напомним, 6 августа Кабинет Министров назначил Александра Цивинского директором БЭБ.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров отказался назначить победителя конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).

25 июня Комиссия по отбору директора БЭБ выбрала победителем конкурса на должность директора БЭБ Александра Цивинского - руководителя подразделения детективов во Втором Главном управлении НАБУ. 30 июня Комиссия передала премьер-министру Украины представление относительно победителя конкурса. Правительство должно было утвердить его кандидатуру в течение 10 дней.

Комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности решила не пересматривать свое решение. С этим согласились, как украинские члены комиссии, так и международные.

30 июля правительство снова отказалось назначить победителя.

Также читайте: Еврокомиссар Кос приветствует назначение директора БЭБ: "Прогресс должен продолжаться"

Автор: 

G7 (882) назначение (2197) Бюро экономической безопасности (243) Цивинский Александр (12)


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от дурні!!
покращення бізнесу можуть сприяти
бізнес-няні ЗЕчорта
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06.08.2025 16:15 Ответить
Нет в Украине бизнеса, нет и не было никогда, есть барыги вороватые которых крышуют не менее вороватые чинуши к платят за этот банкет как всегда простые украинцы.
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06.08.2025 16:16 Ответить
При зеленському хіба що бізнес-клімаксу!
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06.08.2025 16:20 Ответить
Влада натяків не розуміє. Їй треба прямо і однозначно: «Це покращить умови вашого майбутнього відбування покарання»
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06.08.2025 16:28 Ответить
До таких призначень добавити декілька звільнень, відставок і одне складання повноважень тоді любий клімат в Україні був би ЗОЛОТО.
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06.08.2025 16:36 Ответить
Зверніть увагу, що про пвернення довіри мова вже не іде.
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06.08.2025 16:44 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=FpsE0Ovc1r4

Червінський з зали суду про МАЛЮКА й його банду -не про тих хто на фронті ...
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06.08.2025 16:53 Ответить
дивитися відео з 6 хв-Червінеський про раба МАРОДЕРАТУ -СБУ
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06.08.2025 16:55 Ответить
 
 