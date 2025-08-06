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Новости Цивинский новый директор БЭБ
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Еврокомиссар Кос приветствует назначение директора БЭБ: "Прогресс должен продолжаться"

Еврокомиссия приветствует назначение директора БЭБ

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос приветствует назначение Александра Цивинского руководителем Бюро экономической безопасности.

Об этом она сообщила в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"ЕС поддерживает этот шаг к укреплению институтов и путь Украины к членству. Прогресс должен продолжаться", - подчеркнула она.

Еврокомиссия приветствует назначение директора БЭБ

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Напомним, 6 августа Кабинет Министров назначил Александра Цивинского директором БЭБ.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров отказался назначить победителя конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).

25 июня Комиссия по отбору директора БЭБ выбрала победителем конкурса на должность директора БЭБ Александра Цивинского - руководителя подразделения детективов во Втором Главном управлении НАБУ. 30 июня Комиссия передала премьер-министру Украины представление относительно победителя конкурса. Правительство должно было утвердить его кандидатуру в течение 10 дней.

Комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности решила не пересматривать свое решение. С этим согласились, как украинские члены комиссии, так и международные.

30 июля правительство снова отказалось назначить победителя.

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Автор: 

Еврокомиссия (1503) Бюро экономической безопасности (243) Цивинский Александр (12)


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Отримали люлєй і накінець зельоні родили.
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06.08.2025 13:21 Ответить
Тобто, регрес Єврокомісія "не помітила". Шкода...
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06.08.2025 13:26 Ответить
Свириденко підтвердила, для якого лайна, вона посаджена в Будинок Уряду, члЄНАМИ з Опу!!
Заради запису в трудовій книжці, вона готова і на більш смердючі справи, по дзвінку з ОПУ!!!
Щось подібне, уже було, за ригоАНАЛІВ та литвина з ВРУ, коли вони «лампічили» по команді з АПУ, Харківські угоди, щоб зрадити Україну!!
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06.08.2025 13:29 Ответить
Цивінському тепер треба показати фахову роботу та показати суспільству,що недаремно його відстоювали перед владою. Бути дуже обережним в спілкуваннях та висловлюваннях....Команду "фас" ніхто,скоріше за все,не спростовував,а вірогідніше навіть посилив...
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06.08.2025 13:43 Ответить
 
 