Еврокомиссар Кос приветствует назначение директора БЭБ: "Прогресс должен продолжаться"
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос приветствует назначение Александра Цивинского руководителем Бюро экономической безопасности.
Об этом она сообщила в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
"ЕС поддерживает этот шаг к укреплению институтов и путь Украины к членству. Прогресс должен продолжаться", - подчеркнула она.
Напомним, 6 августа Кабинет Министров назначил Александра Цивинского директором БЭБ.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что Кабинет Министров отказался назначить победителя конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).
25 июня Комиссия по отбору директора БЭБ выбрала победителем конкурса на должность директора БЭБ Александра Цивинского - руководителя подразделения детективов во Втором Главном управлении НАБУ. 30 июня Комиссия передала премьер-министру Украины представление относительно победителя конкурса. Правительство должно было утвердить его кандидатуру в течение 10 дней.
Комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности решила не пересматривать свое решение. С этим согласились, как украинские члены комиссии, так и международные.
30 июля правительство снова отказалось назначить победителя.
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Заради запису в трудовій книжці, вона готова і на більш смердючі справи, по дзвінку з ОПУ!!!
Щось подібне, уже було, за ригоАНАЛІВ та литвина з ВРУ, коли вони «лампічили» по команді з АПУ, Харківські угоди, щоб зрадити Україну!!