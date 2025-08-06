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Новини Цивінський новий директор БЕБ
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Єврокомісарка Кос вітає призначення директора БЕБ: "Прогрес має тривати"

Єврокомісія вітає призначення директора БЕБ

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос вітає призначення Олександра Цивінського керівником Бюро економічної безпеки.

Про це вона повідомила у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"ЄС підтримує цей крок до зміцнення інституцій та шлях України до членства. Прогрес має тривати", - наголосила вона.

Єврокомісія вітає призначення директора БЕБ

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Нагадаємо, 6 серпня Кабінет Міністрів призначив Олександра Цивінського директором БЕБ.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

25 червня Комісія з добору директора БЕБ обрала переможцем конкурсу на посаду директора БЕБ Олександра Цивінського – керівника підрозділу детективів у Другому Головному управлінні НАБУ. 30 червня Комісія передала прем'єр-міністру України подання щодо переможця конкурсу. Уряд мав затвердити його кандидатуру протягом 10 днів.

Комісія з добору директора Бюро економічної безпеки вирішила не переглядати своє рішення. З цим погодилися, як українські члени комісії, так і міжнародні.

30 липня уряд знову відмовився призначити переможця.

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Автор: 

Єврокомісія (2235) Бюро економічної безпеки (720) Цивінський Олександр (14)


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Отримали люлєй і накінець зельоні родили.
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06.08.2025 13:21 Відповісти
Тобто, регрес Єврокомісія "не помітила". Шкода...
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06.08.2025 13:26 Відповісти
Свириденко підтвердила, для якого лайна, вона посаджена в Будинок Уряду, члЄНАМИ з Опу!!
Заради запису в трудовій книжці, вона готова і на більш смердючі справи, по дзвінку з ОПУ!!!
Щось подібне, уже було, за ригоАНАЛІВ та литвина з ВРУ, коли вони «лампічили» по команді з АПУ, Харківські угоди, щоб зрадити Україну!!
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06.08.2025 13:29 Відповісти
Цивінському тепер треба показати фахову роботу та показати суспільству,що недаремно його відстоювали перед владою. Бути дуже обережним в спілкуваннях та висловлюваннях....Команду "фас" ніхто,скоріше за все,не спростовував,а вірогідніше навіть посилив...
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06.08.2025 13:43 Відповісти
 
 