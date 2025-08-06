Єврокомісарка Кос вітає призначення директора БЕБ: "Прогрес має тривати"

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос вітає призначення Олександра Цивінського керівником Бюро економічної безпеки.

Про це вона повідомила у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"ЄС підтримує цей крок до зміцнення інституцій та шлях України до членства. Прогрес має тривати", - наголосила вона.

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Нагадаємо, 6 серпня Кабінет Міністрів призначив Олександра Цивінського директором БЕБ.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

25 червня Комісія з добору директора БЕБ обрала переможцем конкурсу на посаду директора БЕБ Олександра Цивінського – керівника підрозділу детективів у Другому Головному управлінні НАБУ. 30 червня Комісія передала прем'єр-міністру України подання щодо переможця конкурсу. Уряд мав затвердити його кандидатуру протягом 10 днів.

Комісія з добору директора Бюро економічної безпеки вирішила не переглядати своє рішення. З цим погодилися, як українські члени комісії, так і міжнародні.

30 липня уряд знову відмовився призначити переможця.

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