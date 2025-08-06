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Новости Цивинский новый директор БЭБ
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Матернова приветствует назначение Цивинского руководителем БЭБ: Это ключевая реформа для вступления в ЕС

матернова

Посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова назвала назначение Александра Цивинского главой Бюро экономической безопасности "замечательной новостью" и важным шагом на пути к членству Украины в ЕС.

Об этом она написала в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это ключевая реформа для вступления в ЕС и выполнения требований МВФ", - заявила Матернова. Она подчеркнула, что это также способствует укреплению доверия со стороны общества и международных партнеров.

Напомним, 6 августа Кабинет Министров назначил Александра Цивинского директором БЭБ.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров отказался назначить победителя конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).

25 июня Комиссия по отбору директора БЭБ выбрала победителем конкурса на должность директора БЭБ Александра Цивинского - руководителя подразделения детективов во Втором Главном управлении НАБУ. 30 июня Комиссия передала премьер-министру Украины представление относительно победителя конкурса. Правительство должно было утвердить его кандидатуру в течение 10 дней.

Комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности решила не пересматривать свое решение. С этим согласились как украинские члены комиссии, так и международные.

30 июля правительство снова отказалось назначить победителя.

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Автор: 

Матернова Екатерина (78) Бюро экономической безопасности (243) Цивинский Александр (12)


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мать пияда хатинку житіє твоє.
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06.08.2025 14:07 Ответить
Щось кожна реформа яку Україна робить є "ключовою для вступу в ЄС", а віз і нині там.
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06.08.2025 14:10 Ответить
Ничего не изменятся,законы писали и пишут хабарники под себя и себе подобных,пока действуют законы регионалов и липецких шестерок все останется как и было.
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06.08.2025 14:15 Ответить
Це ключова реформа для вступу до ЄС
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А кто был категорически против?
Зеленский и кабмин во главе с новой премьеркой.
Делайте выводы.
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06.08.2025 14:26 Ответить
 
 