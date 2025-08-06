УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11906 відвідувачів онлайн
Новини Цивінський новий директор БЕБ
510 7

Матернова привітала призначення Цивінського керівником БЕБ: Це ключова реформа для вступу до ЄС

матернова

Посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова назвала призначення Олександра Цивінського головою Бюро економічної безпеки "чудовою новиною" і важливим кроком на шляху до членства України в ЄС.

Про це вона написала у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це ключова реформа для вступу до ЄС та виконання вимог МВФ", - заявила Матернова. Вона наголосила, що це також сприяє зміцненню довіри з боку суспільства та міжнародних партнерів.

Нагадаємо, 6 серпня Кабінет Міністрів призначив Олександра Цивінського директором БЕБ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єврокомісарка Кос вітає призначення директора БЕБ: "Прогрес має тривати"

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

25 червня Комісія з добору директора БЕБ обрала переможцем конкурсу на посаду директора БЕБ Олександра Цивінського – керівника підрозділу детективів у Другому Головному управлінні НАБУ. 30 червня Комісія передала прем'єр-міністру України подання щодо переможця конкурсу. Уряд мав затвердити його кандидатуру протягом 10 днів.

Комісія з добору директора Бюро економічної безпеки вирішила не переглядати своє рішення. З цим погодилися, як українські члени комісії, так і міжнародні.

30 липня уряд знову відмовився призначити переможця.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Цивінського призначено директором БЕБ, - Свириденко

Автор: 

Матернова Катаріна (94) Бюро економічної безпеки (720) Цивінський Олександр (14)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
мать пияда хатинку житіє твоє.
показати весь коментар
06.08.2025 14:07 Відповісти
Щось кожна реформа яку Україна робить є "ключовою для вступу в ЄС", а віз і нині там.
показати весь коментар
06.08.2025 14:10 Відповісти
Ничего не изменятся,законы писали и пишут хабарники под себя и себе подобных,пока действуют законы регионалов и липецких шестерок все останется как и было.
показати весь коментар
06.08.2025 14:15 Відповісти
Це ключова реформа для вступу до ЄС
----------------------------------------------------------
А кто был категорически против?
Зеленский и кабмин во главе с новой премьеркой.
Делайте выводы.
показати весь коментар
06.08.2025 14:26 Відповісти
Реформою назвемо тоді, коли сядуть свириденки, шмигалі, умєрови, єрмаки,…
показати весь коментар
06.08.2025 14:42 Відповісти
А Татаров?))
показати весь коментар
06.08.2025 14:55 Відповісти
А, тобто до Єрмака і Татарова і вообще до того, як у нас «керує демократично» пан президент - питань у ЄС «нема». Ок
показати весь коментар
06.08.2025 14:52 Відповісти
 
 