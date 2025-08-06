Матернова привітала призначення Цивінського керівником БЕБ: Це ключова реформа для вступу до ЄС

Посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова назвала призначення Олександра Цивінського головою Бюро економічної безпеки "чудовою новиною" і важливим кроком на шляху до членства України в ЄС.

Про це вона написала у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це ключова реформа для вступу до ЄС та виконання вимог МВФ", - заявила Матернова. Вона наголосила, що це також сприяє зміцненню довіри з боку суспільства та міжнародних партнерів.

Нагадаємо, 6 серпня Кабінет Міністрів призначив Олександра Цивінського директором БЕБ.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

25 червня Комісія з добору директора БЕБ обрала переможцем конкурсу на посаду директора БЕБ Олександра Цивінського – керівника підрозділу детективів у Другому Головному управлінні НАБУ. 30 червня Комісія передала прем'єр-міністру України подання щодо переможця конкурсу. Уряд мав затвердити його кандидатуру протягом 10 днів.

Комісія з добору директора Бюро економічної безпеки вирішила не переглядати своє рішення. З цим погодилися, як українські члени комісії, так і міжнародні.

30 липня уряд знову відмовився призначити переможця.

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