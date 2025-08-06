Посли G7 про призначення Цивінського: Це сприяє покращенню бізнес-клімату в Україні
Посли країн G7 вітають призначення Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки.
Відповідну заяву оприлюднено в соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
"Вітаємо Олександра Цивінського з призначенням директором Бюро економічної безпеки України. Це важливий крок з боку Кабінету Міністрів на підтримку прозорого та підзвітного керівництва, що зміцнює інституцію та сприяє покращенню бізнес-клімату в Україні", - зазначили там.
Нагадаємо, 6 серпня Кабінет Міністрів призначив Олександра Цивінського директором БЕБ.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).
25 червня Комісія з добору директора БЕБ обрала переможцем конкурсу на посаду директора БЕБ Олександра Цивінського – керівника підрозділу детективів у Другому Головному управлінні НАБУ. 30 червня Комісія передала прем'єр-міністру України подання щодо переможця конкурсу. Уряд мав затвердити його кандидатуру протягом 10 днів.
Комісія з добору директора Бюро економічної безпеки вирішила не переглядати своє рішення. З цим погодилися, як українські члени комісії, так і міжнародні.
30 липня уряд знову відмовився призначити переможця.
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