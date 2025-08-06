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Новини Цивінський новий директор БЕБ
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Посли G7 про призначення Цивінського: Це сприяє покращенню бізнес-клімату в Україні

Призначення Цивінського у БЕБ Що кажуть в G7

Посли країн G7 вітають призначення Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки.

Відповідну заяву оприлюднено в соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаємо Олександра Цивінського з призначенням директором Бюро економічної безпеки України. Це важливий крок з боку Кабінету Міністрів на підтримку прозорого та підзвітного керівництва, що зміцнює інституцію та сприяє покращенню бізнес-клімату в Україні", - зазначили там.

Призначення Цивінського у БЕБ Що кажуть в G7

Читайте: Матернова привітала призначення Цивінського керівником БЕБ: Це ключова реформа для вступу до ЄС

Нагадаємо, 6 серпня Кабінет Міністрів призначив Олександра Цивінського директором БЕБ.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

25 червня Комісія з добору директора БЕБ обрала переможцем конкурсу на посаду директора БЕБ Олександра Цивінського – керівника підрозділу детективів у Другому Головному управлінні НАБУ. 30 червня Комісія передала прем'єр-міністру України подання щодо переможця конкурсу. Уряд мав затвердити його кандидатуру протягом 10 днів.

Комісія з добору директора Бюро економічної безпеки вирішила не переглядати своє рішення. З цим погодилися, як українські члени комісії, так і міжнародні.

30 липня уряд знову відмовився призначити переможця.

Також читайте: Єврокомісарка Кос вітає призначення директора БЕБ: "Прогрес має тривати"

Автор: 

G-7 G7 (1089) призначення (2333) Бюро економічної безпеки (720) Цивінський Олександр (14)


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от дурні!!
покращення бізнесу можуть сприяти
бізнес-няні ЗЕчорта
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06.08.2025 16:15 Відповісти
Нет в Украине бизнеса, нет и не было никогда, есть барыги вороватые которых крышуют не менее вороватые чинуши к платят за этот банкет как всегда простые украинцы.
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06.08.2025 16:16 Відповісти
При зеленському хіба що бізнес-клімаксу!
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06.08.2025 16:20 Відповісти
Влада натяків не розуміє. Їй треба прямо і однозначно: «Це покращить умови вашого майбутнього відбування покарання»
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06.08.2025 16:28 Відповісти
До таких призначень добавити декілька звільнень, відставок і одне складання повноважень тоді любий клімат в Україні був би ЗОЛОТО.
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06.08.2025 16:36 Відповісти
Зверніть увагу, що про пвернення довіри мова вже не іде.
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06.08.2025 16:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=FpsE0Ovc1r4

Червінський з зали суду про МАЛЮКА й його банду -не про тих хто на фронті ...
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06.08.2025 16:53 Відповісти
дивитися відео з 6 хв-Червінеський про раба МАРОДЕРАТУ -СБУ
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06.08.2025 16:55 Відповісти
 
 