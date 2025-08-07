Єврокомісія привітала призначення директора БЕБ Цивінського та закликала до подальших реформ

Європейська комісія позитивно оцінила призначення нового директора Бюро економічної безпеки України (БЕБ) Олександра Цивінського та наголосила на важливості подальших реформ у сфері верховенства права.

Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє у коментарі "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Ми вітаємо призначення директора Бюро економічної безпеки України (БЕБ). Це призначення було здійснене за результатами прозорого та заснованого на заслугах відбору за участі незалежних експертів", - зазначив він.

Мерсьє підкреслив, що це рішення сприяє реформі БЕБ та забезпеченню його незалежного й ефективного функціонування. За його словами, ця реформа є частиною зобов'язань України у процесі євроінтеграції.

"Ми закликаємо Україну й надалі робити важливі кроки для зміцнення верховенства права", - зазначив Мерсьє.

Нагадаємо, 6 серпня Кабінет Міністрів призначив Олександра Цивінського директором БЕБ.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

25 червня Комісія з добору директора БЕБ обрала переможцем конкурсу на посаду директора БЕБ Олександра Цивінського – керівника підрозділу детективів у Другому Головному управлінні НАБУ. 30 червня Комісія передала прем'єр-міністру України подання щодо переможця конкурсу. Уряд мав затвердити його кандидатуру протягом 10 днів.

Комісія з добору директора Бюро економічної безпеки вирішила не переглядати своє рішення. З цим погодилися, як українські члени комісії, так і міжнародні.

30 липня уряд знову відмовився призначити переможця.

