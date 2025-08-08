РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9749 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Запорожской области
369 1

Минюст начал эвакуацию осужденных из трех учреждений в Запорожье после трагедии в Беленьковской колонии

Удар РФ по Беленьковской колонии

После гибели людей в Беленьковской исправительной колонии из-за российского удара Министерство юстиции начало эвакуацию двух других исправительных колоний и следственного изолятора на территории Запорожской области.

Об этом ведомство сообщило в ответе на запрос издания ZMINA, информирует Цензор.НЕТ.

Как отметили в ведомстве, по состоянию на 7 августа 2025 года руководство Запорожской ОГА и 17 армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ приняло решение провести обязательную эвакуацию осужденных и людей, взятых под стражу, которые находятся в государственных учреждениях:

  • "Запорожский следственный изолятор";
  • "Вольнянское учреждение исполнения наказаний (№11)";
  • "Каменская исправительная колония (№101)".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Всех осужденных эвакуировали из колонии в Запорожье, которую россияне атаковали КАБами, - Галущенко

В Минюсте пояснили, что эвакуация осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Кабмина № 934 от 7 ноября 2018 года.

Согласно этому документу, обязательную эвакуацию осуществляют в случае введения военного положения на территориях, приближенных к зонам боевых действий.

Исправительные колонии № 11, № 101 и Запорожский следственный изолятор были последними неэвакуированными учреждениями в Запорожской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Орехову: Спасательная операция завершена - мужчина погиб. ФОТО

Председатель организации Защита заключенных Украины Олег Цвилый считает, что учитывая эту ситуацию, эвакуацию следует провести и в колониях Сум, Харькова, Кривого Рога и Николаевской области.

Цвилый также считает, что к эвакуации колоний в Запорожье власть подтолкнула трагедия в Беленьковской исправительной колонии (№ 99).

Напомним, что 28 июля 2025 года, ориентировочно в 23:28 вооруженные силы РФ осуществили авиационный удар по территории Беленьковской исправительной колонии в Запорожской области с помощью четырех управляемых авиационных бомб (КАБ). Сообщалось о 17 погибших и более 40 раненых.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Беленьковской колонии: Лубинец обратился к премьер-министру и министру юстиции относительно обеспечения безопасности людей в местах несвободы. ФОТОрепортаж

колония (430) Минюст (1771) СИЗО (1371) эвакуация (2143) Запорожская область (3395)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А на звільнені місця,посадити агентів які співпрацювали з ФСБ.
показать весь комментарий
08.08.2025 19:35 Ответить
 
 