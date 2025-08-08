Минюст начал эвакуацию осужденных из трех учреждений в Запорожье после трагедии в Беленьковской колонии
После гибели людей в Беленьковской исправительной колонии из-за российского удара Министерство юстиции начало эвакуацию двух других исправительных колоний и следственного изолятора на территории Запорожской области.
Об этом ведомство сообщило в ответе на запрос издания ZMINA, информирует Цензор.НЕТ.
Как отметили в ведомстве, по состоянию на 7 августа 2025 года руководство Запорожской ОГА и 17 армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ приняло решение провести обязательную эвакуацию осужденных и людей, взятых под стражу, которые находятся в государственных учреждениях:
- "Запорожский следственный изолятор";
- "Вольнянское учреждение исполнения наказаний (№11)";
- "Каменская исправительная колония (№101)".
В Минюсте пояснили, что эвакуация осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Кабмина № 934 от 7 ноября 2018 года.
Согласно этому документу, обязательную эвакуацию осуществляют в случае введения военного положения на территориях, приближенных к зонам боевых действий.
Исправительные колонии № 11, № 101 и Запорожский следственный изолятор были последними неэвакуированными учреждениями в Запорожской области.
Председатель организации Защита заключенных Украины Олег Цвилый считает, что учитывая эту ситуацию, эвакуацию следует провести и в колониях Сум, Харькова, Кривого Рога и Николаевской области.
Цвилый также считает, что к эвакуации колоний в Запорожье власть подтолкнула трагедия в Беленьковской исправительной колонии (№ 99).
Напомним, что 28 июля 2025 года, ориентировочно в 23:28 вооруженные силы РФ осуществили авиационный удар по территории Беленьковской исправительной колонии в Запорожской области с помощью четырех управляемых авиационных бомб (КАБ). Сообщалось о 17 погибших и более 40 раненых.
