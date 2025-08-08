Минюст начал эвакуацию осужденных из трех учреждений в Запорожье после трагедии в Беленьковской колонии

После гибели людей в Беленьковской исправительной колонии из-за российского удара Министерство юстиции начало эвакуацию двух других исправительных колоний и следственного изолятора на территории Запорожской области.

Об этом ведомство сообщило в ответе на запрос издания ZMINA, информирует Цензор.НЕТ.

Как отметили в ведомстве, по состоянию на 7 августа 2025 года руководство Запорожской ОГА и 17 армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ приняло решение провести обязательную эвакуацию осужденных и людей, взятых под стражу, которые находятся в государственных учреждениях:

"Запорожский следственный изолятор";

"Вольнянское учреждение исполнения наказаний (№11)";

"Каменская исправительная колония (№101)".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Всех осужденных эвакуировали из колонии в Запорожье, которую россияне атаковали КАБами, - Галущенко

В Минюсте пояснили, что эвакуация осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Кабмина № 934 от 7 ноября 2018 года.

Согласно этому документу, обязательную эвакуацию осуществляют в случае введения военного положения на территориях, приближенных к зонам боевых действий.

Исправительные колонии № 11, № 101 и Запорожский следственный изолятор были последними неэвакуированными учреждениями в Запорожской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Орехову: Спасательная операция завершена - мужчина погиб. ФОТО

Председатель организации Защита заключенных Украины Олег Цвилый считает, что учитывая эту ситуацию, эвакуацию следует провести и в колониях Сум, Харькова, Кривого Рога и Николаевской области.

Цвилый также считает, что к эвакуации колоний в Запорожье власть подтолкнула трагедия в Беленьковской исправительной колонии (№ 99).

Напомним, что 28 июля 2025 года, ориентировочно в 23:28 вооруженные силы РФ осуществили авиационный удар по территории Беленьковской исправительной колонии в Запорожской области с помощью четырех управляемых авиационных бомб (КАБ). Сообщалось о 17 погибших и более 40 раненых.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Беленьковской колонии: Лубинец обратился к премьер-министру и министру юстиции относительно обеспечения безопасности людей в местах несвободы. ФОТОрепортаж