Мін’юст почав евакуацію засуджених із трьох установ на Запоріжжі після трагедії у Біленьківській колонії

Після загибелі людей в Біленьківській виправній колонії через російський удар Міністерство юстиції розпочало евакуацію двох інших виправних колоній та слідчого ізолятора на території Запорізької області.

Про це відомство повідомило у відповіді на запит видання ZMINA, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначили у відомстві, станом на 7 серпня 2025 року керівництво Запорізької ОВА та 17 армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ ухвалило рішення провести обов’язкову евакуацію засуджених та людей, взятих під варту, котрі перебувають в державних установах:

"Запорізький слідчий ізолятор";

"Вільнянська установа виконання покарань (№11)";

"Кам’янська виправна колонія (№101)".

У Мін'юсті пояснили, що евакуація здійснюється відповідно до порядку, затвердженого постановою Кабміну № 934 від 7 листопада 2018 року.

Відповідно до цього документа, обов’язкову евакуацію здійснюють у разі введення воєнного стану на територіях, що наближені до зон бойових дій.

Виправні колонії № 11, № 101 та Запорізький слідчий ізолятор були останніми неевакуйованими установами в Запорізькій області.

Голова організації Захист в’язнів України Олег Цвілий вважає, що з огляду на цю ситуацію, евакуацію слід провести й в колоніях Сум, Харкова, Кривого Рогу та Миколаївської області.

Цвілий також вважає, що до евакуації колоній у Запоріжжі владу підштовхнула трагедія у Біленьківській виправній колонії (№ 99).

Нагадаємо, що 28 липня 2025 року, орієнтовно о 23:28 збройні сили РФ здійснили авіаційний удар по території Біленьківської виправної колонії у Запорізькій області за допомогою чотирьох керованих авіаційних бомб (КАБ). Повідомлялося про 17 загиблих та понад 40 поранених.

